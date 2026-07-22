Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ආනයන වියදම් ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත බිලියන 6.4 ක් දක්වා පහළ වැටේ — මහ බැංකුව යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇතැයි විශ්වාසය පළ කරයි

22 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ආනයන වියදම් ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත බිලියන 6.4 ක් දක්වා පහළ වැටේ — මහ බැංකුව යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇතැයි විශ්වාසය පළ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 6.4 ක් දක්වා පහළ වැටී ඇති අතර, මෙයට ප්‍රධාන හේතුව වී ඇත්තේ ආනයන වියදම් ඉහළ යාමයි. කෙසේ නමුත්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඉදිරි මාසවලදී සංචිත නැවත යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇතැයි낙 ශුභවාදී ඉදිරිදර්ශනයක් පවත්වා ගනී.

ආනයන වියදම් ඉහළ යාමෙන් සංචිතවලට පීඩනයක්

විදේශ සංචිතවල පහළ වැටීම, ආනයනික භාණ්ඩ සඳහා ඉල්ලුම ඉහළ යාම පිළිබිඹු කරන අතර, එය රටේ බාහිර මූල්‍ය තත්ත්වය කෙරෙහි අතිරේක බරක් ද ගෙනවිත් ඇත. 2022 ආර්ථික අර්බුදයේ ගැඹුරුම අවස්ථාවේදී ඉන්ධන, ඖෂධ හා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල පුළුල් හිඟකමකට තුඩු දෙමින් සංචිත අතිශය අඩු මට්ටම්වලට ගිලා බැසීමෙන් පසුව, ශ්‍රී ලංකාව ඉතා ප්‍රවේශමෙන් ගොඩනඟාගෙන ආ සංචිත ආරක්ෂකය ආනයන ගෙවීම් ඉහළ යාම හේතුවෙන් නැවතත් හායනයට ලක්ව ඇත.

නවතම පහළ වැටීම සිදු වී ඇතත්, වර්තමාන සංචිත ස්ථාවරය අර්බුද සමයට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් පෙන්නුම් කරන අතර, ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ ආධාරයෙන් ක්‍රියාත්මක ප්‍රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේදී ලබාගත් ජයග්‍රහණ ඉස්මතු කරයි.

මහ බැංකුව ව්‍යාවර්තනයක් අපේක්ෂා කරයි

මූල්‍ය අධිකාරීන් සංචිත ස්ථාවරය යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇතැයි විශ්වාසය පළ කරමින්, සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ලැබෙන ආදායම, විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් හරහා ලැබෙන විදේශ මුදල් හා ජාත්‍යන්තර විධිවිධාන යටතේ ලැබෙන අඛණ්ඩ බාහිර මූල්‍යකරණය ගැන අවධාරනය කර ඇත.

ආර්ථික තත්ත්වයන් සාමාන්‍යකරණය වෙමින් පවතින බැවින් හා විදේශ විනිමය ආන්තර ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බැවින්, සංචිත ක්‍රමයෙන් ගොඩනැඟෙනු ඇතැයි මහ බැංකුව ඉදිරිදර්ශනය පළ කර ඇත.

පුළුල් ආර්ථික පසුබිම

2022 දී රටට ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ ආධාරය ලබා ගැනීමට බල කළ අද්විතීය විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් පසුව, ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථාවරතාව කරා සැකසූ මාවතක ගමන් කරමින් සිටී. ප්‍රතිපත්ති立案 සම්පාදකයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරෙන ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර නම්:

  • අත්‍යවශ්‍ය ආනයන ආවරණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් සංචිත මට්ටම් පවත්වා ගැනීම
  • අපනයන වර්ධනය හා සංචාරක ආදායම් තහවුරු කිරීම
  • බාහිර ණය බැඳීම් වගකිවයුතු ලෙස කළමනාකරණය කිරීම
  • ආර්ථික ප්‍රකෘතිය සහාය කරමින් උද්ධමනය පාලනය කර ගැනීම

නවතම සංඛ්‍යාලේඛන කෙටිකාලීන අඩුවක් නියෝජනය කළද, අර්බුදයෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ සංචිත සමුච්චයේ යටින් ඇති ගමන් මග සමස්තයක් ලෙස ධනාත්මක ලෙස පවතින බව විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙති. ප්‍රකෘතිය නිවැරදි මාවතේ පවත්වා ගැනීමට හා ඉදිරි කාර්තු කිහිපය තුළ විදේශ සංචිත වඩාත් සුවිධායි මට්ටම් දක්වා ගොඩනැඟීමට, රාජකීය හා මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිවල අඛණ්ඩ විනය අත්‍යවශ්‍ය වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේදී අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 9ක අපනයන ορό සීමාව පසු කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේදී අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 9ක අපනයන ορό සීමාව පසු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේ කාලය තුළ අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවීමත් සමඟ රටේ වෙළඳ ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන අංශ හරහා නොනවතින ප්‍රගතියක්…

22 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති නිල නිවස නව අරමුණකට: අග්‍රාමාත්‍යවරිය රජයේ දැක්ම හෙළිකරයි Sinhala

ජනාධිපති නිල නිවස නව අරමුණකට: අග්‍රාමාත්‍යවරිය රජයේ දැක්ම හෙළිකරයි

ජනාධිපති නිල නිවස නව අරමුණකට යොදා ගැනීමේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය ඉදිරියට යමින් සිටින බව අග්‍රාමාත්‍ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය තහවුරු කර ඇති අතර, කොළඹ…

22 Jul 2026 Discuss
BBC සිංහල මාධ්‍යවේදීන් පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියට කැඳවීමේ පියවර සම්බන්ධයෙන් නිදහස් නීතිඥ සංවිධානය අනතුරු අඟවයි Sinhala

BBC සිංහල මාධ්‍යවේදීන් පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියට කැඳවීමේ පියවර සම්බන්ධයෙන් නිදහස් නීතිඥ සංවිධානය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියට මාධ්‍යවේදීන් කැඳවීම යන යල්පැනගිය සහ කලකිරීම් සහගත පිළිවෙතක් නැවත ජීවය ගැන්වීමේ උත්සාහයක් ලෙස හඳුනා ගනිමින්,…

22 Jul 2026 Discuss