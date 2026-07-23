මාරාන්තික ඩෙංගු වසංගතයට එරෙහිව ශ්රී ලංකාව ඩ්රෝන යානා යොදා ගනී
වර්ධනය වන මහජන සෞඛ්ය අර්බුදයකට තාක්ෂණික ප්රතිචාරයක්
ශ්රී ලංකාව ඩෙංගු උණට එරෙහි සටනේදී නව්ය ප්රවේශයක් ගනිමින්, මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය මර්දනය කිරීම සඳහා ඩ්රෝන යානා යොදාගෙන ඇත. දිවයිනේ මහජන සෞඛ්යයට දිගු කලක් තිස්සේ බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරන මෙම මාරාන්තික මෙසෙසොනල් රෝගය සමඟ මෙරට ගන්නා සටනේ ක්රමෝපායන් සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වී ඇති බව මෙම පියවරෙන් පෙනී යයි.
ඩෙංගු උණ යනු කුමක්ද?
ඩෙංගු යනු ආසාදිත Aedes aegypti මදුරුවන්ගේ දෂ්ටනය මගින් මිනිසුන්ට සම්ප්රේෂණය වන වෛරස් ආසාදනයකි — සීකා සහ චිකුන්ගුන්යා රෝග පැතිරවීමටද හේතු වන්නේ මෙම මදුරු විශේෂයයමය. මෙම රෝගය සෘජුව පුද්ගලයකුගෙන් පුද්ගලයෙකුට සම්ප්රේෂණය නොවන බැවින්, මදුරු පාලනය ඉතාමත් තීරණාත්මක ආරක්ෂණ මාර්ගය වේ.
රෝග ලක්ෂණ සාමාන්යයෙන් මදුරු දෂ්ටනයෙන් දින හතරත් දහයත් අතර කාලයකදී මතු වන අතර ඒවාට ඇතුළත් විය හැකි ලක්ෂණ නම්:
- දැඩි උණ
- දරුණු හිසරදය සහ ඇස් පිටුපස වේදනාව
- සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව
- ඔක්කාරය හා වමනය
- සමේ කැසිලි
- දරුණු අවස්ථාවලදී, අභ්යන්තර රක්තපාතය සහ අවයව අකර්මණ්ය වීම
නිසි විශ්රාමය හා තරල ගැනීම මගින් බොහෝ රෝගීන් සති එකක් හෝ දෙකක් ඇතුළත සුවය ලබන නමුත්, ඩෙංගු රක්තපාතී උණ ලෙසද හඳුන්වන දරුණු ඩෙංගු රෝගය ප්රතිකාර නොකළහොත් මාරාන්තික විය හැකිය. දැනට නිශ්චිත ප්රතිවෛරස් ප්රතිකාරයක් නොමැති බැවින්, රෝග වැළැක්වීම සහ කල් ඇතිව හඳුනා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වේ.
ශ්රී ලංකාවේ නිරන්තර තර්ජනය
ශ්රී ලංකාවේ නිවර්තන දේශගුණය Aedes මදුරුවාට ප්රජනනය සඳහා වඩාත් සුදුසු පරිසරයක් සකසයි. උණුසුම් හා තෙතමනය සහිත දේශගුණය තුළ සෝපාන ජලය — මල් පාත්ති, ඉවතලන ටයර්, වහළ ජල නාල සහ නාගරික හා ග්රාමීය යන දෙඅංශයෙහිම සාමාන්යයෙන් දක්නට ලැබෙන ජල ගබඩා භාජන ඇතුළුව — තුළ ප්රජනනය කරන මෙම මදුරුවාට මෙය ඉතා සාධාරාණ පරිසරයකි.
දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාව ආවර්තිත ඩෙංගු වසංගතවලට මුහුණ දී ඇති අතර, බස්නාහිර පළාත — විශේෂයෙන් කොළඹ දිස්ත්රික්කය — ඓතිහාසිකව රෝගීන් වැඩිම සංඛ්යාව වාර්තා කරයි. මෝසම් සෘතු අතරතුර හා ඉන් අනතුරුව සෝපාන ජලය බහුල වීමත් සමඟ රෝග බිඳ නැඟීම් ඉහළ යයි.
ඩ්රෝන යානා සටනට එක් වෙයි
රෝගය පාලනය යටතට ගැනීමේ අරමුණින් ශ්රී ලංකා සෞඛ්ය බලධාරීන් මදුරු ප්රජනනස්ථාන හඳුනා ගැනීම හා ඉවත් කිරීම සඳහා ඩ්රෝන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමට ආරම්භ කර ඇත. ඩ්රෝන යානා කෙටි කාලයකදී විශාල ප්රදේශ සමීක්ෂණය කළ හැකි අතර, ගොඩබිම් ගැවසීමෙන් හඳුනා ගැනීමට දුෂ්කර හෝ කාලය ගතවන සෝපාන ජල සමුච්චය හඳුනා ගනී — විශේෂයෙන් ජනාකීර්ණ නාගරික ප්රදේශවල හෝ ළඟා වීමට අපහසු භූමිවල.
මෙම ගුවන් ප්රවේශය මගින් බලධාරීන්ට අධි අවදානම් කලාප වඩාත් නිරවද්යව සිතියම්ගත කිරීමට සහ බිම් මට්ටමේ ප්රතිචාර කණ්ඩායම් වඩාත් ඵලදායීව සම්බන්ධීකරණය කිරීමට හැකි වන අතර, අවදානමක් හඳුනා ගැනීමේ සිට ක්රියාමාර්ගය ගැනීම දක්වා ගතවන කාලය සැලකිය යුතු ලෙස කෙටි කිරීමට ද හැකිවනු ඇත.
වැළැක්වීම තවමත් ප්රධාන සාධකය
ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම අඩු කර ගැනීමේදී ජනතාවගේ දායකත්වය ලබා ගැනීමට සෞඛ්ය නිලධාරීන් දිනෙන් දින ආයාචනා කරයි. සරල නමුත් ඵලදායී වැළැක්වීමේ පියවරන් අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- සතියකට අවම වශයෙන් එක් වරක් ජල භාජන හිස් කිරීම හා පිරිසිදු කිරීම
- ජල ගබඩා තාප්ප ආරක්ෂිතව ආවරණය කිරීම
- මදුරු විකර්ෂක භාවිතා කිරීම සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් 착용 කිරීම
- නිවාස හා කාර්යාල ආශ්රිතව නිසි ජ
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.