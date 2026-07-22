ශ්රී ලංකාව දශකයේ භයානකම ඩෙංගු වසංගතයට එරෙහිව හමුදා ඩ්රෝන යානා හා පොලිස් මුර සංචාර යොදා ගනී
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව අනතුරුදායක මට්ටමකට ඉහළ යාමත් සමග දූපත් රාජ්යය අසාමාන්ය සම්පත් රාශියක් සක්රිය කරයි
ශ්රී ලංකාව, සෞඛ්ය බලධාරීන් විසින් දශකයේ දරුණුතම ඩෙංගු වසංගතය ලෙස හඳුන්වනු ලබන තත්ත්වය පාලනය යටතට ගැනීමේ අරමුණින්, හමුදා ඩ්රෝන යානා හා පොලිස් බලකාය යොදා ගනිමින් බහු-ආයතනික ප්රහාරාත්මක ව්යාපාරයක් දියත් කර ඇත.
අසාමාන්ය පියවර ඉල්ලා සිටින පොදු සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක්
මෙlethal වසරේ ඩෙංගු රෝගය පැතිරීමේ ප්රමාණය, රජය සාමාන්ය මදුරු පාලන ක්රමවේදයන්ගෙන් ඔබ්බට යාමට පෙළඹවා ඇත. රජය දැන් ජාතික ප්රතිචාරයේ ක්රියාකාරී සහභාගිවන්නන් ලෙස හමුදාව හා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් ද සම්බන්ධ කර ගෙන ඇති අතර, මෙය තත්ත්වය කෙතරම් බරපතල වී ඇත්දැයි පිළිබිඹු කරයි. ජනාරෝග්ය සේවකයන් හා දුම් දෙන කණ්ඩායම් මත පමණක් රඳා නොසිට මෙම ක්රියාමාර්ගය ගනු ලැබ ඇත.
නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශවල පාගමනින් හඳුනා ගැනීමට දුෂ්කර හෝ කාලය ගතවන ස්ථිර ජල රොද හා මදුරු බෝ වන වෙනත් ස්ථාන හඳුනා ගැනීමේ ගුවන් නිරීක්ෂණය සිදු කිරීමට හමුදා ඩ්රෝන යානා යොදා ගනු ලැබේ. මෙම තාක්ෂණය මගින් බලධාරීන්ට ඉහළ අවදානම් සහිත කලාප ඉක්මනින් සිතියම් ගත කර, භූමි කණ්ඩායම් කඩිනමින් ක්රියා කිරීමට යොමු කළ හැකිය.
පොලිසිය ප්රධාන ක්රියාත්මක කිරීමේ භූමිකාවක් රඟ දක්වයි
කැපී පෙනෙන දියුණුවක් ලෙස, පොලිස් නිලධාරීන් දැන් දේපල පරීක්ෂා කිරීම් සිදු කරමින් නිවාස හා ව්යාපාරික පරිශ්රවලට ගොස්, ඩෙංගු වෛරසයේ ප්රධාන වාහකයා වන ඒඩීස් ඊජිප්ටයි මදුරුවාට බෝ වීමට ඉඩ සලසන තත්ත්වයන් නොදැනුවත්ව නිවැසියන් විසින් පවත්වා ගෙන නොයන බව සහතික කරගනු ලැබේ. භාජන, මල් පාත්ති, රබර් රෝද හෝ වෙනත් භාජනවල ස්ථිර ජලය සහිතව හමු වන නිවෙස් සඳහා අනතුරු ඇඟවීම් හා හැකි නීතිමය ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දීමට සිදු වේ.
මෙම ක්රියාත්මක කිරීමේ මානය ප්රවේශයේ වෙනසක් සංඥා කරයි; රජය ආදායම් රහිත ලෙස මදුරු බෝ කිරීම, පොදු සෞඛ්ය ගැටලුවක් ලෙස පමණක් නොව, සිවිල් හා නීතිමය වගකීමක් ලෙස ද සලකනු ලැබේ.
මෙ වසර විශේෂයෙන් විනාශකාරී වූ හේතු
සෞඛ්ය නිලධාරීන් රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යාම හේතු කිහිපයක එකතුවකට ආරෝපණය කරයි; ඒ අතර දූපතේ බොහෝ ප්රදේශවල ස්ථිර ජලය ඉතිරි කර ඇති අක්රමිකව වැටෙන වර්ෂාපතනය, මහජන දැනුවත්භාවයේ හා කාණු කළමනාකරණයේ හිඩැස් ද ඇතුළත් ය. ඉහළ උණ, දරුණු සන්ධි වේදනාව හා අනෙකුත් ලාක්ෂණික ඩෙංගු රෝගලක්ෂණ ඇති රෝගීන්ගේ ගලා ඒම සමග රෝහල් කෙරෙහි සැලකිය යුතු පීඩනයක් ඇති කර ඇත.
ඩෙංගු යනු, තීව්ර ස්වරූපවලදී අභ්යන්තර රක්තස්රාවය හා අවයව අකර්මන්ය වීමට හේතු විය හැකි, මදුරු මගින් බෝ වන වෛරස් ආසාදනයකි. ශ්රී ලංකාව වසර ගණනාවක් පුරා නැවත නැවතත් ඩෙංගු වසංගත හා සටන් කළ ද, වර්තමාන තත්ත්වය රට දශකයකදී දකින දරුණුතම ලෙස සලකුණු කෙරෙනු ලැබේ.
පෞද්ගලික වගකීම භාර ගන්නා ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක්
රජයේ කණ්ඩායම් තම දොරකඩට පැමිණෙන තෙක් බලා නොසිටින ලෙස සෞඛ්ය බලධාරීන් ශ්රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. පහත කරුණු සඳහා පුරවැසියන් ක්රියා කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ:
- සතියකට අවම වශයෙන් එක් වතාවක් ජල ගබඩා භාජන හිස් කර සේදීම
- වැසි ජලය රැස් වන රබර් රෝද, බෝතල් හා වෙනත් භාණ්ඩ බැහැර කිරීම
- විශේෂයෙන් කුඩා දරුවන් හා වැඩිහිටියන් සඳහා මදුරු දැල් හා විකර්ෂකයන් භාවිත කිරීම
- ඩෙංගු රෝගලක්ෂණ දක්නට ලැබෙනු සමගම වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
මදුරු බෝ වීමේ ස්ථාන අඩු කිරීමේ වඩාත් ඵලදායී
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.