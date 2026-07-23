Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

COPA සහ COPE විමර්ශන වාර්තා නීතිපතිවරයා සහ දූෂණ විරෝධී ආයතනය වෙත යොමු කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරයි

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
COPA සහ COPE විමර්ශන වාර්තා නීතිපතිවරයා සහ දූෂණ විරෝධී ආයතනය වෙත යොමු කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරයි

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන අධීක්ෂණ කමිටු දෙකක් විසින් සකස් කරන ලද විමර්ශන වාර්තා නීතිපතිවරයා වෙත සහ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාව (CIABOC) වෙත යොමු කිරීම සඳහා යෝජනා සම්මත කර ගනු ලැබීය. පාර්ලිමේන්තු විමර්ශනවලදී අනාවරණය වූ සොයාගැනීම් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය වගවීමක් සඳහා වැදගත් පිය​වරක් තබමින් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

බලවත් අධීක්ෂණ කමිටු දෙකක වාර්තා

මෙහිදී සලකා බලනු ලබන වාර්තා සකස් කර ඇත්තේ රාජ්‍ය ගිණුම් කමිටුව (COPA) සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය කමිටුව (COPE) විසිනි. රජයේ ආයතන සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්හි මූල්‍ය හැසිරීම් හා ක්‍රියාත්මක කාර්යසාධනය සමීක්ෂණය කිරීමේ වගකීම දරන ඉතා අත්‍යවශ්‍ය නිරීක්ෂණ ආයතන ලෙස මෙම කමිටු දෙක කටයුතු කරයි.

මෙම වාර්තාවල අන්තර්ගත සොයාගැනීම් නිල වශයෙන් අදාළ නීතිමය හා දූෂණ විරෝධී අධිකාරීන් වෙත ලිඛිතව යොමු කරන ලෙස නියම කරමින්, මන්ත්‍රී සභාව විසින් යෝජනා දෙකම පාර්ලිමේන්තු අධිවේශනයකදී සම්මත කර ගනු ලැබීය.

වගවීම සඳහා මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

පාර්ලිමේන්තු කමිටු වාර්තා නීතිපතිවරයා සහ CIABOC වෙත යොමු කිරීම, විමර්ශනවලදී හඳුනාගත් ඕනෑම මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවක් හෝ දූෂිත ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් ආයතන හා පුද්ගලයන් වගකිවයුතු කිරීම දෙසට ගනු ලැබූ අර්ථවත් පියවරක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ.

රටේ ප්‍රධාන දූෂණ විරෝධී ආයතනය වශයෙන් CIABOC හට සොයාගැනීම් මත පදනම්ව ස්වාධීන විමර්ශන ආරම්භ කිරීමේ බලය ලැබෙනු ඇති අතර, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වාර්තාවල ඉස්මතු කර ඇති නඩුවල ඕනෑම කිසිවක් සම්බන්ධයෙන් 形事 නඩු පැවරීම සුදුසු දැයි තක්සේරු කිරීමට ශක්‍ය වනු ඇත.

රාජ්‍ය අංශ අධීක්ෂණය සඳහා වැදගත්කම

රජයේ දෙපාර්තමේන්තු සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් හරහා පොදු මුදල් කළමනාකරණය කරන ආකාරය සමීක්ෂණය කිරීමේදී COPA සහ COPE දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කේන්ද්‍රීය භූමිකාවක් ඉටු කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශය තුළ දුර්කළමනාකරණය, නාස්තිය සහ දූෂිත හැසිරීම් ගැන ඒවායේ විමර්ශන වාර්තා බොහෝ විට ඉස්මතු කරයි.

මෙම වාර්තා බාහිර නීතිමය අධිකාරීන් වෙත නිල වශයෙන් යොමු කිරීම මගින්, ආභ්‍යන්තර සොයාගැනීම් ඉක්මවා ගොස් ඕනෑම වරදකට වගකිව යුතු අය සම්බන්ධයෙන් ठोस ප්‍රතිවිපාක ලුහු​බැඳීමේ අදහස පාර්ලිමේන්තුව අවධාරණය කර ඇත.

එවැනි වාර්තා වැඩිදුර නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයකින් තොරව නීති සම්පාදන මන්දිර තුළ සීමා වීමට ඉඩ නොදී, පාර්ලිමේන්තු කමිටු නිර්දේශ සඳහා ශක්තිමත් අනුගාමිත්වයක් ඉල්ලා සිටි විනිවිදභාවය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නන් විසින් මෙම තීරණය සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

BBC සිංහල මාධ්‍යවේදීන් පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවීමත් සමඟ මාධ්‍ය නිදහස අවදානමට Sinhala

BBC සිංහල මාධ්‍යවේදීන් පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවීමත් සමඟ මාධ්‍ය නිදහස අවදානමට

ප්‍රමුඛ මාධ්‍ය නිදහස් සංවිධානයක් විසින්, ජ්‍යේෂ්ඨ BBC සිංහල මාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනෙකු ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවීමේ තීරණය දැඩිව විවේචනය කරමින්, ශ්‍රී…

23 Jul 2026 Discuss
මැලේසියාවේ බලහත්කාර ශ්‍රම වංචා ජාලයක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

මැලේසියාවේ බලහත්කාර ශ්‍රම වංචා ජාලයක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයෙකු අත්අඩංගුවට

බලහත්කාර ශ්‍රම සූරාකෑමේ සැකකටයුතු මෙහෙයුමක් හෙළිදරව් වූ වැටලීමකින් අනතුරුව ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයෙකු මැලේසියාවේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, එම විමර්ශනයේ…

23 Jul 2026 Discuss
සුළිඟල් මරණ ගණන 16 දක්වා ඉහළ යාමත් සමග ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව පුරා අතුරුදහන්වූවන් 100 කට අධිකයි Sinhala

සුළිඟල් මරණ ගණන 16 දක්වා ඉහළ යාමත් සමග ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව පුරා අතුරුදහන්වූවන් 100 කට අධිකයි

බලවත් සුළිඟලක් ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව යන රටවල් දෙකටම පහර දී ඇති අතර, අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 16 දෙනෙකු මිය ගොස් 100 කට අධික පිරිසක් අතුරුදහන් වී ඇත. රටවල්…

23 Jul 2026 Discuss