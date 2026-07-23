2026 වර්ෂයේ ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්යාව 79,000 ඉක්මවයි
ඩෙංගු ආසාදන ව්යාප්තියේ භයජනක ඉහළ යෑමක් සාධාරණ සෞඛ්ය උත්සුකයන් මතු කරයි
නවතම ලබාගත හැකි දත්තවලට අනුව, 2026 වර්ෂයේ ශ්රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, වාර්තා වූ සමස්ත ආසාදන සංඛ්යාව 79,000 සීමාව ඉක්මවා ඉහළ ගොස් ඇත. ඉතා ඉක්මනින් ඉහළ යන රෝගීන් සංඛ්යාව සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ දිවයිනේ සමස්ත ජනතාව අතර බරපතළ සැලකිල්ලට හේතු වී ඇත.
සෞඛ්ය පද්ධතිය මත වැඩෙන බරක්
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාවේ තියුණු වැඩිවීම රට පුරා රෝහල් සහ සෞඛ්ය සේවා පහසුකම් මත සැලකිය යුතු පීඩනයක් එල්ල කරමින් ඇත. mosquito මගින් බෝ වන මෙම රෝගය දිස්ත්රික්ක කිහිපයක් හරහා ව්යාප්ත වෙමින් පවතින බැවින්, වෛද්ය වෘත්තිකයන් පුරවැසියන්ට විශේෂ අවධානයෙන් සිටින ලෙස දැඩිව 촉구 කරමින් සිටිති.
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටය මගින් බෝ වන ඩෙංගු උණ, නිසි කාලයේදී හඳුනා ගෙන ප්රතිකාර නොකළහොත් බරපතළ හා ජීවිතයට තර්ජනාත්මක තත්ත්වයන්ට පත් විය හැකිය. ඉහළ උෂ්ණත්වය, දැඩි හිසරදය, ඇස් පිටුපස වේදනාව, සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව, සහ සම් පිළිලයි රෝග ලක්ෂණ ලෙස සාමාන්යයෙන් දක්නට ලැබේ.
ජනතාවට කළ හැකි දේ
ඩෙංගු රෝගයට එරෙහිව වඩාත් ඵලදායී ආයුධය වන්නේ රෝග නිවාරණය බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කර ඇත. පහත සූරක්ෂිතතා පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවට දැනුම් දෙමින් සිටිති:
- නිවාස සහ කාර්යාල වටා고여 ඇති සිරවූ ජලය එකතු වූ ස්ථාන ඉවත් කරන්න, මේවා මදුරුවන් ප්රජනනය වන ස්ථාන ලෙස ක්රියා කරයි.
- මදුරු විකර්ෂකයන් භාවිත කරන්න සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් අඳින්න, විශේෂයෙන් මදුරු ක්රියාකාරකම්절정 වන වේලාවන්හිදී.
- ජල ගබඩා භාජන සැමවිටම තදින් ආවරණය කර ඇති බව සහතික කර ගන්න.
- ඩෙංගු උණ හා සම්බන්ධ ඕනෑම රෝග ලක්ෂණයක් අත්විඳීමේදී වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්න.
නැවත නැවත පැනනගින ජාතික අභියෝගයක්
ඩෙංගු රෝගය බොහෝ කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාව සඳහා නැවත නැවත මතු වන පොදු සෞඛ්ය අභියෝගයක් වී ඇති අතර, මදුරු ප්රජනනයට අනුකූල තත්ත්ව ඇති කරන දැඩි වර්ෂාපතනය සිදු වන අතරතුර හා ඉන් පසුව රෝගීන් සංඛ්යාව සාමාන්යයෙන් ඉහළ යයි. 2026 වසරේ අංකයන් අනුව, මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත් දරුණු රෝගාවාධ ව්යාප්තීන්ගෙන් එකක් ලෙස මෙම වර්ෂය ඔප්පු විය හැකිය.
සංඛ්යාව තව දුරටත් ඉහළ යාමට පෙර, ස්ථානීය රජයේ ආයතන, ප්රජා සංවිධාන, සහ තනි පවුල් ඩෙංගු නිවාරණ හා පාලන කටයුතුවලට ක්රියාකාරීව දායක වන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින්, බලධාරීන් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.