Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මෙක්සිකානු ගෝල්රකින් ශ්‍රේෂ්ඨයා ගිලර්මෝ ඔචෝආ වසර 22ක වෘත්තීය ජීවිතයෙන් සමුගනී

22 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මෙක්සිකානු ගෝල්රකින් ශ්‍රේෂ්ඨයා ගිලර්මෝ ඔචෝආ වසර 22ක වෘත්තීය ජීවිතයෙන් සමුගනී

මෙක්සිකෝව නිෂ්පාදනය කළ අති විශිෂ්ට ගෝල්රකින්වරුන් අතර ප්‍රමුඛතම ස්ථානය හිමිකරගත් ගිලර්මෝ ඔචෝආ, වසර 22ක උත්කෘෂ්ට වෘත්තීය ජීවිතයක් නිමාකරමින්, වෘත්තීය පාදකන්දු ක්‍රීඩාවෙන් විශ්‍රාම ගන්නා බව නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කර ඇත.

යුගයක අවසානය

නිවේදනය කිරීමට දිනකට ටික කලකට ముందු 41 වැනි උපන්දිනය සමරන ලද මෙම පළපුරුදු ගෝල්රකින්වරයා, 2026 FIFA ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය — එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව සහ මෙක්සිකෝව ඒකාබද්ධව සත්කාරකත්වය දරන — තම ක්‍රීඩා ජීවිතයේ සුදුසු අවසාන පරිච්ඡේදය වනු ඇතැයි ඊට පෙර ඉඟි කර සිටියේය. ඔහුගේ විශ්‍රාමය දශක දෙකකට අධික කාලයක් පුරා විහිදුණු වෘත්තීය ගමනක නිමාවක් සනිටුහන් කරන අතර, මෙක්සිකානු පාදකන්දු ක්‍රීඩාවේ සැබෑ නිරූපකයකු ලෙස ඔහුගේ උරුමය තහවුරු කරයි.

දීප්තිමත් දස්කමින් ගොඩනැඟූ වෘත්තීය ජීවිතයක්

ඔචෝආ, මෙක්සිකෝව තුළ පමණක් නොව ගෝලීය පාදකන්දු ප්‍රජාව අතරද පුළුල් පිළිගැනීමක් උසුලන ලදී. විශේෂයෙන් ලෝක කුසලාන වේදිකාවල ඔහු දක්වන ලද දීප්තිමත් දස්කම් රසිකයන් සහ විශ්ලේෂකයන් එකසේ විස්මයට පත් කළේය. ඔහුගේ අකෘතිම ලීලාවෙන් යුත් රැකීම්, ගෝල් සීමාව තුළ ආධිපත්‍ය දරන ස්වභාවය සහ අසාමාන්‍ය දිගු කාලීනත්වය, ඔහුගේ වෘත්තීය ගමන පුරාම සම වයසේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ඔහු වෙන් කළේය.

  • වසර 22ක් පුරා විහිදුණු වෘත්තීය ජීවිතයක්
  • FIFA ලෝක කුසලාන තරඟාවලි කිහිපයකදී මෙක්සිකෝවට නියෝජනය කළේය
  • සර්වකාලීනව සිටි මහත්තම මෙක්සිකානු ගෝල්රකින්වරුන් අතර ගණනය වේ
  • වයස අවුරුදු 41 දී විශ්‍රාම ගත්තේය
ඔචෝආගේ විශ්‍රාමය ලතින් අමෙරිකානු පාදකන්දු ක්‍රීඩාවේ දීර්ඝතම හා ශ්‍රේෂ්ඨතම වෘත්තීය ජීවිතයක පරිච්ඡේදය වසා දමයි; ඉදිරි පරම්පරාවල ගෝල්රකින්වරුන්ට ආභාසය ලබාදෙන උරුමයක් පිටුපස ඉතිරි කරමිනි.

දිගින් දිගටම රැඳෙන උරුමයක්

ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය පුරාම ඔචෝආ යුරෝපය සහ ලතින් අමෙරිකාව හරහා ක්‍රීඩා සමාජ කිහිපයකට නියෝජනය කළ අතර, තිස් ගණන් ඉක්මවා ගිය පසුවද ශීර්ෂ මට්ටමේ ක්‍රීඩාවක් නිරතුරු ඉදිරිපත් කළේය — එය ඔහුගේ වෘත්තීයභාවය, කැපවීම සහ ශාරීරික ශක්තිය පිළිබඳ සාක්ෂියකි. විශේෂයෙන් මෙක්සිකෝ ජාතික කණ්ඩායමට ඔහු ලබාදුන් දායකත්වය ලොව පුරා සිටින සහය දක්වන්නන්ගේ මතකයේ සදහටම කොටුවී ඇත.

ලෝක කුසලාන තරඟාවලි කිහිපයක් හරහා ඔහුගේ ගමන අනුගමනය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ලොව පුරා සිටින පාදකන්දු රසිකයන්, ඔචෝආව සිහිපත් කරනු ඇත්තේ ක්‍රීඩාව ඉදිරිපත් කරන ශ්‍රේෂ්ඨතම වේදිකාවල නිරතුරු අභියෝගයට නැඟී සිටි ගෝල්රකින්වරයකු ලෙසිනි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රය වසර දහයක් තුළ හොඳම ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමට පත්වෙයි — 94 වැනි ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රය වසර දහයක් තුළ හොඳම ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමට පත්වෙයි — 94 වැනි ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාවේ ගමන් බලපත්‍රය, නවතම ජාත්‍යන්තර ගමන් බලපත්‍ර බල ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලදී 94 වැනි ස්ථානයට ඉහළ යමින්, දශකයක කාලයක් තුළ ලබාගත් ඉහළම ගෝලීය තත්ත්වයට පත්ව…

22 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ කාර්යසාධනයේ කැපී පෙනෙන이정표යක් සනිටුහන් වී ඇති අතර, 2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂය තුළ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත. මෙය…

22 Jul 2026 Discuss
අරමුදල් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට කොළඹ අධිකරණය පිටවර්ජන් නිකුත් කරයි Sinhala

අරමුදල් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට කොළඹ අධිකරණය පිටවර්ජන් නිකුත් කරයි

අරමුදල් අවභාවිතය පිළිබඳ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදයේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය…

22 Jul 2026 Discuss