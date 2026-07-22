Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ළමා ලිංගික අපයෝජන ද්‍රව්‍ය සතුව තබාගත් බවට කැනඩාවේ දී ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරයෙකු අත්අඩංගුවට

22 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ළමා ලිංගික අපයෝජන ද්‍රව්‍ය සතුව තබාගත් බවට කැනඩාවේ දී ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරයෙකු අත්අඩංගුවට

ළමා ලිංගික අපයෝජන ද්‍රව්‍ය සතුව තබාගෙන සිටි බවට ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති වෛද්‍යවරයෙකු කැනඩාවේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව එරටින් වාර්තා වේ.

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම කැනඩාවේ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවාසී ප්‍රජාව මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව තුළ ද දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, මහජන සුභසාධනය සඳහා විශ්වාසය තැබූ වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙකුගේ කියැවෙන හැසිරීම පිළිබඳව බරපතල සැලකිල්ල මතු කර තිබේ.

අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ චෝදනා

නම හෙළි නොකළ එම වෛද්‍යවරයාගේ සතුව ළමා ලිංගික අපයෝජන ද්‍රව්‍ය සොයාගත් පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව කැනේඩියානු බලධාරීන් ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්හ. ඔහුට එරෙහිව පැවරී ඇති චෝදනා කැනඩා නීතිය යටතේ ඉතාමත් බරපතල වරදවල් ලෙස සැලකෙන අතර, වරදකරු ලෙස සිද්ධ වුවහොත් දැඩි දඬුවම් ලැබිය හැකිය.

අඩු වයස් දරුවන්ගේ සූරාකෑම හා අපයෝජනය වළක්වා ගැනීම සඳහා ගෙන යන පුළුල් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රයත්නවල කොටසක් ලෙස, එවැනි ද්‍රව්‍ය සතුව තබාගෙන සිටින පුද්ගලයන් සොයා ගැනීම සඳහා කැනඩාවේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන ක්‍රියාශීලී ලෙස කටයුතු කරමින් සිටී.

වෛද්‍ය වෘත්තිය පිළිබඳ බරපතල සැලකිල්ල

විශ්වාසය හා අධිකාරය හිමි තනතුරුවල සිටින අය හැසිරෙන ආකාරය පිළිබඳ ගැඹුරු ප්‍රශ්න මෙම සිද්ධිය මතු කර ඇත. වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් ඉහළම 윤리ික ප්‍රමිතීන්ට යටත් වන අතර, මෙවැනි ස්වභාවයේ චෝදනා නියාමන ආයතන හා මහජනතාව යන දෙඅංශය විසින්ම ඉතා බරපතලව සලකනු ලැබේ.

  • නීතිමය කටයුතුවල ප්‍රතිඵලය අනුව චූදිතගේ වෘත්තීය තත්ත්වය සමාලෝචනය කිරීමට කැනේඩියානු වෛද්‍ය බලපත්‍ර අධිකාරීන් පියවර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
  • එම වෛද්‍යවරයාගේ රැකවරණය යටතේ සිටි කිසිදු නාඹා දරුවෙකු පීඩාවට ලක් වී ඇත්ද යන්න තහවුරු කිරීමට සවිස්තරාත්මක පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ළමා ආරක්ෂණ ක්‍රියාකාරීහු ඉල්ලා සිටිති.
  • කැනඩාවේ ශ්‍රී ලාංකික රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හා ප්‍රජා නියෝජිතයන් විසින් මෙම සිද්ධිය සමීපව අවධානය යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පුළුල් පසුබිම

කැනඩාවේ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවාසීන් සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක් සිටින අතර, දශක ගණනාවක් තිස්සේ වෛද්‍යවරුන්, ඉංජිනේරුවන් හා අධ්‍යාපනඥයන් ඇතුළු විශාල සංඛ්‍යාවක් වෘත්තිකයන් එරට පදිංචි වී ඇත. මෙවැනි සිද්ධි දුර්ලභ වුවද, කැනේඩියානු සමාජයට ලබා දුන් දායකත්වය නිසා ගෞරවයට පාත්‍ර ප්‍රජාවක් කෙරෙහි නොකැමැති සෙවනැල්ලක් හෙලයි.

කියන ලද වරදවල් සිදු වූ කාල රාමුව හෝ අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් පිළිබඳ බලධාරීන් තවදුරටත් විස්තර නිකුත් කර නොමැත. ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ මෙම නඩුව කැනේඩියානු අධිකරණ ක්‍රමය හරහා ඉදිරියට යාමට නියමිතය.

තවදුරටත් තොරතුරු ලැබෙත්ම ලාංකන් නිව්ස්පේපර්ස් මෙම නඩුවේ දියුණුවීම් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පේරහැර ආවාදය මැද දේවිනුවර දේවාලයේ බාස්නායක නිලමේට මරණ තර්ජන හා වෙඩි තැබීම් Sinhala

පේරහැර ආවාදය මැද දේවිනුවර දේවාලයේ බාස්නායක නිලමේට මරණ තර්ජන හා වෙඩි තැබීම්

ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශයින් පූජනීය හින්දු-බෞද්ධ ශ්‍රී විෂ්ණු කෝවිලක් ලෙස සැලකෙන දේවිනුවර දේවාලයේ සාම්ප්‍රදායික පේරහැරේ සහභාගිවන්නන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමේ ආන්දෝලනාත්මක…

22 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන නවයක සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, එය දිවයිනේ වෙළඳ කාර්යසාධනයේ වර්ධනය වන ගතිවේගය…

22 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යවරයා මැනිලා සමුළුවේ අද්දර රුසියාවේ ලාව්‍රොව් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යවරයා මැනිලා සමුළුවේ අද්දර රුසියාවේ ලාව්‍රොව් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කටයුතු, විදේශ රැකියා හා සංචාරක අමාත්‍ය විජිත හේරත් මහතා, 2026 ජූලි 22 වැනිදා මැනිලාහිදී පවත්වන ලද රාජතාන්ත්‍රික සහභාගිත්වයන්හි අවස්ථාවක් ඉඩ…

22 Jul 2026 Discuss