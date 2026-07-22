ශ්රී ලාංකික ගුරුවරියක් බිකිනි තරගාවලියක නිරත වූ බවට සමාජ මාධ්යවල වෛරස් වූ ප්රකාශය අසත්ය බව තහවුරු විය
අසත්ය ප්රකාශය සමාජ මාධ්ය වේදිකා හරහා වේගයෙන් පැතිරෙයි
ප්රමුඛ පෙළේ බාලිකා විද්යාලයක සේවය කරන ශ්රී ලාංකික ඉංග්රීසි ගුරුවරියක් බිකිනි තරගාවලියක දේශය නියෝජනය කළ බවට සමාජ මාධ්යවල වෛරස් වූ ප්රකාශයක් කරුණු සත්යාපන පරීක්ෂණයකින් බිඳ දමා ඇත. බහු වේදිකා හරහා වේගයෙන් පැතිරුණු එම ප්රකාශය අසත්ය බව දැන් තහවුරු කර ඇත.
වෛරස් සටහනේ කියැවුණු දෙය
සංසරණය වූ සටහනේ දැක්වුණේ ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ පෙළේ බාලිකා විද්යාලයක ඉංග්රීසි ගුරුවරියක් ලෙස හඳුන්වා දුන් කාන්තාවක් දේශය නියෝජනය කරමින් ජාත්යන්තර බිකිනි තරගාවලියකට සහභාගී වූ බවයි. එම චෝදනාව ඉක්මනින් සමාජ ජාලවල පැතිරී විශාල අවධානයක් ලබා ගනිමින් අධ්යාපනඥයන්ගේ වෘත්තීය හැසිරීම පිළිබඳ පුළුල් මහජන විවාදයක් ඇති කළේය.
කරුණු සත්යාපකයන් මැදිහත් වෙති
ප්රකාශය වේගයෙන් පැතිරීමෙන් අනතුරුව, කරුණු සත්යාපකයන් පවතින සාක්ෂි පරීක්ෂා කර, එම චෝදනාවට කිසිදු පදනමක් නොමැති බවට නිගමනය කළහ. සටහන්වල හඳුනා ගත් පුද්ගලයා එවැනි ආයතනයක ගුරුවරියක් බව හෝ ඇය විස්තර කළ ආකාරයෙන් තරගාවලියට සහභාගී වූ බව සනාථ කිරීමට විශ්වසනීය සාක්ෂි කිසිවක් පරීක්ෂණයේදී හමු නොවීය.
වෛරස් වැරදි තොරතුරුවල අන්තරාය
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ සහ කලාපය පුරා වර්ධනය වන බරපතළ ගැටළුවක් ඉස්මතු කරයි — සත්යය ස්ථාපිත කිරීමට පෙරාතුව සත්යාපනය නොකළ ප්රකාශ සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල ව්යාප්ත වී පුද්ගලයන්ට බරපතළ කීර්තිනාශ හානි සිදු කරන වේගය පිළිබඳවයි.
- වෛරස් වැරදි තොරතුරු, පුද්ගලයන්ගේ පෞද්ගලික හා වෘත්තීය කීර්තිනාමයට දිගුකාලීන හානි සිදු කළ හැකිය.
- ගුරු වෘත්තිය වැනි රාජකාරිවලට සම්බන්ධ අසත්ය ප්රකාශ, අධ්යාපන ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය ඛාදනය කළ හැකිය.
- හඳුනාගත හැකි පුද්ගලයන් ගැන බරපතළ චෝදනා කරන සටහන් බෙදාගැනීමට පෙර, සමාජ මාධ්ය භාවිතකරුවන් තොරතුරු සත්යාපනය කරන ලෙස අවධාරනය කෙරේ.
අන්තර්ජාලයේ ප්රවේශමෙන් කටයුතු කිරීමට ඇති අවශ්යතාවය
සත්යාපනය නොකළ අන්තර්ගතය, විශේෂයෙන් ම පෞද්ගලික පුද්ගලයන් ඉලක්ක කරගත් බරපතළ චෝදනා අඩංගු අන්තර්ගතය බෙදා ගැනීම, ජනයාගේ ජීවිතවලට සත්ය හා හානිකර ප්රතිවිපාක ගෙන දිය හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය සාක්ෂරතා පෙනෙලීකරුවන් මහජනයාට, සත්යාපිත ප්රවෘත්ති මූලාශ්ර මත රඳා සිටීමට සහ විශ්වසනීය සහාය සාක්ෂි නොමැති ප්රකාශ ව්යාප්ත කිරීමට පෙර ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස නිතර ආයාචනා කර ඇත. පුද්ගලයන් ගැන අන්තර්ජාලයේ අසත්ය තොරතුරු ප්රචාරය කිරීම පවතින නීති යටතේ නීතිමය ප්රතිවිපාක ගෙන දිය හැකි බව බලධාරීන් ද පුරවැසියන්ට මතක් කර ඇත.
ඩිජිටල් වේදිකාවල හරහා වැරදි තොරතුරු ව්යාප්ත වෙමින් පවතින මෙවන් සන්දර්භයක, මෙම සිදුවීම සමාජ මාධ්යවල අන්තර්ගතය බෙදාගැනීමේදී පැවතිය යුතු වගකීම — සහ හානිකර අසත්ය ව්යාප්තියට දායක වීමට පෙර කරුණු සත්යාපනයේ වැදගත්කම — නැවත සිහිපත් කිරීමට කාලෝචිත මතක් කිරීමක් ලෙස සේවය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.