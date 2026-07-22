හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරුගේ රිමාන්ඩ් කිරීම සම්බන්ධයෙන් චාමර සම්පත් මන්ත්රීවරයා රජය දැඩි ලෙස විවේචනය කරයි
ජනප්රිය සිල්ලර වෙළඳ ජාලයක් වන හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හි හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගෙන රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී චාමර සම්පත් දසනායක මහතා පාර්ලිමේන්තු මහලේදී රජය දැඩි ලෙස විවේචනයට ලක් කළේය.
විපක්ෂය පාර්ලිමේන්තුවේ අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි
දසනායක මන්ත්රීවරයා තම පාර්ලිමේන්තු වේදිකාව භාවිතා කරමින්, ඉතාමත් කනස්සල්ලට කරුණක් ලෙස තමා විස්තර කළ මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රජය අභියෝගයට ලක් කළ අතර, හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරු රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කිරීම බලධාරීන්ගේ හැසිරීම සහ ශ්රී ලංකාවේ පොදු ව්යාපාරික වාතාවරණය සම්බන්ධයෙන් බරපතළ ප්රශ්න මතු කරන බව තර්ක කළේය.
විපක්ෂ නීතිඥ මන්ත්රීවරයාගේ මැදිහත්වීම සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කළ අතර, ඔහු සම්බන්ධිත බලධාරීන් විසින් නඩුව හසුරුවන ලද ආකාරය සම්බන්ධයෙන් තම විරෝධතා ඉදිරිපත් කරද්දී මන්ත්රී මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් එකඟව සවන් දුන්හ.
ව්යාපාරික පරිසරය පිළිබඳ කනස්සල්ල
ශ්රී ලංකාවේ සිල්ලර වෙළඳ අංශයේ著名 පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම රටේ ව්යාපාරිකයන් සහ ව්යවසායකයන් සමඟ කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳ පුළුල් විවාදයකට තුඩු දී ඇත. හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් යනු දිවයින පුරා විශාල පාරිභෝගික පදනමක් සහිත සුප්රසිද්ධ ඇඳුම් වෙළෙඳ ආයතනයකි.
දසනායක මන්ත්රීවරයාගේ අදහස් රිමාන්ඩ් කිරීම වටා ඇති තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් සමහර පාර්ලිමේන්තු සාමාජිකයන් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින නොසන්සුන්කමක් පිළිබිඹු කරන නමුත්, රජය සැසිය අතරතුර මතු කළ නිශ්චිත චෝදනාවලට තවමත් සාමාන්ය ලෙස ප්රතිචාර දක්වා නොමැත.
නඩුව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරියේදී අනාවරණය වන විට, ඉදිරි දිනවල ද දේශපාලන විවාදය අඛණ්ඩව ජනනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.