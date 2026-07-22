ට්රම්ප් යටිතල පහසුකම් ප්රහාර සම්බන්ධයෙන් අනතුරු අඟවයි — එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගැටුමේ පිරිවැය ඩොලර් බිලියන 37.5 දක්වා ඉහළට
එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් ඉරානයට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කර ඇති අතර, හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය හරහා ගමන් කරන නෞකා ටෙහ්රාන් ඉලක්ක කරගන්නා සෑම අවස්ථාවකම ඉරානයේ තීරණාත්මක යටිතල පහසුකම් බෝම්බ හෙළා විනාශ කරන බව ජනාධිපතිවරයා ප්රකාශ කර ඇත. රාජ්ය දෙක අතර ගැටුම ඉහළ යමින් තිබෙන අතර, ඉක්මන් විසඳුමක් සඳහා කිසිදු ලකුණක් දිස් නොවේ.
හෝමුස් නාවික මාර්ග ඉලක්කකරගත් ප්රතිශෝධන තර්ජනය
ට්රම්ප්ගේ අනතුරු ඇඟවීම ප්රකාශ රේඛාවේ සැලකිය යුතු උත්සන්නවීමක් නියෝජනය කරයි. ලෝකයේ උපායමාර්ගික වශයෙන් ඉතාමත් තීරණාත්මක ජලමාර්ගයක් හරහා ගමන් කරන වාණිජ හා හමුදා නෞකා ඉලක්කකරගනිමින් ඉරානය සිදු කරන ප්රහාර සහ ඉරානයේ ප්රධාන බල හා යටිතල පහසුකම් විනාශ කිරීම සෘජුවම සම්බන්ධ කරමින් ජනාධිපතිවරයා මෙම ප්රකාශය සිදු කර ඇත. හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය ගෝලීය තෙල් නැව්ගත කිරීම් සඳහා තීරණාත්මක සංකීර්ණ ස්ථානයක් ලෙස සේවය කරන අතර, එහි ඕනෑම ස්ථාවර බාධාවක් ශ්රී ලංකාව ඇතුළු ජාත්යන්තර බලශක්ති වෙළෙඳපොළ සඳහා බරපතළ ප්රතිවිපාක ඇති කරයි. ශ්රී ලංකාව ආනයනික ඉන්ධන මත බෙහෙවින් රඳා පවතී.
එක්සත් ජනපද හමුදා අඛණ්ඩ එකොළොස්වන රාත්රිය සඳහා ඉරානයට එරෙහිව ප්රහාර සිදු කරද්දී මෙම තර්ජනය ඉදිරිපත් විය. ඇමෙරිකාව ටෙහ්රාන්ට එරෙහිව දියත් කළ හමුදා ව්යාපාරයේ අඛණ්ඩ හා තීව්ර ස්වභාවය මෙමගින් අවධාරණය වේ.
ව්යාපාරයේ විස්මය දනවන මූල්ය වියදම
එක්සත් ජනපද ආරක්ෂක ලේකම් පීට් හෙග්සෙත් තහවුරු කළේ, දිගින් දිගටම ක්රියාත්මක ගැටුමේ මූල්ය පිරිවැය දැන් ඇස්තමේන්තුගත ඩොලර් බිලියන 37.5 ක් දක්වා ළඟා වී ඇති බවයි. මෙම සංඛ්යාව මෙහෙයුම සඳහා යෙදවෙමින් ඇති විශාල හමුදා සම්පත් පිළිබිඹු කරයි. මෙම හෙළිදරව්ව ව්යාපාරයේ දිගුකාලීන තිරසාරභාවය සහ එහි පුළුල් උපායමාර්ගික අරමුණු සම්බන්ධයෙන් වොෂිංටනයේ දේශපාලන කවයන් තුළ විවාදයකට තුඩු දී ඇත.
ගෝලීය ආඝාතය
එක්සත් ජනපද සහ ඉරාන අතර තීව්ර වෙමින් පවතින ගැටුම ලොව පුරා සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් ඇති අතර, තෙල් සැපයුම් දාම හා නැව් ගමනාගමන රක්ෂණ වාරිකවලට ඇති විය හැකි බලපෑම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ කනස්සල්ලක් පවතී. හෝමුස් සමුද්ර සන්ධියේ ඕනෑම දිර්ඝකාලීන බාධාවක් ආනයනය මත රඳා පවතින රාජ්යවල ඉන්ධන මිල තියුනු ලෙස ඉහළ නැංවිය හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
විනාශකාරී විදේශ විනිමය අර්බුදයකින් පසු පමණක් තම ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට ආරම්භ කළ ශ්රී ලංකාවට, මැදපෙරදිග අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් ගෝලීය තෙල් මිල ඉහළ යාමක් නව හා බරපතළ ආර්ථික අභියෝගයක් ඇති කරයි.
තත්ත්වය දිගටම වර්ධනය වෙද්දී, රාජ්යතාන්ත්රික සම්බන්ධතා ඇති කිරීම සඳහා ජාත්යන්තර ඉල්ලීම් වඩාත් ශක්තිමත් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, සතුරුකාරී ක්රියාවන් නිවාරණය කිරීම සඳහා වොෂිංටන් හා ටෙහ්රාන් අතර සෘජු සාකච්ඡා පිළිබඳ කිසිදු තහවුරු කළ ඉඟියක් දැනට නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.