කෑන්විල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමෙන් අස්වීමෙන් ක්රියාත්මක කළ ප්රධාන කළඹ ප්රතිව්යුහගත කිරීමකින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට රුපියල් බිලියන 5ක් ලැබේ
ශ්රී ලංකාවේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) කෑන්විල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ සිය කොටස් සම්පූර්ණයෙන් විනිවේශනය කර, ආසන්න වශයෙන් රුපියල් බිලියන 5ක් ප්රාග්ධනය සාර්ථකව ප්රතිසාධනය කර ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් නැවත ආයෝජනය කර ඇති බව වාර්තා වේ. රාජ්ය විශ්රාම අරමුදලේ කොටස් කළඹ ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ සිය අඛණ්ඩ ප්රයත්නයේ සැලකිය යුතු පිය වරක් ලෙස මෙය සැලකේ.
ගැටළු සහිත ආයෝජනයකින් උපාය මාර්ගික ඉවත්වීමක්
EPF අරමුදලේ ආයෝජන කළඹ සම්බන්ධ මෑත කාලීන තීරණ අතරින් වඩාත් ඩොළේ නෙත් යොමු කළ එකක් ලෙස මෙම විනිවේශනය සැලකිය හැකි අතර, මෙය ගොඩනැඟෙන්නේ අරමුදලේ ප්රසිද්ධ අවධානයට හා විවේචනයට ලක් වූ කොටස් ආයෝජනවල ඉතිහාසය පසුබිම් කොටගෙනය. කෑන්විල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමෙන් ඉවත්වීම, අරමුදලේ ශේෂ පත්රය ශෝධනය කිරීමේ හා ප්රාග්ධනය වඩාත් ඵලදායී වත්කම් වෙත යොමු කිරීමේ පියවරක් ලෙස දැකිය හැකිය.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන EPF අරමුදල, රට පුරා පෞද්ගලික අංශයේ ලක්ෂ සංඛ්යාත කම්කරුවන්ගේ විශ්රාම ඉතිරිකිරීම් රඳවා ගනී. එහි ආයෝජන කළඹ සම්බන්ධ ඕනෑම තීරණයක් එම දායකයන්ගේ මූල්ය ස්ථාවරත්වයට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරයි.
ප්රතිසාධනයෙන් අනතුරුව ප්රාග්ධනය නැවත ආයෝජනය කෙරේ
සාර්ථක ඉවත්වීමෙන් අනතුරුව, ප්රතිසාධනය කරගත් රුපියල් බිලියන 5 නැවත ආයෝජනය කර ඇතත්, එම ප්රාග්ධනය යොමු කළ නිශ්චිත ස්ථාන සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. EPF පරිපාලකයින් අරමුදලේ ආයෝජන තීරණවල ගුණාත්මකභාවය හා විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ගෙන යන පුළුල් ප්රයත්නයක සංඥාවක් ලෙස මෙම පියවර දැකිය හැකිය.
EPF ප්රාග්ධනය කොටස් වෙළඳපළවල යෙදවීමේ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් විවේචකයෝ හා වෘත්තීය සමිති දිගු කලක් තිස්සේ වැඩි වගවීමක් ඉල්ලා සිටිති; විශේෂයෙන්, අතීතයේ දී අරමුදලට සැලකිය යුතු අලාභ ගෙන ආ ආයෝජනයන් පසුබිම් කොටගෙනය.
පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ සන්දර්භය
2022 වර්ෂයේ විනාශකාරී මූල්ය අර්බුදයෙන් ශ්රී ලංකාව සෙමෙන් සෙමෙන් ප්රකෘතිමත් වෙමින් සිටින මෙකල, පුළුල් ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණවල පසුබිම ඉදිරිපිට මෙම විනිවේශනය සිදු වෙයි. EPF වැනි ආයතනික ආයෝජකයින් ශක්තිමත් කිරීම, දිගු කාලීන ආර්ථික ස්ථාවරීකරණයේ ප්රධාන ශෛලාශ්රිතයක් ලෙස සැලකේ.
EPF ආයෝජන කළඹ කළමනාකරණ උපාය මාර්ගය සමාලෝචනය කරනු ලබන බව බලධාරීහු පෙන්වා දී ඇති අතර, ලක්ෂ සංඛ්යාත දායකයන්ගේ අවශ්යතා සමඟ වඩා හොඳ සමගිකරණයක් ඇති කිරීම, ප්රාග්ධන සංරක්ෂණය හා තිරසාර ප්රතිලාභ කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම ඒ සමාලෝචනයේ ප්රමුඛ අරමුණු ලෙස සලකනු ලැබේ.
නැවත ආයෝජනය කළ රුපියල් බිලියන 5 යොදවන ආකාරය පිළිබඳ කම්කරු නියෝජිතයෝ හා මූල්ය විශ්ලේෂකයෝ සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රටේ විශාලතම අර්ථසාධක අරමුදල වගකීමෙන් කළමනාකරණය කිරීම ඔප්පු කිරීමට අරමුදල් කළමනාකරුවන් වෙත පීඩනය ද ඉහළ යමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.