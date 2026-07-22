Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 දී ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට — බහුලව අපේක්ෂිත ක්‍රිකට් තරග මාලාවක්

22 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

ඉහළ අවධානයක් දිනාගත් සංචාරයක් ඉ평ිටට

2026 වර්ෂය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයන්ට ඉමහත් ප්‍රතීක්ෂාවකට හේතුවක් සපයයි — ආසියාවේ වඩාත්ම සංඛ්‍යාත ක්‍රිකට් තරඟාවලිවල ගෞරව ලත් ප්‍රතිවාදීන් දෙදෙනෙකු අතර සුවිශේෂ තරග මාලාවක් සඳහා ඉන්දියාව දිවයිනට සංචාරය කිරීමට නියමිත බව තහවුරු වී ඇත.

ඉතිහාසයෙන් පෝෂිත ප්‍රතිවාදිත්වයක්

ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර ක්‍රිකට් තරගාවලිය, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කතාබහට ලක් වූ ප්‍රතිවාදිත්වයන්ගෙන් එකකි. උපමහාද්වීපය පුරාත්, ලොව පුරාත් අති විශාල ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් ඇදගන්නා මෙම තරග, ශ්‍රේණිගත කිරීම් සහ තරඟාවලි ඇඟවීම් අතින් පමණක් නොව, අසල්වැසි රාජ්‍යයන් දෙකක් අතර ඇති පුළුල් සංස්කෘතික බැඳීම අතින් ද ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි.

අපේක්ෂා කළ හැක්කේ කුමක්ද?

ක්‍රීඩා ආකෘති, තරග ගණන සහ සත්කාරක ක්‍රීඩාංගන ඇතුළු සංචාර වාර්තාවේ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු නොවූවද, මෙම නිවේදනය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ප්‍රජාව අතර දැනටමත් සැලකිය යුතු උද්යෝගයක් ඇති කර ඇත. කොළඹ ආර්. පේ‍්‍රමදාස ස්ටේඩියම් සහ පල්ලේකෙළේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනය ඇතුළු ප්‍රකට ක්‍රීඩාංගන, ප්‍රධාන සත්කාරක ස්ථාන අතරට ඇතුළත් වීමට ඉඩ ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්ට ශක්තිමත් අවස්ථාවක්

ඉන්දියාවට සත්කාරකත්වය දැක්වීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සඳහා සැමවිටම ජනමතය හා මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභ යන දෙඅංශයෙන්ම ඉමහත් අවස්ථාවකි. ලෝකයේ ඉහළ ශ්‍රේණිගත කණ්ඩායම්වලින් එකක් වන ඉන්දියාවට එරෙහිව ස්වදේශීය පිටියේ ශක්තිමත් දක්ෂතාවයක් දැක්වීමට සිංහයන් ඉලක්ක කරන අතර, ඔවුන්ට සිය සහය දැක්වීමට විශාල පිරිසක් ක්‍රීඩාංගනවලට රැස්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

2026 සංචාරය ළඟා වන විට, කාල නির්ණය හා ටිකට් ප්‍රදානය සම්බන්ධ තවදුරටත් නිවේදන ඉදිරි මාසවලදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මණ්ඩලය විසින් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රය වසර දහයක් තුළ හොඳම ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමට පත්වෙයි — 94 වැනි ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රය වසර දහයක් තුළ හොඳම ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමට පත්වෙයි — 94 වැනි ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාවේ ගමන් බලපත්‍රය, නවතම ජාත්‍යන්තර ගමන් බලපත්‍ර බල ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලදී 94 වැනි ස්ථානයට ඉහළ යමින්, දශකයක කාලයක් තුළ ලබාගත් ඉහළම ගෝලීය තත්ත්වයට පත්ව…

22 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ කාර්යසාධනයේ කැපී පෙනෙන이정표යක් සනිටුහන් වී ඇති අතර, 2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂය තුළ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත. මෙය…

22 Jul 2026 Discuss
අරමුදල් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට කොළඹ අධිකරණය පිටවර්ජන් නිකුත් කරයි Sinhala

අරමුදල් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට කොළඹ අධිකරණය පිටවර්ජන් නිකුත් කරයි

අරමුදල් අවභාවිතය පිළිබඳ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදයේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය…

22 Jul 2026 Discuss