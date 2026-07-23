තෙල්දෙණිය පන්විල දියඇල්ලට වැටී පාසල් සිසුන් දෙදෙනෙකු ගිලී මිය යයි
තෙල්දෙණිය, පන්විල ප්රදේශයේ දියඇල්ලකට වැටීමෙන් පාසල් සිසුන් දෙදෙනෙකු බදාදා දිනයේ ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, බලධාරීන් මෙය ඛේදනීය අනතුරක් ලෙස හඳුන්වා දෙයි.
සිදුවීමේ දළ විශ්ලේෂණය
ජනවාරි 22 වැනි දින සිදු වූ මෙම අනතුරේදී, සිසුන් දෙදෙනා දියඇල්ලට වැටීම හේතුවෙන් ප්රාදේශීය බලධාරීන් විසින් ක්ෂණික හදිසි ප්රතිචාර දැක්වීය. පාසල් සිසුන් වූ දෙදෙනාම ජලයෙන් ගොඩ ගන්නා ලද නමුත්, ඉතාමත් කනගාටුදායක ලෙස ඔවුන්ගේ ජීවිත බේරා ගැනීමට නොහැකි විය.
නැවත නැවත පෙනෙන භයානක තත්ත්වයක්
ශ්රී ලංකාවේ කඳුකර ප්රදේශවල දියඇලි සහ ස්වාභාවික ජල පෝෂක දිගු කලක් තිස්සේ, විශේෂයෙන්ම ජල ධාරාවල තීව්රතාවය සහ ඒ ආසන්නයේ ලිස්සන භූමිය අවතක්සේරු කළ හැකි තරුණ නරඹන්නන්ට බරපතල ආරක්ෂක අවදානම් ඇති කර තිබේ. ළමයින් එවැනි ස්ථාන වෙත යන විට දෙමාපියන් සහ පාසල් නිලධාරීන් ඇතුළු මහජනතාව අතිශය පරිස්සමින් කටයුතු කළ යුතු බව බලධාරීන් වරින් වර අවධාරණය කර ඇත.
ශෝකයෙන් කැළඹුණු ප්රජාව
තරුණ ජීවිත දෙකක් නැතිවීම තෙල්දෙණිය ප්රාදේශීය ප්රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, වැසියන් සහ පාසල් ප්රජාවන් ගැඹුරු ශෝකය ප්රකාශ කරයි. සිදුවීමේ නිශ්චිත තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ දැනට ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී.
අධීක්ෂණයකින් තොරව සහ අනතුරුදායක විය හැකි ස්වාභාවික ජල ස්ථාන වලින් ළමයින් ඈත් කර තබන ලෙසත්, දිවයිනේ සෑම ප්රදේශයකම විමසිලිමත් ලෙස කටයුතු කරන ලෙසත් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.