Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරුගේ රිමාන්ඩ් කිරීම සම්බන්ධයෙන් චාමර සම්පත් මන්ත්‍රීවරයා රජය දැඩි ලෙස විවේචනය කරයි

22 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරුගේ රිමාන්ඩ් කිරීම සම්බන්ධයෙන් චාමර සම්පත් මන්ත්‍රීවරයා රජය දැඩි ලෙස විවේචනය කරයි

ජනප්‍රිය සිල්ලර වෙළඳ ජාලයක් වන හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හි හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගෙන රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චාමර සම්පත් දසනායක මහතා පාර්ලිමේන්තු මහලේදී රජය දැඩි ලෙස විවේචනයට ලක් කළේය.

විපක්ෂය පාර්ලිමේන්තුවේ අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි

දසනායක මන්ත්‍රීවරයා තම පාර්ලිමේන්තු වේදිකාව භාවිතා කරමින්, ඉතාමත් කනස්සල්ලට කරුණක් ලෙස තමා විස්තර කළ මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රජය අභියෝගයට ලක් කළ අතර, හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරු රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කිරීම බලධාරීන්ගේ හැසිරීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පොදු ව්‍යාපාරික වාතාවරණය සම්බන්ධයෙන් බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කරන බව තර්ක කළේය.

විපක්ෂ නීතිඥ මන්ත්‍රීවරයාගේ මැදිහත්වීම සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කළ අතර, ඔහු සම්බන්ධිත බලධාරීන් විසින් නඩුව හසුරුවන ලද ආකාරය සම්බන්ධයෙන් තම විරෝධතා ඉදිරිපත් කරද්දී මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් එකඟව සවන් දුන්හ.

ව්‍යාපාරික පරිසරය පිළිබඳ කනස්සල්ල

ශ්‍රී ලංකාවේ සිල්ලර වෙළඳ අංශයේ著名 පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම රටේ ව්‍යාපාරිකයන් සහ ව්‍යවසායකයන් සමඟ කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳ පුළුල් විවාදයකට තුඩු දී ඇත. හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් යනු දිවයින පුරා විශාල පාරිභෝගික පදනමක් සහිත සුප්‍රසිද්ධ ඇඳුම් වෙළෙඳ ආයතනයකි.

දසනායක මන්ත්‍රීවරයාගේ අදහස් රිමාන්ඩ් කිරීම වටා ඇති තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් සමහර පාර්ලිමේන්තු සාමාජිකයන් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින නොසන්සුන්කමක් පිළිබිඹු කරන නමුත්, රජය සැසිය අතරතුර මතු කළ නිශ්චිත චෝදනාවලට තවමත් සාමාන්‍ය ලෙස ප්‍රතිචාර දක්වා නොමැත.

නඩුව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරියේදී අනාවරණය වන විට, ඉදිරි දිනවල ද දේශපාලන විවාදය අඛණ්ඩව ජනනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පේරහැර ආවාදය මැද දේවිනුවර දේවාලයේ බාස්නායක නිලමේට මරණ තර්ජන හා වෙඩි තැබීම් Sinhala

පේරහැර ආවාදය මැද දේවිනුවර දේවාලයේ බාස්නායක නිලමේට මරණ තර්ජන හා වෙඩි තැබීම්

ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශයින් පූජනීය හින්දු-බෞද්ධ ශ්‍රී විෂ්ණු කෝවිලක් ලෙස සැලකෙන දේවිනුවර දේවාලයේ සාම්ප්‍රදායික පේරහැරේ සහභාගිවන්නන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමේ ආන්දෝලනාත්මක…

22 Jul 2026 Discuss
ළමා ලිංගික අපයෝජන ද්‍රව්‍ය සතුව තබාගත් බවට කැනඩාවේ දී ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරයෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

ළමා ලිංගික අපයෝජන ද්‍රව්‍ය සතුව තබාගත් බවට කැනඩාවේ දී ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරයෙකු අත්අඩංගුවට

ළමා ලිංගික අපයෝජන ද්‍රව්‍ය සතුව තබාගෙන සිටි බවට ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති වෛද්‍යවරයෙකු කැනඩාවේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව එරටින් වාර්තා වේ. මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම…

22 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන නවයක සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, එය දිවයිනේ වෙළඳ කාර්යසාධනයේ වර්ධනය වන ගතිවේගය…

22 Jul 2026 Discuss