Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය ඉන්දීය සාගර ආරක්ෂාව හා සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට එකඟ වෙති

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය ඉන්දීය සාගර ආරක්ෂාව හා සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට එකඟ වෙති

ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා මුල් තැනට

ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය ඉන්දීය සාගර ආරක්ෂාව හා කලාපීය සම්බන්ධතා ක්ෂේත්‍රයන්හි සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, ඉන්දු-පැසිෆික් රාමුව තුළ මෙම දූපත් රාජ්‍යය දරන උපායමාර්ගික වැදගත්කම ඉස්මතු වෙමින් පවතී.

උපායමාර්ගික ගැඹුරක් සහිත හවුල්කාරිත්වයක්

ඉන්දීය සාගර කලාපයේ ස්ථාවර, විවෘත හා නීතිරීතිවලට අනුකූල සාගර සංස්කෘතියක් පවත්වා ගැනීම සම්බන්ධ අන්‍යෝන්‍ය අවශ්‍යතා පිළිබිඹු කරමින්, සාගරික හා සම්බන්ධතා ක්ෂේත්‍රවල සහයෝගිතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ මාර්ග දෙරට විසින් ගවේෂණය කෙරෙමින් පවතී. ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර නාවික මාර්ග දිගේ ශ්‍රී ලංකාව දරන තීරණාත්මක භූගෝලීය ස්ථානය, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ ස්වාර්ථ ඇති ඕනෑම බලවතෙකුට එය අත්‍යවශ්‍ය හවුල්කාරයෙකු කරවයි.

සහයෝගිතාව ආවරණය කරන ක්ෂේත්‍ර

දෙපාර්ශ්වය අතර සාකච්ඡා ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් ආවරණය කරන බව වටහා ගෙන ඇති අතර, ඒවා අතර:

  • සාගරික ක්ෂේත්‍ර දැනුවත්භාවය හා නාවික සහයෝගිතාව
  • යටිතල පහසුකම් හා කලාපීය සම්බන්ධතා මුලපිරීම්
  • ඉන්දු-පැසිෆික් ඉලක්ක සඳහා සහාය වන වෙළඳ හා ආර්ථික සබඳතා
  • ත්‍රස්තවාදය ප්‍රතිරෝධය හා මානුෂීය ප්‍රතිචාර රාමු

ශ්‍රී ලංකාවේ සමතුලිතතා ක්‍රියාව

ශ්‍රී ලංකාව වොෂිංටනය සමඟ සබඳතා ශක්තිමත් කරන්නේ චීනය හා ඉන්දියාව ඇතුළු ප්‍රධාන බලවතුන් කිහිප දෙනෙකු සමඟ සම්බන්ධතා සූක්ෂ්ම ලෙස සකසා ගෙන යන අවස්ථාවකදීය. භූ දේශපාලන ප්‍රතිවාදිත්වයන්ට ඇද නොගෙන සියළු පාර්ශ්වයන් සමඟ හවුල්කාරිත්වවලින් ප්‍රතිලාභ ලබමින්, තමන්ගේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය අනිර්බාධිතතාවය හා ජාතික අවශ්‍යතාව මඟ පෙන්වන බව කොළඹ අඛණ්ඩව ප්‍රකාශ කරමින් සිටී.

ඉන්දීය සාගරයේ ජීවන නාවික මාර්ගවල හන්දිය ලෙස ශ්‍රී ලංකාව දරන ස්ථානය, ගෝලීය හා කලාපීය බලවතුන් දෙපාර්ශ්වය සඳහාම එය උපායමාර්ගික අවශ්‍යතාවයේ කේන්ද්‍ර ස්ථානයක් බවට පත් කර ඇත.

පුළුල් කලාපීය වැදගත්කම

කොළඹ හා වොෂිංටනය අතර අලුත් වූ සබඳතා, කලාපය පුරා දූපත් හා වෙරළාශ්‍රිත රාජ්‍යයන් සමඟ ශක්තිමත් හවුල්කාරිත්ව ගොඩනැඟීම කෙරෙහි විශේෂ අවධාරණයක් දරන එක්සත් ජනපදයේ පුළුල් ඉන්දු-පැසිෆික් උපාය මාර්ගය සමඟ සමපාත වෙයි. ශ්‍රී ලංකාවට මෙවැනි සහයෝගිතාවක් සිය උපායමාර්ගික භූගෝලය උපයෝගී කරගනිමින් ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගැනීමට, සාගරික ආරක්ෂක ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීමට හා වගකිවයුතු කලාපීය හවුල්කාරයෙකු ලෙස සිය ස්ථාවරය තහවුරු කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙයි.

දෙරට සාකච්ඡා අඛණ්ඩව ගෙන යන විට, මෙම හවුල්කාරිත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක ව්‍යූහය හා සම්බන්ධතා අභිලාෂයන් සඳහා කෙළින් ගිවිසුම් හා ව්‍යාවහාරික ප්‍රතිඵල බවට පරිවර්තනය වන ආකාරය කෙරෙහි නිරීක්ෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනය ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ආරක්ෂක සබඳතා තීව්‍ර කිරීමට ප්‍රතිඥා දෙයි Sinhala

චීනය ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ආරක්ෂක සබඳතා තීව්‍ර කිරීමට ප්‍රතිඥා දෙයි

බීජිං උපාය මාර්ගික හමුදා හවුල්කාරිත්වය නැවත තහවුරු කරයි චීනය, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ආරක්ෂක සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට විධිමත් ලෙස ප්‍රතිඥා දී ඇති අතර, එය දෙරට අතර…

23 Jul 2026 Discuss
තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ ඩොලර් 626,755ක සැකකටයුතු මුදල් හුවමාරුවක් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ ඩොලර් 626,755ක සැකකටයුතු මුදල් හුවමාරුවක් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා විමර්ශනය සිදු කරන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ ඩොලර් 626,755ක සැකකටයුතු මූල්‍ය හුවමාරුවක්…

23 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රය වසර පහක් තුළ හොඳම ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමට පත්වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රය වසර පහක් තුළ හොඳම ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමට පත්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ගමන් බලපත්‍රය වසර පහක් තුළ ශක්තිමත්ම ගෝලීය තත්ත්වයට ළඟා වී ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ ගමන් ලේඛනය සඳහා සැලකිය යුතු மைල් කණුවක් ලෙස සළකනු ලබන අතර,…

23 Jul 2026 Discuss