Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාරාන්තික ඩෙංගු වසංගතයට එරෙහි සටනේදී ශ්‍රී ලංකාව ඩ්‍රෝන යානා යොදා ගනී

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාරාන්තික ඩෙංගු වසංගතයට එරෙහි සටනේදී ශ්‍රී ලංකාව ඩ්‍රෝන යානා යොදා ගනී

ඩෙංගු අර්බුදයට එරෙහි යුද්ධයේ තාක්ෂණය අහසට නැගේ

මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ රෝගයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව ගෙන යන අඛණ්ඩ සටනේ නව පියවරක් ලෙස ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය භාවිතයට ගනිමින් රටට ඉතාමත් වැදගත් තාක්ෂණික ප්‍රගතියක් ළඟා කර ගෙන ඇත. මෙම රෝගය දිවයිනේ පොදු සෞඛ්‍යයට බරපතල තර්ජනයක් ලෙස දිගින් දිගටම පවතී.

නොනිමෙන ගැටලුවකට අධිතාක්ෂණික විසඳුමක්

ඩෙංගු විරෝධී මෙහෙයුම්වලට සහාය වීම සඳහා සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් ඩ්‍රෝන යානා, එනම් මිනිස් රහිත ගුවන් යානා යොදා ගැනීම ආරම්භ කර ඇත. මෙය සාම්ප්‍රදායික බිම් මට්ටමේ දුමාරදැමීම හා පරීක්ෂාකිරීමේ ක්‍රමවේදවලින් ඉවතට ගිය සැලකිය යුතු වෙනස්කමකි. මෙම ප්‍රවේශය හරහා කණ්ඩායම්වලට වෙනත් ක්‍රමවලින් හඳුනාගත නොහැකි, ළඟා වීම දුෂ්කර ජනනාධාර ස්ථාන ඉලක්ක කරමින් වඩා විශාල ප්‍රදේශ වඩාත් කාර්යක්ෂමව ආවරණය කළ හැකිය.

ඩ්‍රෝන යානාවලට විශාල භූමි ප්‍රදේශ සමීක්ෂණය කිරීමට, නිශ්චල ජල වළවල් හඳුනාගැනීමට, සහ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවලට වඩා බෙහෙවින් නිවැරදිව හා වේගයෙන් කෘමිනාශක ගුවනින් ඉසිනු ලැබීමේ හැකියාව ඇත. ඒ සමඟ, ජනබිඳ ගහන නාගරික ප්‍රදේශවල මෙන්ම, දුෂ්කර ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන්හිද, මදුරු ජනගහනය මර්දනය කිරීමේ රටේ ධාරිතාව සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඩෙංගු රෝගය ප්‍රධාන පොදු සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් ලෙස දිගටම පවතී

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන ම පොදු සෞඛ්‍ය අභියෝගවලින් එකක් ලෙස ඩෙංගු උණ රෝගය බොහෝ කලක සිට පැවතෙන අතර, රට වාර්ෂිකව දහස් ගණනක් රෝගීන් ලියාපදිංචි කරයි. ඉවත දමා ඇති බඳුන්, රබර් රෝද, සහ නිසිලෙස නඩත්තු නොකළ ජල ප්‍රවාහ පද්ධතිවල නිශ්චල ජලයේ ජීවත් වන ඒඩිස් ඊජිප්තිඅයි මදුරුවා, වෛරසයේ මූලික වාහකයා ලෙස දිගටම සිටී. වාර්ෂිකව වැසි කාලවලදී හා ඉන් පසුව රෝග වසංගත තත්ත්ව උත්සන්න වෙමින් රට පුරා සෞඛ්‍ය පහසුකම් හා ප්‍රජාවන් මත දැවැන්ත බරක් පටවයි.

