BBC සිංහල පත්රකලාවේදීන් දෙදෙනාගේ පාර්ලිමේන්තු වරප්රසාද කමිටු ශ්රවණය අවලංගු කර ඇතැයි මූලාශ්ර පවසයි
පාර්ලිමේන්තු වරප්රසාද කමිටුව ඉදිරියේ BBC සිංහල පත්රකලාවේදීන් දෙදෙනෙකු පෙනී සිටීමට නියමිතව තිබූ ශ්රවණය අවලංගු කරනු ලැබූ බව, එම කාරණය පිළිබඳ හුරුපුරුදු විශ්වාසදායක මූලාශ්ර සඳහන් කරයි.
අපේක්ෂා කළ පාර්ලිමේන්තු කටයුත්තක් හදිසියේ ම ආපසු හැරවූ මෙම සිදුවීම, ශ්රවණය අවලංගු කිරීමේ තීරණය ගැනීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් ප්රශ්න මතු කරයි.
කෙටි දැනුම්දීමකින් ශ්රවණය ආපසු ගන්නු ලැබේ
BBC සිංහල පත්රකලාවේදීන් දෙදෙනා, පාර්ලිමේන්තු වරප්රසාද කඩකිරීමක් සිදු වී ඇත්දැයි විමර්ශනය කිරීමේ බලය පවරා ඇති ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තු ආයතනය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට කැඳවනු ලැබ සිටියහ. මෙම හදිසි අවලංගු කිරීම, රටපුරා දේශපාලන හා මාධ්ය කවයන්හි අවධානය ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.
මාධ්ය නිදහස සම්බන්ධ කනස්සල්ල
මූලික ලෙස නිකුත් කළ ආරාධනාව, මාධ්ය නිදහස ආරක්ෂා කරන්නන් අතර දැනටමත් කනස්සල්ල අවුස්සා ඇති අතර, ඔවුන් එම පියවර දෙස බලන්නේ පත්රකලාවේදීන් ඔවුන්ගේ වෘත්තීය කාර්යය හේතුවෙන් බිය ගැන්වීමේ හැකිය ඇති උත්සාහයක් ලෙසිනි. වරප්රසාද කමිටුව සැලකිය යුතු අධිකාරයක් දරන අතර, එය ඉදිරියේ පෙනී සිටීම කැඳවනු ලැබූවන්ට බරපතල ප්රතිවිපාක ගෙන දිය හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය ප්රජාව මෙම කටයුතු සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි අතර, පාර්ලිමේන්තු විනය ආයතනයක් ඉදිරියට පත්රකලාවේදීන් කැඳවීමේ ඇඟවීම් සම්බන්ධයෙන් මාධ්ය නිදහස සංවිධාන කිහිපයක් ම අසහනය ප්රකාශ කළේය.
නිල පැහැදිලි කිරීමක් තවම නැත
වාර්තා කිරීම සිදු කළ මොහොත වන විට, අවලංගු කිරීමේ හේතු පිළිබඳ සඳහන් කරමින් පාර්ලිමේන්තුව හෝ කමිටුව විසින් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබේ. ශ්රවණය ස්ථිරවශයෙන් ඉවත් කර ගත්තේ ද, නැතහොත් පසු දිනකට කල් දමනු ලැබූවේ ද යන්න තවමත් අපැහැදිලිය.
තත්ත්වය වර්ධනය වන විට තවත් විස්තර හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.