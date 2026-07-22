ජනාධිපති නිල නිවස නව අරමුණකට: අග්රාමාත්යවරිය රජයේ දැක්ම හෙළිකරයි
ජනාධිපති නිල නිවස නව අරමුණකට යොදා ගැනීමේ සැලසුම් ක්රියාත්මක කිරීමට රජය ඉදිරියට යමින් සිටින බව අග්රාමාත්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය තහවුරු කර ඇති අතර, කොළඹ නගරයේ ප්රමුඛ නිල නිවාසයක් ලෙස සැලකෙන මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදිරියේදී භාවිතා කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු වෙනසක් සිදු වන බවට ඇය සංඥා කර ඇත.
ඓතිහාසික දේපලක් සඳහා නව මාවතක්
ශ්රී ලංකාවේ විධායක නායකත්වයේ උත්කර්ෂය හා වරප්රසාද සමඟ දිගු කලක් තිස්සේ සම්බන්ධ වී ඇති ජනාධිපති නිල නිවස, වත්මන් රජයේ දැක්ම යටතේ සමස්ත ජනතාවගේ අවශ්යතාවලට සේවය කරන ආකාරයකින් පෙර නිල නිවාසය හොඳින්ම නැවත භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි රජය සාකච්ඡා කර ඇති බව අග්රාමාත්යවරිය පෙන්වා දුන්නාය.
මෙම නිවේදනය, ඉහළ දේශපාලන තනතුරු සමඟ සම්ප්රදායිකව සම්බන්ධ වී ඇති අතිශයෝක්තිය අවම කර, රාජ්ය සම්පත් වඩාත් ඵලදායී හා ජනහිතකාමී ලෙස යොමු කිරීමට පාලන රජය ගන්නා පුළුල් ප්රයත්නය පිළිබිඹු කරයි.
පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයක කොටසක්
මෙම පියවර, ඉහළ නිලධාරීන්ගේ පමණක් භාවිතය සඳහා ඉකිබිදුනු රාජ්ය වත්කම් හා දේපල භාවිතය ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට රජය ගන්නා අඛණ්ඩ ප්රයත්නයන්ට අනුකූල වේ. එවැනි සුවිශේෂී දේපල නැවත යොදා ගැනීම, ප්රතිසංස්කරණ පෙරට ගෙනයන්නන් අතර වසර කිහිපයක් තිස්සේ සාකච්ඡාවට ලක් වූ කරුණක් වී ඇති අතර, වත්මන් රජය එවැනි පොරොන්දු ඉටු කිරීමට කැපවී සිටින බව පෙනේ.
අග්රාමාත්ය අමරසූරිය මහත්මියගේ අදහස් පෙන්නුම් කරන්නේ සාර්ථක සැලසුම් දැනටමත් ක්රියාත්මක බවය; එහෙත් ජනාධිපති නිල නිවස භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන ආකාරය සම්බන්ධ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් ජනතාවට විධිමත් ලෙස නිවේදනය කර නොමැත.
ජනතාවට හා දේශපාලනයට හිමි වැදගත්කම
ජනාධිපති නිල නිවස ශ්රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු ඓතිහාසික හා සංකේතාත්මක වටිනාකමක් දරයි. එහි අනාගත භාවිතය සම්බන්ධ ඕනෑම තීරණයක් පක්ෂ භේදයකින් තොරව පුළුල් ජනතා අවධානයක් හා දේශපාලන විවාදයක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත.
2022 ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් පුරවැසියන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඇතුළු ප්රධාන රාජ්ය ගොඩනැගිලි කිහිපයකට රිංගා ගිය සිදුවීම් අනුව, රාජ්ය දේපල කළමනාකරණයේ විනිවිදභාවය හා වගවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලාංකිකයන් මෑත වසරවලදී වඩාත්声 හ හ ඔ හ හ ල ල ව ව ත් ව ව ප ව ශ ව ෙ ෙ ොොනොට ව ව කටෝ ජනතා හඬ නැඟීමක් ආරම්භ කර ඇත.
ජනාධිපති නිල නිවස සඳහා රජය සකස් කර ඇති අවසාන සැලසුම් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ප්රකාශයට පත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රජය ජනතාවට හා අදාළ පාර්ශ්වකරුවන්ට තම දැක්ම දැනුම් දීමට කටයුතු කරමින් සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.