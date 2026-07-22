මානසික ආබාධිත සහෝදරයා ඝාතනය කළ බවට චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයෙකු අරච්චිකට්ටුවේදී පොලිසියට භාර වෙයි
මානසික ආබාධිත සහෝදරයෙකු ඝාතනය කළ බවට චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයෙකු පොලිසියට භාර වී එම සිදුවීම පිළිගත් බව වයඹ පළාත් බලධාරීන් බදාදා දින තහවුරු කළහ.
සැකකරු බදාදා, 22 වැනිදා අරච්චිකට්ටුව පොලිස් ස්ථානයට ස්වේච්ඡාවෙන් පැමිණ නිලධාරීන් හමුවේ භාරදුන් අතර, මානසික ආබාධයකින් පෙළෙන බව වාර්තා වූ සිය සහෝදරයාගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් සිය සම්බන්ධය පිළිගත්තේය.
සිදුවීමෙන් අනතුරුව සැකකරු කාරණය පිළිගනී
පොලිස් තොරතුරුවලට අනුව,해당 පුද්ගලයා ස්වේච්ඡාවෙන් ස්ථානයට පැමිණ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් ප්රකාශයක් ලබා දී ඇත. පරීක්ෂකයින් ඔහු දැනටමත් අත්අඩංගුවට ගෙන සිදුවීම වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ යථාර්ථය සොයා බැලීම සඳහා නිල පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.
මිය ගිය පුද්ගලයාගේ ආබාධිත භාවය හේතුවෙන් මෙම සිදුවීම ප්රාදේශීය ප්රජාව අතර විශේෂ කම්පනයක් ඇති කළ අතර, පවුලේ සාමාජිකයෙකු විසින් එවැනි ක්රියාවකට වගකිව හැකිද යන්න පිළිබඳව ගම්වාසීන් තදින් කම්පනයට පත් විය.
පරීක්ෂණය පවත්වාගෙන යයි
අරච්චිකට්ටුව පොලිසිය දැනට ඝාතනයට හේතු වූ සිදුවීම්වල සම්පූර්ණ අනුක්රමය තහවුරු කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන යයි. සැකකරු නියමිත කාලයක් තුළ අදාළ මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කරති.
වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාව වන විට, චෝදනා ලැබූ ඝාතනයට පිටුපස ඇති චේතනාව නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොතිබුණි. සිදුවීම සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් ඇති පුද්ගලයන් ඉදිරිපත් වී පවත්වාගෙන යන පරීක්ෂණයට සහාය වන ලෙස පොලිසිය ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.