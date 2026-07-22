Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

BBC සිංහල මාධ්‍යවේදීන් පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියට කැඳවීමේ පියවර සම්බන්ධයෙන් නිදහස් නීතිඥ සංවිධානය අනතුරු අඟවයි

22 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
BBC සිංහල මාධ්‍යවේදීන් පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියට කැඳවීමේ පියවර සම්බන්ධයෙන් නිදහස් නීතිඥ සංවිධානය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියට මාධ්‍යවේදීන් කැඳවීම යන යල්පැනගිය සහ කලකිරීම් සහගත පිළිවෙතක් නැවත ජීවය ගැන්වීමේ උත්සාහයක් ලෙස හඳුනා ගනිමින්, ප්‍රමුඛ නෛතික අයිතිවාසිකම් සංවිධානයක් එම ක්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කර ඇත.

නිදහස් නීතිඥ සංවිධානය වාර්තා වූ සැලසුම්වලට එරෙහිව හඬ නඟයි

නිදහස් නීතිඥ සංවිධානය (FLO) BBC සිංහල මාධ්‍යවේදීන් පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියට කැඳවීමට යෝජිත බව වාර්තා වන සැලසුම්වලට තදින් විරුද්ධ වෙමින්, එවැනි පියවරක් ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය නිදහසට බරපතල තර්ජනයක් වනු ඇතැයි අනතුරු අඟවා ඇත.

සිය වෘත්තීය රාජකාරි ඉටු කරන මාධ්‍යවේදීන් සූක්ෂ්මව විමර්ශනය කිරීමට හෝ බිය ගැන්වීමට පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද යාන්ත්‍රණ භාවිත කිරීමේ ශක්‍යතාව සම්බන්ධයෙන් රට තුළ මාධ්‍ය ප්‍රජාව අතර ගැඹුරු නොසන්සුන්තාවයක් ඇතිවී ඇති අතරතුර, මෙම සංවිධානයේ සැලකිලිමත්භාවය ප්‍රකාශයට පත් වී ඇත.

අතීතයේම තබා යා යුතු පිළිවෙතක්

FLO සංවිධානය, වාර්තා වූ මෙම පියවර යල්පැනගිය පිළිවෙතක් නැවත හිස ඔසවා ගැනීමක් ලෙස නිරූපණය කළ අතර, මාධ්‍ය නියෝජිතයන් එවැනි කමිටු ඉදිරියට කැඳවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ඉතිහාසයේ අඳුරු පරිච්ඡේදයකට අයත් කාරණයක් බවත්, රට ආපසු යොමු විය යුත්තේ නැතිව ඉන් දුරස් වී ඉදිරියට යා යුතු බවත් යෝජනා කළේය.

මාධ්‍යයේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කළ යුතු බවත්, මාධ්‍යවේදීන්ට පාර්ලිමේන්තු බිය ගැන්වීම් හෝ දඬුවම් ක්‍රියාවලට බිය නොවී සිය කාර්යය නිදහසේ ඉටු කළ හැකිව තිබිය යුතු බවත් සංවිධානය අවධාරණය කළේය.

මාධ්‍ය නිදහසට ඇතිවන ප්‍රතිවිපාක

අයිතිවාසිකම් පෙනී සිටින්නන් සහ මාධ්‍ය නිරීක්ෂකයන් දිගු කලක් තිස්සේ පවත්වා ගෙන ආ ස්ථාවරය නම්, මාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද ක්‍රියාදාමයන් භාවිත කිරීම නිදහස් ප්‍රකාශනය සහ විමර්ශනාත්මක වාර්තාකරණය කෙරෙහි ගැඹුරු සීතල කිරීමේ බලපෑමක් ඇති කළ හැකි බවයි. මාධ්‍යවේදීන් බලගතු කමිටු ඉදිරියට කැඳවනු ලැබිය හැකිය යන ඉදිරිදර්ශනය ස්වයං-වාරණය ඇති කිරීමට සහ රාජ්‍ය ආයතන වගකිව යුතු කිරීමේ මාධ්‍යයේ හැකියාව දුර්වල කිරීමට හේතු විය හැක.

