මිලියන 715ක් අතුරුදහන් වීම: බිලියන රුපියල් යෝජනා ක්රමයක් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය කොල්ල කෑවේ කෙසේද?
සරල දෑසට සැඟවුණු දැවැන්ත මූල්ය රක්තපාතයක්
ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් නිර්භීත යැයි කියන මූල්ය අපරාධවලින් එකක විස්තර විමර්ශකයින් විසින් ක්රමයෙන් එකතු කරගනු ලැබේ — බලධාරීන්ට අනුව, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 715ක් නිහඬව රටෙන් පිටත් කිරීමට ඉඩ සලසා දුන් මෙම යෝජනා ක්රමය, හරියටම මෙවැනි ප්රාග්ධන පලායාම වැළැක්වීම සඳහා ස්ථාපිත කරන ලද මූල්ය ආරක්ෂාවන් මග හැරෙමින් ක්රියාත්මක වී ඇත.
යෝජනා ක්රමය ක්රියාත්මක වූ ආකාරය
විමර්ශකයින්ට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය අධීක්ෂණ රාමුව තුළ පවතින හිඩැස් සහ අවදානම් උපයෝගී කරගනිමින්, නියාමන පද්ධතිවල හඳුනාගැනීම මගහරිනු පිණිස මෙම මෙහෙයුම සෝදිසිකාරී ලෙස ගොඩනඟා ඇත. රුපියල් බිලියන ගණනකට ඇතිරෙන මෙම ක්රමය, දිගු කාලයක් පුරා ස්ථාපිත අධීක්ෂණ යාන්ත්රණයන් රවටාගෙන ඇති බවට කියැවෙන අතර, රටේ මූල්ය පාලන ක්රමවේදයන්හි ශක්තිමත්භාවය පිළිබඳව බරපතල ප්රශ්න මතු කරයි.
භාවිත කරන ලද ක්රමය ස්ථූල හෝ පැහැදිලි ක්රියාමාර්ගයක් නොව, ගනුදෙනු දාමයේ සෑම අදියරකදීම නීත්යානුකූල ලෙස පෙනෙනු පිණිස සැලසුම් කරන ලද සූක්ෂ්ම පිළියෙළකි — එය නියාමකයින්ට තත්ය කාලීනව හඳුනාගැනීම ඉතාමත් දුෂ්කර කළ බවට බලධාරීහු පෙන්වා දෙති.
කියන ලද මුදල් ප්රවාහයේ පරිමාණය
සංඛ්යා සැබෑ ලෙස වටහාගැනීම සඳහා නම්, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 715 ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින් අතිමහත් මුදලකට සමාන වේ — රටට එවැනි හානි දරාගැනීමට ඇති නොහැකි කාලයක ජාතික ආර්ථිකයෙන් ක්රමානුකූලව උකහා ගන්නා ලදැයි විමර්ශකයෝ තර්ක කරති. මෑත වසරවල දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු දුෂ්කර යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ යෙදෙන ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ඉදිරිපිටදී, කියන ලද මෙම ප්රවාහයේ පරිමාණය වඩාත් සතුටු නොවන කරුණකි.
පද්ධතිමය අසාර්ථකත්වයන් පිළිබඳ ප්රශ්න
මෙම නඩුව, ශ්රී ලංකාවේ නියාමන ආයතනවලට එවැනි සූක්ෂ්ම ක්රම හඳුනාගෙන වැළැක්වීමට අවශ්ය මෙවලම් සහ බලතල ප්රමාණවත් ලෙස ඇත්ද යන්න පිළිබඳව මූල්ය විශ්ලේෂකයින් සහ ප්රතිපත්ති立案යකයින් අතර හදිසි ප්රශ්නාවලියක් ඇති කර ඇත. විමර්ශකයින්ගේ සොයාගැනීම් තහවුරු වුවහොත් — මෙම මෙහෙයුමේ කියන ලද සාර්ථකත්වය, ප්රවේගයෙන් විසඳිය යුතු ගැඹුරු ව්යුහාත්මක දුර්වලතාවන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන බව විවේචකයෝ පෙන්වා දෙති.
- තත්ය කාලීන ගනුදෙනු අධීක්ෂණයේ හිඩැස්, මුදල් ස්ථාන මාරු හඳුනා නොගෙන සිදු වීමට ඉඩ සැලසීමේදී කාර්යභාරයක් ඉටු කළ බවට විශ්වාස කෙරේ.
- සංකීර්ණ මූල්ය ක්රමවේදයන් භාවිතය, මුදල්වල සැබෑ ස්වභාවය සහ ගමනාන්තය ආවරණය කළ බවට කියැවේ.
- ක්රමය හා සම්බන්ධව පුද්ගලයන් සහ ආයතන කිහිපයක් විමර්ශනය කෙරෙමින් ඇති බවට සඳහන් වේ.
විමර්ශනය දිගටම පවතී
කියන ලද ක්රමයේ සම්පූර්ණ විස්තරය තවමත් ප්රසිද්ධියට පත් කර නොමැති අතර, බලධාරීහු මෙම කාරණය පිළිබඳ ස්වකීය විමර්ශනය දිගටම පවත්වාගෙන යති. කියන ලද ප්රවාහයන්හි පරිමාණය සහ වාර්තා වන ක්රමෝපායන් සැලකිල්ලට ගනිමින්, දේශීය නියාමකයින් මෙන්ම ජාන්තරාජීය මූල්ය අධීක්ෂණ ආයතනවල ද දැඩි පරීක්ෂාවට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
විමර්ශකයින් මෙම ක්රමය විස්තර කර ඇත්තේ, පද්ධතිය රවටාලීමට හිතාමතාම ඉංජිනේරු කරන ලද්දක් ලෙස — ඉදිරි වගවීමේ කටයුතු සඳහා ඇති ඔට්ටු ඉහළ නංවමිනි.
ශ්රී ලංකාව ස්වකීය ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම දිගටම කරගෙන යන විට, මෙම විමර්ශනයේ ප්රතිඵලය — කියන ලද සම්බන්ධකම් ඇත්තන් සඳහා පමණක් නොව, රටේ මූල්ය නියාමන රාමුවේ අනාගත ව්යුහය සඳහා ද — දුරදිග යන ඇඟවුම් රැගෙන ඒ නියතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.