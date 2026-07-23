වතු සමාගම් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන අනවසර තැන්පතු යෝජනා ක්රම පිළිබඳව මහ බැංකුව දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ (CBSL) අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා, නිසි නෛතික අනුමැතියකින් තොරව මහජනතාවගෙන් තැන්පතු භාර ගනිමින් කටයුතු කරන වතු සමාගම් සමඟ මුදල් තැන්පත් කිරීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස ශ්රී ලාංකිකයන්ට දැඩි සහ සුවිශේෂී මහජන අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර තිබේ.
නීති විරෝධී කටයුතු හඳුනාගනු ලැබේ
ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය රෙගුලාසි යටතේ අවශ්ය බලපත්ර සහ අනුමැතීන් නොමැතිව මහජනතාවගෙන් තැන්පතු ලබා ගන්නා වතු සමාගම් නීතියට පටහැනිව කටයුතු කරන බව අධිපතිවරයා පැහැදිලිව ප්රකාශ කළේය. එවැනි අනුමත සාධකයන්ගෙන් තොරව කටයුතු කරන ඕනෑම සමාගමක් නීති විරෝධී ලෙස ක්රියා කරන බව ඔහු අවධාරණය කළේය.
මහජනතාව වඩාත් ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස දැනුම්දීම
මහජනතාවගෙන් තැන්පතු භාර ගැනීම ශ්රී ලංකාවේ දැඩි ලෙස රෙගුලාසිගත කර ඇති කාර්යක්ෂමතාවකි; එය මුදල් අධිකාරියෙන් නිල අනුමැතිය ලබාගත් ආයතනවලට පමණක් හිමිවන වරප්රසාදයකි. මෙය මහ බැංකු අනතුරු ඇඟවීම නැවත සිහිගන්වන්නකි. ව්යාපාරයේ ස්වභාවය අනුව, සුනිශ්චිත අනුමැතිය ලබා නොගත් හොත් වතු සමාගම් මෙම කාණ්ඩයට අයත් නොවේ.
තම ඉතිරිකිරීම් හෝ ආයෝජන කිසියම් ආයතනයකට භාරදීමට පෙර එහි සාධකයන් සත්යාපනය කරන ලෙසත්, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් බලපත්ර ලබා නොදුන් ආයතනවල මුදල් තැන්පත් කිරීමෙන් වැළකී සිටින ලෙසත් මහජනතාවට තරයේ උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
මහජන අරමුදල් ආරක්ෂා කිරීම
බලපත්රයකින් තොරව තැන්පතු භාර ගන්නා යෝජනා ක්රම සාමාන්ය ආයෝජකයන්ට බරපතළ අවදානමක් ඇති කරන බව මූල්ය විශේෂඥයන් දීර්ඝ කලක සිට අනතුරු අඟවා ඇත; එවැනි මෙහෙයුම් කඩාවැටෙන්නේ නම් හෝ අරමුදල් ආපසු ලබා දීමට අසමත් වන්නේ නම් ඔවුනට නෛතික ප්රතිකාර ලබා ගැනීම බොහෝ විට දුෂ්කර වේ. මහ බැංකුවේ මෙම මැදිහත්වීම, මහජනතාව විය හැකි මූල්ය හානිවලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගනු ලබන ක්රියාශීලී උත්සාහයක ලකුණකි.
- CBSL විසින් බලපත්ර ලබාදුන් ආයතනවලට පමණක් ශ්රී ලංකාවේ මහජනතාවගෙන් තැන්පතු භාර ගැනීමට නෛතිකව අවසර ඇත.
- වතු සමාගම් සාමාන්යයෙන් තැන්පතු භාර ගැනීමේ කටයුතුවල නියැලීමට අනුමත නොවේ.
- එවැනි යෝජනා ක්රමවල දැනටමත් ආයෝජනය කර ඇති මහජනතාවට නෛතික හා මූල්ය උපදෙස් ලබා ගන්නා ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.
බලපත්රයකින් තොරව තැන්පතු භාර ගැනීමේ කටයුතු පිළිබඳ තොරතුරු දන්නා ඕනෑම අයෙකු එවැනි සිදුවීම් අදාළ අධිකාරීන්ට වාර්තා කරන ලෙස මහ බැංකුව ඉල්ලා සිටී. වංචනික ආයෝජන යෝජනා ක්රම අවදානම් සහිත ප්රජාවන් ඉලක්ක කරන බවට දන්නා වත්මන් ආර්ථික වාතාවරණය තුළ, ඕනෑම මූල්ය කැපවීමක් ගැනීමට පෙර නිසි ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස ශ්රී ලාංකිකයන්ට සිහිගන්වනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.