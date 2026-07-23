බ්රහස්පතින්දා බටහිර වෙරළ තීරය සහ තෝරාගත් දිස්ත්රික්කවලට වැසි අපේක්ෂිතයි
2026 ජූලි 23 වැනි බ්රහස්පතින්දා දිනය සඳහා කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කර ඇති අතර, දිවයිනේ කිහිපයක් ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට දවස පුරා තෙත් කාලගුණික තත්ත්වයන් අත්විඳීමට සිදු විය හැකි බව දන්වා ඇත.
උදෑසන වෙරළ තීරයේ වැසි
පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද අනාවැකියට අනුව, බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත්වල වෙරළ ප්රදේශවලට මෙන්ම ගාල්ල දිස්ත්රික්කයටද උදෑසන කාලයේදී සැහැල්ලු වැසි ඇතිවීමට ඉඩ ඇත. මෙම ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් පෙරවරු ගමන් බිමන් හා එළිමහන් කටයුතු සැලසුම් කිරීමේදී අස්ථාවර කාලගුණ තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
දහවල් කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි
දිනය ඉදිරියට යත්ම, බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත්වල මෙන්ම ගාල්ල, මඩකලපුව, අම්පාර සහ මොනරාගල දිස්ත්රික්කවල ස්ථාන කිහිපයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ සම්භාවිතාවක් පවතී. මෙම ප්රදේශවල මහජනතාව හදිසි අධික වැසි ඇතිවිය හැකි බවට සූදානමින් සිටින ලෙස අවවාද කෙරේ.
අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ ඇති දිස්ත්රික්ක
- බස්නාහිර පළාත
- වයඹ පළාත
- ගාල්ල දිස්ත්රික්කය
- මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය
- අම්පාර දිස්ත්රික්කය
- මොනරාගල දිස්ත්රික්කය
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව දිවයින පුරා කාලගුණ රටාවන් අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, විශේෂයෙන් පහත් බිම් හා ගංවතුරට ලක්විය හැකි ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් නිල අනාවැකි හරහා යාවත්කාලීනව සිටින ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.