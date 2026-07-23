Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තෙල්දෙණිය පන්විල දියඇල්ලට වැටී පාසල් සිසුන් දෙදෙනෙකු ගිලී මිය යයි

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තෙල්දෙණිය පන්විල දියඇල්ලට වැටී පාසල් සිසුන් දෙදෙනෙකු ගිලී මිය යයි

තෙල්දෙණිය, පන්විල ප්‍රදේශයේ දියඇල්ලකට වැටීමෙන් පාසල් සිසුන් දෙදෙනෙකු බදාදා දිනයේ ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, බලධාරීන් මෙය ඛේදනීය අනතුරක් ලෙස හඳුන්වා දෙයි.

සිදුවීමේ දළ විශ්ලේෂණය

ජනවාරි 22 වැනි දින සිදු වූ මෙම අනතුරේදී, සිසුන් දෙදෙනා දියඇල්ලට වැටීම හේතුවෙන් ප්‍රාදේශීය බලධාරීන් විසින් ක්ෂණික හදිසි ප්‍රතිචාර දැක්වීය. පාසල් සිසුන් වූ දෙදෙනාම ජලයෙන් ගොඩ ගන්නා ලද නමුත්, ඉතාමත් කනගාටුදායක ලෙස ඔවුන්ගේ ජීවිත බේරා ගැනීමට නොහැකි විය.

නැවත නැවත පෙනෙන භයානක තත්ත්වයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ කඳුකර ප්‍රදේශවල දියඇලි සහ ස්වාභාවික ජල පෝෂක දිගු කලක් තිස්සේ, විශේෂයෙන්ම ජල ධාරාවල තීව්‍රතාවය සහ ඒ ආසන්නයේ ලිස්සන භූමිය අවතක්සේරු කළ හැකි තරුණ නරඹන්නන්ට බරපතල ආරක්ෂක අවදානම් ඇති කර තිබේ. ළමයින් එවැනි ස්ථාන වෙත යන විට දෙමාපියන් සහ පාසල් නිලධාරීන් ඇතුළු මහජනතාව අතිශය පරිස්සමින් කටයුතු කළ යුතු බව බලධාරීන් වරින් වර අවධාරණය කර ඇත.

ශෝකයෙන් කැළඹුණු ප්‍රජාව

තරුණ ජීවිත දෙකක් නැතිවීම තෙල්දෙණිය ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, වැසියන් සහ පාසල් ප්‍රජාවන් ගැඹුරු ශෝකය ප්‍රකාශ කරයි. සිදුවීමේ නිශ්චිත තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

අධීක්ෂණයකින් තොරව සහ අනතුරුදායක විය හැකි ස්වාභාවික ජල ස්ථාන වලින් ළමයින් ඈත් කර තබන ලෙසත්, දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකම විමසිලිමත් ලෙස කටයුතු කරන ලෙසත් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බ්‍රහස්පතින්දා බටහිර වෙරළ තීරය සහ තෝරාගත් දිස්ත්‍රික්කවලට වැසි අපේක්ෂිතයි Sinhala

බ්‍රහස්පතින්දා බටහිර වෙරළ තීරය සහ තෝරාගත් දිස්ත්‍රික්කවලට වැසි අපේක්ෂිතයි

2026 ජූලි 23 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දිනය සඳහා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කර ඇති අතර, දිවයිනේ කිහිපයක් ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට දවස පුරා…

23 Jul 2026 Discuss
රුපියල් ස්ථාවරීකරණය ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියේ ශක්තිය පිළිබිඹු කරයි — මහ බැංකු අධිපති Sinhala

රුපියල් ස්ථාවරීකරණය ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියේ ශක්තිය පිළිබිඹු කරයි — මහ බැංකු අධිපති

මෑත සති කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකා රුපියල සැලකිය යුතු ස්ථාවරීකරණයක සලකුණු දක්වා ඇති අතර, මෙම වර්ධනය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ (CBSL) අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා…

23 Jul 2026 Discuss
රුධිර පරීක්ෂණ අධික මිලට අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් යාපනය පෞද්ගලික රෝහලකට රුපියල් මිලියන 3ක දඩයක් Sinhala

රුධිර පරීක්ෂණ අධික මිලට අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් යාපනය පෞද්ගලික රෝහලකට රුපියල් මිලියන 3ක දඩයක්

සම්පූර්ණ රුධිර ගණනය පරීක්ෂණය අනුමත මිලට වඩා අය කළ බව රෝහල පිළිගනී යාපනයේ පෞද්ගලික රෝහලක් රෝගීන්ගෙන් සම්පූර්ණ රුධිර ගණනය (FBC) පරීක්ෂණය සඳහා අධික මිලක් අය කළ බව…

23 Jul 2026 Discuss