ළමා ලිංගික අපයෝජන ද්රව්ය සතුව තබාගත් බවට කැනඩාවේ දී ශ්රී ලාංකික වෛද්යවරයෙකු අත්අඩංගුවට
ළමා ලිංගික අපයෝජන ද්රව්ය සතුව තබාගෙන සිටි බවට ශ්රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති වෛද්යවරයෙකු කැනඩාවේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව එරටින් වාර්තා වේ.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම කැනඩාවේ ශ්රී ලාංකික ප්රවාසී ප්රජාව මෙන්ම ශ්රී ලංකාව තුළ ද දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, මහජන සුභසාධනය සඳහා විශ්වාසය තැබූ වෛද්ය වෘත්තිකයෙකුගේ කියැවෙන හැසිරීම පිළිබඳව බරපතල සැලකිල්ල මතු කර තිබේ.
අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ චෝදනා
නම හෙළි නොකළ එම වෛද්යවරයාගේ සතුව ළමා ලිංගික අපයෝජන ද්රව්ය සොයාගත් පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව කැනේඩියානු බලධාරීන් ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්හ. ඔහුට එරෙහිව පැවරී ඇති චෝදනා කැනඩා නීතිය යටතේ ඉතාමත් බරපතල වරදවල් ලෙස සැලකෙන අතර, වරදකරු ලෙස සිද්ධ වුවහොත් දැඩි දඬුවම් ලැබිය හැකිය.
අඩු වයස් දරුවන්ගේ සූරාකෑම හා අපයෝජනය වළක්වා ගැනීම සඳහා ගෙන යන පුළුල් ජාතික හා ජාත්යන්තර ප්රයත්නවල කොටසක් ලෙස, එවැනි ද්රව්ය සතුව තබාගෙන සිටින පුද්ගලයන් සොයා ගැනීම සඳහා කැනඩාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන ක්රියාශීලී ලෙස කටයුතු කරමින් සිටී.
වෛද්ය වෘත්තිය පිළිබඳ බරපතල සැලකිල්ල
විශ්වාසය හා අධිකාරය හිමි තනතුරුවල සිටින අය හැසිරෙන ආකාරය පිළිබඳ ගැඹුරු ප්රශ්න මෙම සිද්ධිය මතු කර ඇත. වෛද්ය වෘත්තිකයන් ඉහළම 윤리ික ප්රමිතීන්ට යටත් වන අතර, මෙවැනි ස්වභාවයේ චෝදනා නියාමන ආයතන හා මහජනතාව යන දෙඅංශය විසින්ම ඉතා බරපතලව සලකනු ලැබේ.
- නීතිමය කටයුතුවල ප්රතිඵලය අනුව චූදිතගේ වෘත්තීය තත්ත්වය සමාලෝචනය කිරීමට කැනේඩියානු වෛද්ය බලපත්ර අධිකාරීන් පියවර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- එම වෛද්යවරයාගේ රැකවරණය යටතේ සිටි කිසිදු නාඹා දරුවෙකු පීඩාවට ලක් වී ඇත්ද යන්න තහවුරු කිරීමට සවිස්තරාත්මක පරීක්ෂණ ක්රියාත්මක කරන ලෙස ළමා ආරක්ෂණ ක්රියාකාරීහු ඉල්ලා සිටිති.
- කැනඩාවේ ශ්රී ලාංකික රාජ්යතාන්ත්රික හා ප්රජා නියෝජිතයන් විසින් මෙම සිද්ධිය සමීපව අවධානය යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පුළුල් පසුබිම
කැනඩාවේ ශ්රී ලාංකික ප්රවාසීන් සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක් සිටින අතර, දශක ගණනාවක් තිස්සේ වෛද්යවරුන්, ඉංජිනේරුවන් හා අධ්යාපනඥයන් ඇතුළු විශාල සංඛ්යාවක් වෘත්තිකයන් එරට පදිංචි වී ඇත. මෙවැනි සිද්ධි දුර්ලභ වුවද, කැනේඩියානු සමාජයට ලබා දුන් දායකත්වය නිසා ගෞරවයට පාත්ර ප්රජාවක් කෙරෙහි නොකැමැති සෙවනැල්ලක් හෙලයි.
කියන ලද වරදවල් සිදු වූ කාල රාමුව හෝ අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් පිළිබඳ බලධාරීන් තවදුරටත් විස්තර නිකුත් කර නොමැත. ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ මෙම නඩුව කැනේඩියානු අධිකරණ ක්රමය හරහා ඉදිරියට යාමට නියමිතය.
තවදුරටත් තොරතුරු ලැබෙත්ම ලාංකන් නිව්ස්පේපර්ස් මෙම නඩුවේ දියුණුවීම් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.