Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මානසික ආබාධිත සහෝදරයා ඝාතනය කළ බවට චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයෙකු අරච්චිකට්ටුවේදී පොලිසියට භාර වෙයි

22 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මානසික ආබාධිත සහෝදරයා ඝාතනය කළ බවට චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයෙකු අරච්චිකට්ටුවේදී පොලිසියට භාර වෙයි

මානසික ආබාධිත සහෝදරයෙකු ඝාතනය කළ බවට චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයෙකු පොලිසියට භාර වී එම සිදුවීම පිළිගත් බව වයඹ පළාත් බලධාරීන් බදාදා දින තහවුරු කළහ.

සැකකරු බදාදා, 22 වැනිදා අරච්චිකට්ටුව පොලිස් ස්ථානයට ස්වේච්ඡාවෙන් පැමිණ නිලධාරීන් හමුවේ භාරදුන් අතර, මානසික ආබාධයකින් පෙළෙන බව වාර්තා වූ සිය සහෝදරයාගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් සිය සම්බන්ධය පිළිගත්තේය.

සිදුවීමෙන් අනතුරුව සැකකරු කාරණය පිළිගනී

පොලිස් තොරතුරුවලට අනුව,해당 පුද්ගලයා ස්වේච්ඡාවෙන් ස්ථානයට පැමිණ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා දී ඇත. පරීක්ෂකයින් ඔහු දැනටමත් අත්අඩංගුවට ගෙන සිදුවීම වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ ය‌ථාර්ථය සොයා බැලීම සඳහා නිල පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.

මිය ගිය පුද්ගලයාගේ ආබාධිත භාවය හේතුවෙන් මෙම සිදුවීම ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාව අතර විශේෂ කම්පනයක් ඇති කළ අතර, පවුලේ සාමාජිකයෙකු විසින් එවැනි ක්‍රියාවකට වගකිව හැකිද යන්න පිළිබඳව ගම්වාසීන් තදින් කම්පනයට පත් විය.

පරීක්ෂණය පවත්වාගෙන යයි

අරච්චිකට්ටුව පොලිසිය දැනට ඝාතනයට හේතු වූ සිදුවීම්වල සම්පූර්ණ අනුක්‍රමය තහවුරු කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන යයි. සැකකරු නියමිත කාලයක් තුළ අදාළ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කරති.

වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාව වන විට, චෝදනා ලැබූ ඝාතනයට පිටුපස ඇති චේතනාව නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොතිබුණි. සිදුවීම සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් ඇති පුද්ගලයන් ඉදිරිපත් වී පවත්වාගෙන යන පරීක්ෂණයට සහාය වන ලෙස පොලිසිය ඉල්ලා සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනාධිපති නිල නිවස නව අරමුණකට: අග්‍රාමාත්‍යවරිය රජයේ දැක්ම හෙළිකරයි Sinhala

ජනාධිපති නිල නිවස නව අරමුණකට: අග්‍රාමාත්‍යවරිය රජයේ දැක්ම හෙළිකරයි

ජනාධිපති නිල නිවස නව අරමුණකට යොදා ගැනීමේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය ඉදිරියට යමින් සිටින බව අග්‍රාමාත්‍ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය තහවුරු කර ඇති අතර, කොළඹ…

22 Jul 2026 Discuss
BBC සිංහල මාධ්‍යවේදීන් පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියට කැඳවීමේ පියවර සම්බන්ධයෙන් නිදහස් නීතිඥ සංවිධානය අනතුරු අඟවයි Sinhala

BBC සිංහල මාධ්‍යවේදීන් පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියට කැඳවීමේ පියවර සම්බන්ධයෙන් නිදහස් නීතිඥ සංවිධානය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියට මාධ්‍යවේදීන් කැඳවීම යන යල්පැනගිය සහ කලකිරීම් සහගත පිළිවෙතක් නැවත ජීවය ගැන්වීමේ උත්සාහයක් ලෙස හඳුනා ගනිමින්,…

22 Jul 2026 Discuss
BBC සිංහල පත්‍රකලාවේදීන් දෙදෙනාගේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටු ශ්‍රවණය අවලංගු කර ඇතැයි මූලාශ්‍ර පවසයි Sinhala

BBC සිංහල පත්‍රකලාවේදීන් දෙදෙනාගේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටු ශ්‍රවණය අවලංගු කර ඇතැයි මූලාශ්‍ර පවසයි

පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියේ BBC සිංහල පත්‍රකලාවේදීන් දෙදෙනෙකු පෙනී සිටීමට නියමිතව තිබූ ශ්‍රවණය අවලංගු කරනු ලැබූ බව, එම කාරණය පිළිබඳ හුරුපුරුදු…

22 Jul 2026 Discuss