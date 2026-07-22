Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දශකයකට ආසන්න කාලයක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ බරපතළම ඩෙංගු අර්බුදය: රෝගීන් 76,000ක් සහ මරණ 53ක් වාර්තා වන අතර බලධාරීන් ඩ්‍රෝන යානා හා හමුදාව යොදවයි

22 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු උණ ව්‍යාප්තියකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය දශකයකට ආසන්න කාලයක් තුළ රට අත්දැකි බරපතළම තත්ත්වය ලෙස සැලකේ. දැනටමත් රෝගීන් 76,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහ මරණ 53ක් වාර්තා වී ඇති මෙම තත්ත්වය පාලනය කිරීමට බලධාරීන් දැඩි උත්සාහයක් දරමින් සිටිති.

භයානක ප්‍රමාණයක් ගත් අර්බුදයක්

දළ වශයෙන් දශකයකට පෙර රටට පහරදුන් ඩෙංගු වසංගතයෙන් පසු ප්‍රථම වරට ඒ හා සමාන රෝගී සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන බැවින්, දැනට පවතින ව්‍යාප්තියේ පරිමාණය ඉතා කළකිරීම්කාරී ලෙස හැඳින්විය හැකි බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් පෙන්වා දෙති. මදුරුවන් මගින් ව්‍යාප්ත වන මෙම රෝගය වේගයෙන් පැතිරීම හේතුවෙන් පළාත් කිහිපයකම රෝහල් සහ පොදු සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් කෙරෙහි අධික බරක් පැටවී ඇත.

රජය විශේෂ පියවර ගනියි

නරක අතට හැරෙන තත්ත්වයට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සාම්ප්‍රදායික මදුරු පාලන ක්‍රමවලින් ඔබ්බට ගොස්, හමුදා නිලධාරීන් සහ ඩ්‍රෝන යානා යොදවා ගෙන ඇත. ඩෙංගු රෝගය සම්ප්‍රේෂණය කරන ඒඩිස් ඊජිප්ටයි මදුරුවාගේ ප්‍රධාන අභිජනනස්ථාන වන, පයින් ළඟා වීමට අපහසු ප්‍රදේශවල රැදී ඇති ජල සංචිත හඳුනාගෙන ඒවා ස්ප්‍රේ කිරීම සඳහා ඩ්‍රෝන යානා භාවිතා කරනු ලබයි.

බිම් මට්ටමේ කටයුතු සඳහා සහාය වීමට හමුදා භටයන් ද යොදවා ඇති අතර, ඔවුහු පිරිසිදු කිරීමේ ව්‍යාපාර ක්‍රියාත්මක කරමින් නේවාසික හා වාණිජ පරිශ්‍රවල මදුරු අභිජනනස්ථාන පරීක්ෂා කිරීමේ දී සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ට සහාය දෙමින් සිටිති.

ජාතික මට්ටමේ ගැටලුවක්

ව්‍යාප්තිය රට පුරා ජනතාවට බලපා ඇති අතර, ඉහළ ජනාකීර්ණ නාගරික ප්‍රදේශ සහ ගංවතුරට ගොදුරුවන කලාප වඩාත් දරුණු ලෙස පීඩාවට පත්ව ඇත. ජනතාව වහාම වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දැඩිව අනතුරු අඟවා ඇති අතර, ඒ සඳහා පහත කරුණු ඇතුළත් වේ:

  • මල් පාත්ති, ටයර් සහ බඳුන් ඇතුළු නිවෙස් අවට රැදී ඇති ජලය ඉවත් කිරීම
  • විශේෂයෙන් කුඩා දරුවන් සහ වයෝවෘද්ධයන් සඳහා මදුරු දැල් සහ විකර්ෂක භාවිතා කිරීම
  • දරුණු උණ, දැඩි හිස් වේදනාව හෝ සන්ධිවේදනා වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විට ඉක්මනින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම
  • නිවෙස් නිවෙස් පරීක්ෂා කිරීමට එන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට සහාය දීම

සෞඛ්‍ය පද්ධතිය බරට පත්වෙයි

දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකම රෝහල් ඩෙංගු රෝගීන්ගේ ප්‍රවේශ සංඛ්‍යාවේ සැලකිය යුතු ඉහළ යාමක් වාර්තා කර ඇති අතර, වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය රෝගී බර කළමනාකරණය කිරීමට දිගු වේලාවක් රාජකාරි කරමින් සිටිති. ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමට රජයේ මැදිහත්වීමෙන් ඔබ්බට ගිය සාමූහික උත්සාහයක් අවශ්‍ය බව අවධාරණය කරමින් ජනතාවගේ ඉහළ සූදානමක් සහ ප්‍රජා සහභාගිත්වයක් ඉල්ලා සිටෙමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් ජනතාව දැනුවත් කර ඇත.

ඩෙංගු රෝගය වැළැක්විය හැකි රෝගයකි. රෝග සම්ප්‍රේෂණය අඩු කිරීමේ දී ගෘහස්ත මට්ටමින් අභිජනනස්ථාන ඉවත් කිරීම ප්‍රජාවන් සතු ඵලදායකම ආයුධය ලෙස අඛණ්ඩව පවතී.

නැවත නැවත ඇති වන තර්ජනයක්

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසිකව මෙන්ම සෘතුමය ඩෙංගු ව්‍යාප්තීන්ට ගොදුරු වෙමින් සිටින අතර, දැඩි වර්ෂාපතනය අතරතුර සහ ඉන් අනතුරුව රෝගී සංඛ්‍යාව සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ යයි. කෙසේ වෙතත්, දැනට ඇති ඉහළ යාම එහි වේගය සහ පරිමාණය යන දෙකෙහිම අසාමාන්‍ය ස්වභාවයක් ගෙන ඇති අතර, අනාගත වසරවල එවැනි අර්බුද නැවත ඇති නොවීමට දිරිය පාලන වැඩසටහන් සහ පොදු සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා දිගු කාලීන ආයෝජනයක් ඉල්ලා සිටෙමින් විශේෂඥයෝ අවධාරණය කරති.

ව්‍යාප්ත

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රය වසර දහයක් තුළ හොඳම ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමට පත්වෙයි — 94 වැනි ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රය වසර දහයක් තුළ හොඳම ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමට පත්වෙයි — 94 වැනි ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාවේ ගමන් බලපත්‍රය, නවතම ජාත්‍යන්තර ගමන් බලපත්‍ර බල ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලදී 94 වැනි ස්ථානයට ඉහළ යමින්, දශකයක කාලයක් තුළ ලබාගත් ඉහළම ගෝලීය තත්ත්වයට පත්ව…

22 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ කාර්යසාධනයේ කැපී පෙනෙන이정표යක් සනිටුහන් වී ඇති අතර, 2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂය තුළ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත. මෙය…

22 Jul 2026 Discuss
අරමුදල් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට කොළඹ අධිකරණය පිටවර්ජන් නිකුත් කරයි Sinhala

අරමුදල් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට කොළඹ අධිකරණය පිටවර්ජන් නිකුත් කරයි

අරමුදල් අවභාවිතය පිළිබඳ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදයේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය…

22 Jul 2026 Discuss