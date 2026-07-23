Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බ්‍රහස්පතින්දා බටහිර වෙරළ තීරය සහ තෝරාගත් දිස්ත්‍රික්කවලට වැසි අපේක්ෂිතයි

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බ්‍රහස්පතින්දා බටහිර වෙරළ තීරය සහ තෝරාගත් දිස්ත්‍රික්කවලට වැසි අපේක්ෂිතයි

2026 ජූලි 23 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දිනය සඳහා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කර ඇති අතර, දිවයිනේ කිහිපයක් ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට දවස පුරා තෙත් කාලගුණික තත්ත්වයන් අත්විඳීමට සිදු විය හැකි බව දන්වා ඇත.

උදෑසන වෙරළ තීරයේ වැසි

පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද අනාවැකියට අනුව, බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත්වල වෙරළ ප්‍රදේශවලට මෙන්ම ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයටද උදෑසන කාලයේදී සැහැල්ලු වැසි ඇතිවීමට ඉඩ ඇත. මෙම ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් පෙරවරු ගමන් බිමන් හා එළිමහන් කටයුතු සැලසුම් කිරීමේදී අස්ථාවර කාලගුණ තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

දහවල් කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි

දිනය ඉදිරියට යත්ම, බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත්වල මෙන්ම ගාල්ල, මඩකලපුව, අම්පාර සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කවල ස්ථාන කිහිපයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ සම්භාවිතාවක් පවතී. මෙම ප්‍රදේශවල මහජනතාව හදිසි අධික වැසි ඇතිවිය හැකි බවට සූදානමින් සිටින ලෙස අවවාද කෙරේ.

අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ ඇති දිස්ත්‍රික්ක

  • බස්නාහිර පළාත
  • වයඹ පළාත
  • ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
  • මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය
  • අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය
  • මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිවයින පුරා කාලගුණ රටාවන් අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, විශේෂයෙන් පහත් බිම් හා ගංවතුරට ලක්විය හැකි ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් නිල අනාවැකි හරහා යාවත්කාලීනව සිටින ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුපියල් ස්ථාවරීකරණය ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියේ ශක්තිය පිළිබිඹු කරයි — මහ බැංකු අධිපති Sinhala

රුපියල් ස්ථාවරීකරණය ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියේ ශක්තිය පිළිබිඹු කරයි — මහ බැංකු අධිපති

මෑත සති කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකා රුපියල සැලකිය යුතු ස්ථාවරීකරණයක සලකුණු දක්වා ඇති අතර, මෙම වර්ධනය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ (CBSL) අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා…

23 Jul 2026 Discuss
රුධිර පරීක්ෂණ අධික මිලට අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් යාපනය පෞද්ගලික රෝහලකට රුපියල් මිලියන 3ක දඩයක් Sinhala

රුධිර පරීක්ෂණ අධික මිලට අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් යාපනය පෞද්ගලික රෝහලකට රුපියල් මිලියන 3ක දඩයක්

සම්පූර්ණ රුධිර ගණනය පරීක්ෂණය අනුමත මිලට වඩා අය කළ බව රෝහල පිළිගනී යාපනයේ පෞද්ගලික රෝහලක් රෝගීන්ගෙන් සම්පූර්ණ රුධිර ගණනය (FBC) පරීක්ෂණය සඳහා අධික මිලක් අය කළ බව…

23 Jul 2026 Discuss
වතු සමාගම් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන අනවසර තැන්පතු යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳව මහ බැංකුව දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි Sinhala

වතු සමාගම් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන අනවසර තැන්පතු යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳව මහ බැංකුව දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ (CBSL) අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා, නිසි නෛතික අනුමැතියකින් තොරව මහජනතාවගෙන් තැන්පතු භාර ගනිමින් කටයුතු කරන වතු සමාගම් සමඟ මුදල් තැන්පත්…

23 Jul 2026 Discuss