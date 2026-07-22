මෙක්සිකානු ගෝල්රකින් ශ්රේෂ්ඨයා ගිලර්මෝ ඔචෝආ වසර 22ක වෘත්තීය ජීවිතයෙන් සමුගනී
මෙක්සිකෝව නිෂ්පාදනය කළ අති විශිෂ්ට ගෝල්රකින්වරුන් අතර ප්රමුඛතම ස්ථානය හිමිකරගත් ගිලර්මෝ ඔචෝආ, වසර 22ක උත්කෘෂ්ට වෘත්තීය ජීවිතයක් නිමාකරමින්, වෘත්තීය පාදකන්දු ක්රීඩාවෙන් විශ්රාම ගන්නා බව නිල වශයෙන් ප්රකාශ කර ඇත.
යුගයක අවසානය
නිවේදනය කිරීමට දිනකට ටික කලකට ముందු 41 වැනි උපන්දිනය සමරන ලද මෙම පළපුරුදු ගෝල්රකින්වරයා, 2026 FIFA ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය — එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව සහ මෙක්සිකෝව ඒකාබද්ධව සත්කාරකත්වය දරන — තම ක්රීඩා ජීවිතයේ සුදුසු අවසාන පරිච්ඡේදය වනු ඇතැයි ඊට පෙර ඉඟි කර සිටියේය. ඔහුගේ විශ්රාමය දශක දෙකකට අධික කාලයක් පුරා විහිදුණු වෘත්තීය ගමනක නිමාවක් සනිටුහන් කරන අතර, මෙක්සිකානු පාදකන්දු ක්රීඩාවේ සැබෑ නිරූපකයකු ලෙස ඔහුගේ උරුමය තහවුරු කරයි.
දීප්තිමත් දස්කමින් ගොඩනැඟූ වෘත්තීය ජීවිතයක්
ඔචෝආ, මෙක්සිකෝව තුළ පමණක් නොව ගෝලීය පාදකන්දු ප්රජාව අතරද පුළුල් පිළිගැනීමක් උසුලන ලදී. විශේෂයෙන් ලෝක කුසලාන වේදිකාවල ඔහු දක්වන ලද දීප්තිමත් දස්කම් රසිකයන් සහ විශ්ලේෂකයන් එකසේ විස්මයට පත් කළේය. ඔහුගේ අකෘතිම ලීලාවෙන් යුත් රැකීම්, ගෝල් සීමාව තුළ ආධිපත්ය දරන ස්වභාවය සහ අසාමාන්ය දිගු කාලීනත්වය, ඔහුගේ වෘත්තීය ගමන පුරාම සම වයසේ ක්රීඩකයන්ගෙන් ඔහු වෙන් කළේය.
- වසර 22ක් පුරා විහිදුණු වෘත්තීය ජීවිතයක්
- FIFA ලෝක කුසලාන තරඟාවලි කිහිපයකදී මෙක්සිකෝවට නියෝජනය කළේය
- සර්වකාලීනව සිටි මහත්තම මෙක්සිකානු ගෝල්රකින්වරුන් අතර ගණනය වේ
- වයස අවුරුදු 41 දී විශ්රාම ගත්තේය
ඔචෝආගේ විශ්රාමය ලතින් අමෙරිකානු පාදකන්දු ක්රීඩාවේ දීර්ඝතම හා ශ්රේෂ්ඨතම වෘත්තීය ජීවිතයක පරිච්ඡේදය වසා දමයි; ඉදිරි පරම්පරාවල ගෝල්රකින්වරුන්ට ආභාසය ලබාදෙන උරුමයක් පිටුපස ඉතිරි කරමිනි.
දිගින් දිගටම රැඳෙන උරුමයක්
ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය පුරාම ඔචෝආ යුරෝපය සහ ලතින් අමෙරිකාව හරහා ක්රීඩා සමාජ කිහිපයකට නියෝජනය කළ අතර, තිස් ගණන් ඉක්මවා ගිය පසුවද ශීර්ෂ මට්ටමේ ක්රීඩාවක් නිරතුරු ඉදිරිපත් කළේය — එය ඔහුගේ වෘත්තීයභාවය, කැපවීම සහ ශාරීරික ශක්තිය පිළිබඳ සාක්ෂියකි. විශේෂයෙන් මෙක්සිකෝ ජාතික කණ්ඩායමට ඔහු ලබාදුන් දායකත්වය ලොව පුරා සිටින සහය දක්වන්නන්ගේ මතකයේ සදහටම කොටුවී ඇත.
ලෝක කුසලාන තරඟාවලි කිහිපයක් හරහා ඔහුගේ ගමන අනුගමනය කළ ශ්රී ලංකාවේ සහ ලොව පුරා සිටින පාදකන්දු රසිකයන්, ඔචෝආව සිහිපත් කරනු ඇත්තේ ක්රීඩාව ඉදිරිපත් කරන ශ්රේෂ්ඨතම වේදිකාවල නිරතුරු අභියෝගයට නැඟී සිටි ගෝල්රකින්වරයකු ලෙසිනි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.