Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුධිර පරීක්ෂණ අධික මිලට අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් යාපනය පෞද්ගලික රෝහලකට රුපියල් මිලියන 3ක දඩයක්

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුධිර පරීක්ෂණ අධික මිලට අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් යාපනය පෞද්ගලික රෝහලකට රුපියල් මිලියන 3ක දඩයක්

සම්පූර්ණ රුධිර ගණනය පරීක්ෂණය අනුමත මිලට වඩා අය කළ බව රෝහල පිළිගනී

යාපනයේ පෞද්ගලික රෝහලක් රෝගීන්ගෙන් සම්පූර්ණ රුධිර ගණනය (FBC) පරීක්ෂණය සඳහා අධික මිලක් අය කළ බව සොයාගනු ලැබ, රුපියල් මිලියන 3ක දඩයක් ගෙවීමට නියෝග කර තිබේ. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව ඉල්ලා සිටින රෝග නිර්ණය පරීක්ෂණයන්ගෙන් එකකි.

රෝහල විසින් එම පරීක්ෂණය සඳහා රෝගීන්ගෙන් රුපියල් 550ක් අය කර ඇති අතර, අනුමත හා නියාමිත මිල රුපියල් 400ක් වේ — එනම් පරීක්ෂණයකට රුපියල් 150ක අතිරික්ත ගාස්තුවකි. තනි පුද්ගල මට්ටමින් බලන කල මෙම වෙනස සුළු ලෙස පෙනුනද, රෝගීන් සූරාකෑම සහ රට පුරා පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා මිල ගණන්වල අඛණ්ඩතාව පිළිබඳව බරපතල සැලකිල්ලක් මෙය මතු කරයි.

නීතිමය පියවර හා දඩුවම

රෝහලේ ම පිළිගැනීමට අනුකූලව, නියාමිත ගාස්තු ව්‍යූහය නොතකා හරින වෛද්‍ය ආයතනවලට එරෙහිව දැඩි ස්ථාවරයක් ගනිමින්, රුපියල් මිලියන 3ක දඩය පනවා ඇත. අනුමත මිල නිර්දේශ උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කරන පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නන්ට මෙය සැලකිය යුතු අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සැලකේ.

පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා අංශයට අවදි කිරීමේ සංඥාවක්

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික රෝහල් අංශයේ ස්ථාවර මිල නියාමනය ක්‍රියාත්මක නොවීම පිළිබඳ මහජන විවාදය නැවත අවුලුවාලා ඇත. දැනටමත් මූල්‍ය පීඩාවකට ලක්ව සිටින බොහෝ රෝගීන්ට, ගෙවන මිල නිවැරදිදැයි සත්‍යාපනය කර ගැනීමේ හැකියාව බොහෝ විට නොමැත.

  • සම්පූර්ණ රුධිර ගණනය පරීක්ෂණය සඳහා නියාමිත මිල රුපියල් 400කි
  • රෝහල විසින් රුපියල් 550ක් අය කර ඇති අතර, එය අනුමත මිලට වඩා රුපියල් 150කින් ඉක්මවයි
  • රෝහලේ පිළිගැනීමෙන් පසු රුපියල් මිලියන 3ක දඩයක් පනවා ඇත

පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පෙරටුගාමීන් දිගු කලක් තිස්සේ, දිවයිනේ සියලු පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා පහසුකම්වල අනුමත වෛද්‍ය පරීක්ෂණ මිල ගණන් පැහැදිලිව ප්‍රසිද්ධියේ දර්ශනය කිරීම සහ ශක්තිමත් අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණ ඇති කිරීම සඳහා හඬ නගා ඇත.

බලධාරීන්ට අධීක්ෂණය තීව්‍ර කරන ලෙස බලකෙරේ

යාපනයේ මෙම සිද්ධිය, පෞද්ගලික වෛද්‍ය අංශය තුළ නිතිපතා පරීක්ෂාවන් හා වගවීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ හදිසි අවශ්‍යතාව ඉස්මතු කරයි. ශ්‍රී ලංකා පුරා රෝගීන්ට, අවදානමට ලක්ව සිටින අවස්ථාවන්හිදී සූරාකෑමට ගොදුරු වීමේ බිය ඇතිව නොව, යුක්ති සහගත හා නීත්‍යානුකූල මිල ගණන්වලට වෛද්‍ය සේවා ලැබීම සහතික කිරීම සඳහා අධීක්ෂණ ප්‍රයත්නයන් තීව්‍ර කරන ලෙස සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් හා නියාමන ආයතනවලට බල කෙරෙමින් පවතී.

රෝහලේ නාමය හෝ වරද සිදු වූ කාල සීමාව පිළිබඳ තවත් විස්තර මෙම අවස්ථාවේදී නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වතු සමාගම් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන අනවසර තැන්පතු යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳව මහ බැංකුව දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි Sinhala

වතු සමාගම් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන අනවසර තැන්පතු යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳව මහ බැංකුව දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ (CBSL) අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා, නිසි නෛතික අනුමැතියකින් තොරව මහජනතාවගෙන් තැන්පතු භාර ගනිමින් කටයුතු කරන වතු සමාගම් සමඟ මුදල් තැන්පත්…

23 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම මෙම වර්ෂයේ පළමු මාස හයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම මෙම වර්ෂයේ පළමු මාස හයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම මෙම වර්ෂයේ පළමු භාගය තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවීමත් සමඟ රටේ වෙළෙඳ කාර්යසාධනයේ සැලකිය යුතු이정표වක් සනිටුහන් වී ඇති අතර, මෙය…

23 Jul 2026 Discuss
COPA සහ COPE විමර්ශන වාර්තා නීතිපතිවරයා සහ දූෂණ විරෝධී ආයතනය වෙත යොමු කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරයි Sinhala

COPA සහ COPE විමර්ශන වාර්තා නීතිපතිවරයා සහ දූෂණ විරෝධී ආයතනය වෙත යොමු කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරයි

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන අධීක්ෂණ කමිටු දෙකක් විසින් සකස් කරන ලද විමර්ශන වාර්තා නීතිපතිවරයා වෙත සහ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාව…

23 Jul 2026 Discuss