යාපනය දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී අර්ච්චුනා රාමනාතන්ට කොළඹ අධිකරණයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නියෝගයක්
යාපනය දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී අර්ච්චුනා රාමනාතන් නියමිත පරිදි අධිකරණය හමුවේ ප්රවේශ නොවීම හේතුවෙන් කොළඹ මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ඔහුට එරෙහිව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.
මෙම නියෝගය නිකුත් වූයේ අද (අද දිනයේ) දී, නීතිඥ මන්ත්රීවරයා නඩු විභාගයට අනාදරය කිරීමත් සමඟ ඒ සඳහා ප්රධානාසනය හොබවන මහේස්ත්රාත්වරයා ක්රියාත්මක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයාට එරෙහිව නිල නීතිමය පියවර ගැනීමෙනි.
ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ යාපනය මැතිවරණ දිස්ත්රික්කය නියෝජනය කරන රාමනාතන් මහතා කොළඹ මහේස්ත්රාත් අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටිය යුතු වූ නමුත් නියමිත විභාගය සඳහා ඔහු ප්රවේශ නොවීය.
ක්රියාත්මක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකුට එරෙහිව වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කිරීම වැදගත් නීතිමය සිදුවීමක් වන අතර, ජනතාව විසින් තේරී පත් වූ තනතුරක් දැරීම කෙසේ වෙතත්, රටේ අධිකරණ ක්රියාවලිය ඕනෑම කෙනෙකුට ඔබ්බෙන් නොවන බව ඒ මගින් ඉස්මතු වේ.
කොළඹ මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ පවතින නඩුවේ ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු නඩු විභාගය ඉදිරියට යාමත් සමඟ හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මන්ත්රීවරයා මෙම කරුණ විසඳීම සඳහා කවදා අධිකරණය ඉදිරිපිට පෙනී සිටිනු ඇත්දැයි තවමත් නොදනී.
මෙම සිදුවීම රාමනාතන් නියෝජනය කරන උතුරු ශ්රී ලංකා ඡන්ද කොට්ඨාශය මෙන්ම පුළුල් ජාතික දේශපාලන පරිසරය තුළද සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබා ගනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.