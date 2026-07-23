Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුපියල් ස්ථාවරීකරණය ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියේ ශක්තිය පිළිබිඹු කරයි — මහ බැංකු අධිපති

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුපියල් ස්ථාවරීකරණය ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියේ ශක්තිය පිළිබිඹු කරයි — මහ බැංකු අධිපති

මෑත සති කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකා රුපියල සැලකිය යුතු ස්ථාවරීකරණයක සලකුණු දක්වා ඇති අතර, මෙම වර්ධනය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ (CBSL) අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා විසින් මූල්‍ය අධිකාරීන් විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ප්‍රතිපත්ති පියවරයන්හි ඵලදායීතාවයට ආරෝපණය කර ඇත.

ප්‍රතිපත්ති පියවරයන් ඵල දරයි

දේශීය මුදල් ඒකකයේ වත්මන් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ආචාර්ය වීරසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, රුපියලේ ස්ථාවරීකරණය ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය පරිසරය කළමනාකරණය කිරීමේදී මහ බැංකුව විසින් ගත් තීරණවල බලපෑමේ ක්ෂණික ප්‍රතිඵලයක් බවයි. රට ආර්ථික ය立直 ගැනීමේ ගමන් මගේ දිගටම ඉදිරියට යන විට, අධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශය සීරුමාරු ශුභවාදිත්වයක් පිළිබිඹු කරයි.

මහ බැංකු අධිපතිවරයා තවදුරටත් සඳහන් කළේ, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ආර්ථික තත්ත්වයන් සහ ගෝලීය මූල්‍ය වර්ධනයන් දෙකම නිකිවිලියෙන් නිරීක්ෂණය කිරීම් කරමින් අධිකාරීන් විමසිලිමත් ලෙස සිටිනු ඇති බවයි.

ගෝලීය හා දේශීය තත්ත්වයන් පිළිබඳ අඛණ්ඩ නිරීක්ෂණය

ආචාර්ය වීරසිංහ මහතා අවධාරණය කළේ, ධනාත්මක සංඥා ලැබුණද මහ බැංකුව උදාසීන ස්ථාවරයක් නොගනු ඇති බවත්, ශ්‍රී ලංකාවේ නාෙසා නිශ්ශංකව වැඩිදියුණු වන ආර්ථික පදනමට බලපෑ හැකි ඕනෑම නැගී එන අවදානම් කෙරෙහි අවධානයෙන් සිටීමේ වැදගත්කම ඔහු අවධාරණය කළ බවයි.

නැගී එන අවදානම් සඳහා අපි දේශීය හා ගෝලීය වර්ධනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම දිගටම කරගෙන යන්නෙමු, යනුවෙන් අධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

රුපියලේ ස්ථාවරීකරණය පුළුල් ආර්ථික විශ්වාසයේ තීරණාත්මක දර්ශකයක් ලෙස බහුලව සැලකෙන අතර, විශේෂයෙන් 2022 වර්ෂයේ රටේ අභූතපූර්ව මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීම අරමුණු කරගත් ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ ආශ්‍රිත ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන සන්දර්භය තුළ එය වඩාත් වැදගත් වේ.

දිවයිනේ විශ්ලේෂකයන් සහ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවන් මුදල් ඒකකයේ සාපේක්ෂ ස්ථාවරත්වයට සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, වඩාත් පුරෝකථනය කළ හැකි විනිමය අනුපාත පරිසරයක් ආනයන සැලසුම් සඳහා පිටුබලයක් වන බවත්, උද්ධමන පීඩනය සමනය කරන බවත්, ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය කෙරෙහි ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩනගා ගැනීමට හේතු වන බවත් ඔවුන් පෙන්වා දෙති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තෙල්දෙණිය පන්විල දියඇල්ලට වැටී පාසල් සිසුන් දෙදෙනෙකු ගිලී මිය යයි Sinhala

තෙල්දෙණිය පන්විල දියඇල්ලට වැටී පාසල් සිසුන් දෙදෙනෙකු ගිලී මිය යයි

තෙල්දෙණිය, පන්විල ප්‍රදේශයේ දියඇල්ලකට වැටීමෙන් පාසල් සිසුන් දෙදෙනෙකු බදාදා දිනයේ ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, බලධාරීන් මෙය ඛේදනීය අනතුරක් ලෙස හඳුන්වා දෙයි. සිදුවීමේ…

23 Jul 2026 Discuss
බ්‍රහස්පතින්දා බටහිර වෙරළ තීරය සහ තෝරාගත් දිස්ත්‍රික්කවලට වැසි අපේක්ෂිතයි Sinhala

බ්‍රහස්පතින්දා බටහිර වෙරළ තීරය සහ තෝරාගත් දිස්ත්‍රික්කවලට වැසි අපේක්ෂිතයි

2026 ජූලි 23 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දිනය සඳහා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කර ඇති අතර, දිවයිනේ කිහිපයක් ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට දවස පුරා…

23 Jul 2026 Discuss
රුධිර පරීක්ෂණ අධික මිලට අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් යාපනය පෞද්ගලික රෝහලකට රුපියල් මිලියන 3ක දඩයක් Sinhala

රුධිර පරීක්ෂණ අධික මිලට අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් යාපනය පෞද්ගලික රෝහලකට රුපියල් මිලියන 3ක දඩයක්

සම්පූර්ණ රුධිර ගණනය පරීක්ෂණය අනුමත මිලට වඩා අය කළ බව රෝහල පිළිගනී යාපනයේ පෞද්ගලික රෝහලක් රෝගීන්ගෙන් සම්පූර්ණ රුධිර ගණනය (FBC) පරීක්ෂණය සඳහා අධික මිලක් අය කළ බව…

23 Jul 2026 Discuss