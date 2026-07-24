Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යාපනය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අර්ච්චුනා රාමනාතන්ට කොළඹ අධිකරණයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නියෝගයක්

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යාපනය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අර්ච්චුනා රාමනාතන්ට කොළඹ අධිකරණයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නියෝගයක්

යාපනය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අර්ච්චුනා රාමනාතන් නියමිත පරිදි අධිකරණය හමුවේ ප්‍රවේශ නොවීම හේතුවෙන් කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඔහුට එරෙහිව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.

මෙම නියෝගය නිකුත් වූයේ අද (අද දිනයේ) දී, නීතිඥ මන්ත්‍රීවරයා නඩු විභාගයට අනාදරය කිරීමත් සමඟ ඒ සඳහා ප්‍රධානාසනය හොබවන මහේස්ත්‍රාත්වරයා ක්‍රියාත්මක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහිව නිල නීතිමය පියවර ගැනීමෙනි.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ යාපනය මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන රාමනාතන් මහතා කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටිය යුතු වූ නමුත් නියමිත විභාගය සඳහා ඔහු ප්‍රවේශ නොවීය.

ක්‍රියාත්මක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට එරෙහිව වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කිරීම වැදගත් නීතිමය සිදුවීමක් වන අතර, ජනතාව විසින් තේරී පත් වූ තනතුරක් දැරීම කෙසේ වෙතත්, රටේ අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ඕනෑම කෙනෙකුට ඔබ්බෙන් නොවන බව ඒ මගින් ඉස්මතු වේ.

කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ පවතින නඩුවේ ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු නඩු විභාගය ඉදිරියට යාමත් සමඟ හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මන්ත්‍රීවරයා මෙම කරුණ විසඳීම සඳහා කවදා අධිකරණය ඉදිරිපිට පෙනී සිටිනු ඇත්දැයි තවමත් නොදනී.

මෙම සිදුවීම රාමනාතන් නියෝජනය කරන උතුරු ශ්‍රී ලංකා ඡන්ද කොට්ඨාශය මෙන්ම පුළුල් ජාතික දේශපාලන පරිසරය තුළද සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබා ගනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වාලන නියෝගයක් ඉල්ලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම සලකා බැලීම අභියාචනාධිකරණය කල් දමයි Sinhala

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වාලන නියෝගයක් ඉල්ලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම සලකා බැලීම අභියාචනාධිකරණය කල් දමයි

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධ පරීක්ෂණවලට අදාළව ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ තමන් අත්අඩංගුවට ගැනීම හා රඳවා තබා ගැනීම වළක්වාලන අධිකරණ නියෝගයක් ඉල්ලා…

24 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 80,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 80,000 ඉක්මවයි

දිවයින පුරා පැතිරෙන වසංගතය බරපතළ මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් ඇති කරයි ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වසරේ වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන්…

24 Jul 2026 Discuss
ඇමෙරිකාව තීරුබදු 44%සිට 10% දක්වා අඩු කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට විශාල වෙළඳ සහනයක් Sinhala

ඇමෙරිකාව තීරුබදු 44%සිට 10% දක්වා අඩු කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට විශාල වෙළඳ සහනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ක්ෂේත්‍රය සඳහා ඓතිහාසික මොහොතක් ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ මත පනවා තිබූ තීරුබදු 44%සිට 10% දක්වා සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීමට එක්සත් ජනපදය එකඟ වීමත්…

24 Jul 2026 Discuss