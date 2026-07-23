Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රාවක් අත්අඩංගුවට ගනී — තලෙයිමන්නාර අසල නීති විරෝධී ධීවර කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඉන්දීය ධීවරයන් නව දෙනෙක් අත්අඩංගුවට

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රාවක් අත්අඩංගුවට ගනී — තලෙයිමන්නාර අසල නීති විරෝධී ධීවර කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඉන්දීය ධීවරයන් නව දෙනෙක් අත්අඩංගුවට

2026 ජූලි 22 වැනි බදාදා සන්ධ්‍යාවේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රාවක් අත්අඩංගුවට ගනිමින් ඉන්දීය ධීවරයන් නව දෙනෙකු රඳවා ගත්තේය. ජාත්‍යන්තර සමුද්‍රී සීමා රේඛාව (IMBL) තරණය කර තලෙයිමන්නාරයට උතුරින් පිහිටි ශ්‍රී ලංකා ජලයේ නීති විරෝධී ලෙස ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ බව සොයා ගැනීමෙන් අනතුරුව මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කෙරිණි.

ශ්‍රී ලංකා ජලයට නීති විරෝධී අනවසර ඇතුළු වීම

ශ්‍රී ලංකා හා ඉන්දීය ප්‍රාදේශීය ජලය වෙන් කරන සංවේදී සමුද්‍රී කලාපයේ සිදු කළ සාමාන්‍ය නාවික තත්ත්ව නිරීක්ෂණ සංචාරයක දී නාවික හමුදා නිලධාරීන් මෙම ධීවර යාත්‍රාව වළක්වා ගත්හ. දෙරට අතර සමුද්‍රී සීමා නිර්ණය කරන ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් IMBL රේඛාව පැහැදිලිව කඩ කරමින් ක්‍රියාශීලීව නීති විරෝධී ධීවර කටයුතුවල නිරත වෙමින් සිටියදී ධීවරයන් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

තලෙයිමන්නාරයට උතුරින් වූ ප්‍රදේශය බොහෝ කලක සිටම නීති විරෝධී ධීවර කටයුතු සඳහා ගැටුම් නිරායාසයෙන් ඇතිවන ස්ථානයක් වී ඇති අතර, ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රා නිතරමත් ශ්‍රී ලංකා ජලයට ඇතුළු වීම දෙරට අතර සබඳතාවලට හානි කරමින් දේශීය ධීවර ජීවනෝපායයට තර්ජනයක් එල්ල කරයි.

සැලකිය යුතු දඩ ඇල්ලීමක් හා උපකරණ අත්අඩංගුවට

ධීවරයන් නව දෙනා සමඟ නාවික හමුදාව ධීවර යාත්‍රාව රඳවා ගනිමින් නීති විරෝධී ධීවර ක්‍රියාවලිය හා සම්බන්ධ භාණ්ඩ 50කට අධික ප්‍රමාණයක් සොයා ගත් බව වාර්තා වේ. තවදුරටත් නීතිමය කටයුතු සිදු කරන තෙක් යාත්‍රාව හා එහි ගමන්ගත් අය නාවික හමුදා භාරයේ රඳවා ගන්නා ලදී.

දිගින් දිගටම පවතින සමුද්‍රී අභියෝගය

රටේ අනන්‍ය ආර්ථික කලාපයට විදේශීය ධීවර යාත්‍රා ඇතුළු වීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් වරින් වර සැලකිලිමත් බව ප්‍රකාශ කර ඇත. එවැනි සිදුවීම් උතුරු පළාතේ දේශීය ධීවරයන්ගේ ජීවනෝපාය බිඳ දැමීමට පමණක් නොව, සමුද්‍රී ආරක්ෂාවට හා සම්පත් සංරක්ෂණයට ද පුළුල් අභියෝග එල්ල කරයි.

රඳවා ගනු ලැබූ ඉන්දීය ධීවරයන් නව දෙනා ශ්‍රී ලංකා සමුද්‍රී නීතිය අනුව විමර්ශනය හා නඩු විභාගය සඳහා අදාළ බලධාරීන් වෙත භාර දීමට නියමිතව ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික ඩෙංගු වසංගතයට එරෙහි සටනේදී ශ්‍රී ලංකාව ඩ්‍රෝන යානා යොදා ගනී Sinhala

මාරාන්තික ඩෙංගු වසංගතයට එරෙහි සටනේදී ශ්‍රී ලංකාව ඩ්‍රෝන යානා යොදා ගනී

ඩෙංගු අර්බුදයට එරෙහි යුද්ධයේ තාක්ෂණය අහසට නැගේ මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ රෝගයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව ගෙන යන අඛණ්ඩ සටනේ නව පියවරක් ලෙස ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය භාවිතයට…

23 Jul 2026 Discuss
කෑන්විල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමෙන් අස්වීමෙන් ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රධාන කළඹ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමකින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට රුපියල් බිලියන 5ක් ලැබේ Sinhala

කෑන්විල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමෙන් අස්වීමෙන් ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රධාන කළඹ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමකින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට රුපියල් බිලියන 5ක් ලැබේ

ශ්‍රී ලංකාවේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) කෑන්විල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ සිය කොටස් සම්පූර්ණයෙන් විනිවේශනය කර, ආසන්න වශයෙන් රුපියල් බිලියන 5ක් ප්‍රාග්ධනය සාර්ථකව…

23 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය ඉන්දීය සාගර ආරක්ෂාව හා සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට එකඟ වෙති Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය ඉන්දීය සාගර ආරක්ෂාව හා සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට එකඟ වෙති

ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා මුල් තැනට ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය ඉන්දීය සාගර ආරක්ෂාව හා කලාපීය සම්බන්ධතා ක්ෂේත්‍රයන්හි සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇති අතර,…

23 Jul 2026 Discuss