රුධිර පරීක්ෂණ අධික මිලට අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් යාපනය පෞද්ගලික රෝහලකට රුපියල් මිලියන 3ක දඩයක්
සම්පූර්ණ රුධිර ගණනය පරීක්ෂණය අනුමත මිලට වඩා අය කළ බව රෝහල පිළිගනී
යාපනයේ පෞද්ගලික රෝහලක් රෝගීන්ගෙන් සම්පූර්ණ රුධිර ගණනය (FBC) පරීක්ෂණය සඳහා අධික මිලක් අය කළ බව සොයාගනු ලැබ, රුපියල් මිලියන 3ක දඩයක් ගෙවීමට නියෝග කර තිබේ. මෙය ශ්රී ලංකාවේ බහුලව ඉල්ලා සිටින රෝග නිර්ණය පරීක්ෂණයන්ගෙන් එකකි.
රෝහල විසින් එම පරීක්ෂණය සඳහා රෝගීන්ගෙන් රුපියල් 550ක් අය කර ඇති අතර, අනුමත හා නියාමිත මිල රුපියල් 400ක් වේ — එනම් පරීක්ෂණයකට රුපියල් 150ක අතිරික්ත ගාස්තුවකි. තනි පුද්ගල මට්ටමින් බලන කල මෙම වෙනස සුළු ලෙස පෙනුනද, රෝගීන් සූරාකෑම සහ රට පුරා පෞද්ගලික සෞඛ්ය සේවා මිල ගණන්වල අඛණ්ඩතාව පිළිබඳව බරපතල සැලකිල්ලක් මෙය මතු කරයි.
නීතිමය පියවර හා දඩුවම
රෝහලේ ම පිළිගැනීමට අනුකූලව, නියාමිත ගාස්තු ව්යූහය නොතකා හරින වෛද්ය ආයතනවලට එරෙහිව දැඩි ස්ථාවරයක් ගනිමින්, රුපියල් මිලියන 3ක දඩය පනවා ඇත. අනුමත මිල නිර්දේශ උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කරන පෞද්ගලික සෞඛ්ය සේවා සපයන්නන්ට මෙය සැලකිය යුතු අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සැලකේ.
පෞද්ගලික සෞඛ්ය සේවා අංශයට අවදි කිරීමේ සංඥාවක්
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ පෞද්ගලික රෝහල් අංශයේ ස්ථාවර මිල නියාමනය ක්රියාත්මක නොවීම පිළිබඳ මහජන විවාදය නැවත අවුලුවාලා ඇත. දැනටමත් මූල්ය පීඩාවකට ලක්ව සිටින බොහෝ රෝගීන්ට, ගෙවන මිල නිවැරදිදැයි සත්යාපනය කර ගැනීමේ හැකියාව බොහෝ විට නොමැත.
- සම්පූර්ණ රුධිර ගණනය පරීක්ෂණය සඳහා නියාමිත මිල රුපියල් 400කි
- රෝහල විසින් රුපියල් 550ක් අය කර ඇති අතර, එය අනුමත මිලට වඩා රුපියල් 150කින් ඉක්මවයි
- රෝහලේ පිළිගැනීමෙන් පසු රුපියල් මිලියන 3ක දඩයක් පනවා ඇත
පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පෙරටුගාමීන් දිගු කලක් තිස්සේ, දිවයිනේ සියලු පෞද්ගලික සෞඛ්ය සේවා පහසුකම්වල අනුමත වෛද්ය පරීක්ෂණ මිල ගණන් පැහැදිලිව ප්රසිද්ධියේ දර්ශනය කිරීම සහ ශක්තිමත් අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ ඇති කිරීම සඳහා හඬ නගා ඇත.
බලධාරීන්ට අධීක්ෂණය තීව්ර කරන ලෙස බලකෙරේ
යාපනයේ මෙම සිද්ධිය, පෞද්ගලික වෛද්ය අංශය තුළ නිතිපතා පරීක්ෂාවන් හා වගවීමේ ක්රියාමාර්ග ගැනීමේ හදිසි අවශ්යතාව ඉස්මතු කරයි. ශ්රී ලංකා පුරා රෝගීන්ට, අවදානමට ලක්ව සිටින අවස්ථාවන්හිදී සූරාකෑමට ගොදුරු වීමේ බිය ඇතිව නොව, යුක්ති සහගත හා නීත්යානුකූල මිල ගණන්වලට වෛද්ය සේවා ලැබීම සහතික කිරීම සඳහා අධීක්ෂණ ප්රයත්නයන් තීව්ර කරන ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් හා නියාමන ආයතනවලට බල කෙරෙමින් පවතී.
රෝහලේ නාමය හෝ වරද සිදු වූ කාල සීමාව පිළිබඳ තවත් විස්තර මෙම අවස්ථාවේදී නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.