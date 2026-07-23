මාරාන්තික ඩෙංගු වසංගතයට එරෙහි සටනේදී ශ්රී ලංකාව ඩ්රෝන යානා යොදා ගනී
ඩෙංගු අර්බුදයට එරෙහි යුද්ධයේ තාක්ෂණය අහසට නැගේ
මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ රෝගයට එරෙහිව ශ්රී ලංකාව ගෙන යන අඛණ්ඩ සටනේ නව පියවරක් ලෙස ඩ්රෝන තාක්ෂණය භාවිතයට ගනිමින් රටට ඉතාමත් වැදගත් තාක්ෂණික ප්රගතියක් ළඟා කර ගෙන ඇත. මෙම රෝගය දිවයිනේ පොදු සෞඛ්යයට බරපතල තර්ජනයක් ලෙස දිගින් දිගටම පවතී.
නොනිමෙන ගැටලුවකට අධිතාක්ෂණික විසඳුමක්
ඩෙංගු විරෝධී මෙහෙයුම්වලට සහාය වීම සඳහා සෞඛ්ය අධිකාරීන් ඩ්රෝන යානා, එනම් මිනිස් රහිත ගුවන් යානා යොදා ගැනීම ආරම්භ කර ඇත. මෙය සාම්ප්රදායික බිම් මට්ටමේ දුමාරදැමීම හා පරීක්ෂාකිරීමේ ක්රමවේදවලින් ඉවතට ගිය සැලකිය යුතු වෙනස්කමකි. මෙම ප්රවේශය හරහා කණ්ඩායම්වලට වෙනත් ක්රමවලින් හඳුනාගත නොහැකි, ළඟා වීම දුෂ්කර ජනනාධාර ස්ථාන ඉලක්ක කරමින් වඩා විශාල ප්රදේශ වඩාත් කාර්යක්ෂමව ආවරණය කළ හැකිය.
ඩ්රෝන යානාවලට විශාල භූමි ප්රදේශ සමීක්ෂණය කිරීමට, නිශ්චල ජල වළවල් හඳුනාගැනීමට, සහ සාම්ප්රදායික ක්රමවලට වඩා බෙහෙවින් නිවැරදිව හා වේගයෙන් කෘමිනාශක ගුවනින් ඉසිනු ලැබීමේ හැකියාව ඇත. ඒ සමඟ, ජනබිඳ ගහන නාගරික ප්රදේශවල මෙන්ම, දුෂ්කර ග්රාමීය ප්රජාවන්හිද, මදුරු ජනගහනය මර්දනය කිරීමේ රටේ ධාරිතාව සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඩෙංගු රෝගය ප්රධාන පොදු සෞඛ්ය තර්ජනයක් ලෙස දිගටම පවතී
ශ්රී ලංකාවේ දිගුකාලීන ම පොදු සෞඛ්ය අභියෝගවලින් එකක් ලෙස ඩෙංගු උණ රෝගය බොහෝ කලක සිට පැවතෙන අතර, රට වාර්ෂිකව දහස් ගණනක් රෝගීන් ලියාපදිංචි කරයි. ඉවත දමා ඇති බඳුන්, රබර් රෝද, සහ නිසිලෙස නඩත්තු නොකළ ජල ප්රවාහ පද්ධතිවල නිශ්චල ජලයේ ජීවත් වන ඒඩිස් ඊජිප්තිඅයි මදුරුවා, වෛරසයේ මූලික වාහකයා ලෙස දිගටම සිටී. වාර්ෂිකව වැසි කාලවලදී හා ඉන් පසුව රෝග වසංගත තත්ත්ව උත්සන්න වෙමින් රට පුරා සෞඛ්ය පහසුකම් හා ප්රජාවන් මත දැවැන්ත බරක් පටවයි.
පොදු සෞඛ්ය ප්රතිචාරය නවීකරණය කිරීම
ඩ්රෝන හඳුන්වාදීම, දිගු කාලීන අභියෝගවලට ලක්වීමේදී නැගී එන තාක්ෂණික ක්රමවේද උපයෝගී කරගනිමින් පොදු සෞඛ්ය මැදිහත්වීම් නවීකරණය කිරීම සඳහා ශ්රී ලාංකේය බලධාරීන් ගන්නා පුළුල් ප්රයත්නයේ ප්රතිඵලයකි. ඩෙංගු සම්ප්රේෂණ අනුපාත ක්රමානුකූලව අඩු කිරීමට දායක වෙමින්, මෙම මුලපිරීම දැනට ක්රියාත්මක බිම් මට්ටමේ ප්රයත්නවලට අනුපූරකව ක්රියා කරනු ඇතැයි නිලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙති.
දිගු කලක් තිස්සේ පොදු සෞඛ්ය විශේෂඥයෝ දෛශික පාලනය සඳහා වඩාත් නවෝත්පාදනශීලී, දත්ත මත පදනම් වූ විසඳුම් සඳහා පෙනී සිටි අතර, ඩ්රෝන තාක්ෂණය අනුගමනය කිරීම එම දිශාවට ගත් ධනාත්මක හා ඉදිරි දැක්මෙන් යුත් පියවරක් ලෙස සැලකෙයි.
ජනතාවගේ සහයෝගිතාව තවමත් අත්යවශ්ය වේ
බලාපොරොත්තු සම්පන්න නව ප්රවේශය තිබියදීත්, ඩෙංගු වැළැක්වීමේ නොකඩවා ප්රතිස්ථාපනය කළ නොහැකි අංගය ලෙස ප්රජා සහභාගිත්වය දිගටම ඉස්මතු කිරීමට සෞඛ්ය නිලධාරීන් කටයුතු කරති. පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ:
- තම නිවෙස් අවට ජලය රැඳෙන බඳුන් නිතිපතා ඉවත් කිරීමට හෝ ආවරණය කිරීමට
- කාණු හා ජල ප්රවාහ බාධා රහිතව පවත්වා ගෙන යාමට
- මදුරු ජනනාධාර ස්ථාන විය හැකි ස්ථාන ප්රාදේශීය බලධාරීන්ට වාර්තා කිරීමට
- උස් උෂ්ණත්වයෙන් යුත් උණ, දරුණු හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විට ක්ෂණිකව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීමට
තාක්ෂණික විසඳුම් සපයා දිය හැක්කේ යම් සීමාවක් දක්වා පමණි — ඩෙංගුවට එරෙහි සටන අවසානයේ රඳා පවතින්නේ ශ්රී ලාංකේය සෑම ග
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.