පොදු සෞඛ්‍ය ප්‍රතිචාරය නවීකරණය කිරීම

ඩ්‍රෝන හඳුන්වාදීම, දිගු කාලීන අභියෝගවලට ලක්වීමේදී නැගී එන තාක්ෂණික ක්‍රමවේද උපයෝගී කරගනිමින් පොදු සෞඛ්‍ය මැදිහත්වීම් නවීකරණය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලාංකේය බලධාරීන් ගන්නා පුළුල් ප්‍රයත්නයේ ප්‍රතිඵලයකි. ඩෙංගු සම්ප්‍රේෂණ අනුපාත ක්‍රමානුකූලව අඩු කිරීමට දායක වෙමින්, මෙම මුලපිරීම දැනට ක්‍රියාත්මක බිම් මට්ටමේ ප්‍රයත්නවලට අනුපූරකව ක්‍රියා කරනු ඇතැයි නිලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙති.

දිගු කලක් තිස්සේ පොදු සෞඛ්‍ය විශේෂඥයෝ දෛශික පාලනය සඳහා වඩාත් නවෝත්පාදනශීලී, දත්ත මත පදනම් වූ විසඳුම් සඳහා පෙනී සිටි අතර, ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය අනුගමනය කිරීම එම දිශාවට ගත් ධනාත්මක හා ඉදිරි දැක්මෙන් යුත් පියවරක් ලෙස සැලකෙයි.

ජනතාවගේ සහයෝගිතාව තවමත් අත්‍යවශ්‍ය වේ

බලාපොරොත්තු සම්පන්න නව ප්‍රවේශය තිබියදීත්, ඩෙංගු වැළැක්වීමේ නොකඩවා ප්‍රතිස්ථාපනය කළ නොහැකි අංගය ලෙස ප්‍රජා සහභාගිත්වය දිගටම ඉස්මතු කිරීමට සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් කටයුතු කරති. පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ:

  • තම නිවෙස් අවට ජලය රැඳෙන බඳුන් නිතිපතා ඉවත් කිරීමට හෝ ආවරණය කිරීමට
  • කාණු හා ජල ප්‍රවාහ බාධා රහිතව පවත්වා ගෙන යාමට
  • මදුරු ජනනාධාර ස්ථාන විය හැකි ස්ථාන ප්‍රාදේශීය බලධාරීන්ට වාර්තා කිරීමට
  • උස් උෂ්ණත්වයෙන් යුත් උණ, දරුණු හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විට ක්ෂණිකව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට
තාක්ෂණික විසඳුම් සපයා දිය හැක්කේ යම් සීමාවක් දක්වා පමණි — ඩෙංගුවට එරෙහි සටන අවසානයේ රඳා පවතින්නේ ශ්‍රී ලාංකේය සෑම ග

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රාවක් අත්අඩංගුවට ගනී — තලෙයිමන්නාර අසල නීති විරෝධී ධීවර කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඉන්දීය ධීවරයන් නව දෙනෙක් අත්අඩංගුවට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රාවක් අත්අඩංගුවට ගනී — තලෙයිමන්නාර අසල නීති විරෝධී ධීවර කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඉන්දීය ධීවරයන් නව දෙනෙක් අත්අඩංගුවට

2026 ජූලි 22 වැනි බදාදා සන්ධ්‍යාවේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රාවක් අත්අඩංගුවට ගනිමින් ඉන්දීය ධීවරයන් නව දෙනෙකු රඳවා ගත්තේය. ජාත්‍යන්තර සමුද්‍රී…

23 Jul 2026 Discuss
කෑන්විල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමෙන් අස්වීමෙන් ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රධාන කළඹ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමකින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට රුපියල් බිලියන 5ක් ලැබේ Sinhala

කෑන්විල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමෙන් අස්වීමෙන් ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රධාන කළඹ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමකින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට රුපියල් බිලියන 5ක් ලැබේ

ශ්‍රී ලංකාවේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) කෑන්විල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ සිය කොටස් සම්පූර්ණයෙන් විනිවේශනය කර, ආසන්න වශයෙන් රුපියල් බිලියන 5ක් ප්‍රාග්ධනය සාර්ථකව…

23 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය ඉන්දීය සාගර ආරක්ෂාව හා සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට එකඟ වෙති Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය ඉන්දීය සාගර ආරක්ෂාව හා සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට එකඟ වෙති

ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා මුල් තැනට ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය ඉන්දීය සාගර ආරක්ෂාව හා කලාපීය සම්බන්ධතා ක්ෂේත්‍රයන්හි සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇති අතර,…

23 Jul 2026 Discuss