  • FLO සංවිධානය BBC සිංහල මාධ්‍යවේදීන් කැඳවීමේ ඕනෑම සැලසුමක් නැවත සලකා බලන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
  • එවැනි ක්‍රියාවන් මාධ්‍ය නිදහස සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර තත්ත්වයට හානි කළ හැකි බව සංවිධානය අනතුරු ඇඟවීය.
  • නෛතික විශේෂඥයන් සඳහන් කර ඇත්තේ, පාර්ලිමේන්තු කමිටු කැඳවීම් වෙත訴訟 නොයොමුව, ඕනෑම පැමිණිල්ලක් ආමන්ත්‍රණය කිරීමට නිසි නෛතික නාලිකා පවතින බවයි.

පුළුල් සන්දර්භය

ශ්‍රී ලංකාව වසර ගණනාවක් තිස්සේ ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය නිදහස් සංවිධානවල ස්ථාවර සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවට ලක්ව ඇති අතර, මාධ්‍යවේදීන්ට ඉලක්ක කළ සැලකිලි සහිත සිදුවීම් සැලකිය යුතු ගෝලීය අවධානය ආකර්ෂණය කර ගනිමින් ඇත. FLO සංවිධානයේ මැදිහත්වීම, මාධ්‍ය නිදහස්කම් තර්ජනයට ලක්ව ඇතැයි පෙනෙන අවස්ථාවල දී ප්‍රකාශ කිරීමට දේශීය නෛතික ප්‍රජාව සමානව අවදියෙන් සහ සූදානමින් සිටින බව සංඥා කරයි.

තත්ත්වය දිගින් දිගටම වර්ධනය වන විට, BBC සිංහල මාධ්‍යවේදීන් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුව ගන්නා ඕනෑම පියවරක් නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කිරීම මාධ්‍ය අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් සහ නෛතික වෘත්තිකයන් විසින් ඉදිරියටත් සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනාධිපති නිල නිවස නව අරමුණකට: අග්‍රාමාත්‍යවරිය රජයේ දැක්ම හෙළිකරයි Sinhala

ජනාධිපති නිල නිවස නව අරමුණකට: අග්‍රාමාත්‍යවරිය රජයේ දැක්ම හෙළිකරයි

ජනාධිපති නිල නිවස නව අරමුණකට යොදා ගැනීමේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය ඉදිරියට යමින් සිටින බව අග්‍රාමාත්‍ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය තහවුරු කර ඇති අතර, කොළඹ…

22 Jul 2026 Discuss
BBC සිංහල පත්‍රකලාවේදීන් දෙදෙනාගේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටු ශ්‍රවණය අවලංගු කර ඇතැයි මූලාශ්‍ර පවසයි Sinhala

BBC සිංහල පත්‍රකලාවේදීන් දෙදෙනාගේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටු ශ්‍රවණය අවලංගු කර ඇතැයි මූලාශ්‍ර පවසයි

පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියේ BBC සිංහල පත්‍රකලාවේදීන් දෙදෙනෙකු පෙනී සිටීමට නියමිතව තිබූ ශ්‍රවණය අවලංගු කරනු ලැබූ බව, එම කාරණය පිළිබඳ හුරුපුරුදු…

22 Jul 2026 Discuss
මානසික ආබාධිත සහෝදරයා ඝාතනය කළ බවට චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයෙකු අරච්චිකට්ටුවේදී පොලිසියට භාර වෙයි Sinhala

මානසික ආබාධිත සහෝදරයා ඝාතනය කළ බවට චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයෙකු අරච්චිකට්ටුවේදී පොලිසියට භාර වෙයි

මානසික ආබාධිත සහෝදරයෙකු ඝාතනය කළ බවට චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයෙකු පොලිසියට භාර වී එම සිදුවීම පිළිගත් බව වයඹ පළාත් බලධාරීන් බදාදා දින තහවුරු කළහ. සැකකරු බදාදා, 22…

22 Jul 2026 Discuss