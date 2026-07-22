Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පේරහැර ආවාදය මැද දේවිනුවර දේවාලයේ බාස්නායක නිලමේට මරණ තර්ජන හා වෙඩි තැබීම්

22 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පේරහැර ආවාදය මැද දේවිනුවර දේවාලයේ බාස්නායක නිලමේට මරණ තර්ජන හා වෙඩි තැබීම්

ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශයින් පූජනීය හින්දු-බෞද්ධ ශ්‍රී විෂ්ණු කෝවිලක් ලෙස සැලකෙන දේවිනුවර දේවාලයේ සාම්ප්‍රදායික පේරහැරේ සහභාගිවන්නන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමේ ආන්දෝලනාත්මක තීරණයකට අනුගාමිව, දේවාලයේ බාස්නායක නිලමේට මරණ තර්ජන ලැබී ඇති බව වාර්තා වන අතර, එය ඒ සම්බන්ධයෙන් බරපතළ ආරක්ෂක ප්‍රශ්නයක් ඇති කර තිබේ.

පූජනීය භූමිය අසල තර්ජන හා වෙඩි තැබීම්

තත්ත්වය වාචික තර්ජන ඉක්මවා ගොස් තිබෙන අතර, දිවයිනේ දකුණුතම කෙළවරේ පිහිටි දේවිනුවර දේවාලය අසල වෙඩි හඬ ඇසුණු බව වාර්තා වෙයි. මෙම සිදුවීම් ආගමික නිලධාරීන්ගේ ආරක්ෂාව හා පුරාතන පූජා භූමියේ ශුද්ධභාවය පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

රට පුරා භක්තිකයන්ට ගැඹුරු සංස්කෘතික හා ආගමික වැදගත්කමක් දරන දේශීය පේරහැර උළෙල සම්බන්ධ ආරවුලට මෙම සිදුවීම් සෘජුව සම්බන්ධ බව පෙනෙන අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් විමර්ශන පවත්වමින් සිටිති.

පේරහැර සහභාගීත්වය සම්බන්ධ ආරවුල

ආගමික ආරවුලේ කේන්ද්‍රය වී ඇත්තේ ළඟ එළඹෙන පේරහැරේ සහභාගිවන්නන් සංඛ්‍යාව සීමා කිරීමට බාස්නායක නිලමේ ගත් තීරණයයි. මෙම තීරණය ගැනීමට හේතු සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොතිබුණත්, ඒ නිසා උත්සවය හා සම්බන්ධ ඇතැම් කණ්ඩායම් කෝපයට පත් වී දේවාලයේ ප්‍රධාන නිලධාරියාට තර්ජන එල්ල කර ඇති බව පෙනේ.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ, දේව ශ්‍රී විෂ්ණු ප්‍රතිමාවට කැප වූ දේවිනුවර දේවාලය ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ප්‍රමුඛ හා ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් ආගමික ස්ථාන අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී. එහි වාර්ෂික පේරහැරට දහස් ගණනක් භක්තිකයන් හා නරඹන්නන් එකතු වන බැවින්, ඒ පිළිබඳ ඕනෑම වෙනසක් ප්‍රබල මහජන අවධානයට ලක් වේ.

ආරක්ෂක සැලකිලි ඉහළ යෑම

මෙම සිදුවීම් හේතුවෙන් දේවාල භූමිය වටා ආරක්ෂාව තීව්‍ර කරන ලෙසත්, තර්ජන හා වෙඩි තැබීම් සිදු කළ අය ඉක්මනින් නීතිය ඉදිරියට ගෙන එන ලෙසත් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී ඇත. ප්‍රදේශයේ ආගමික හා ප්‍රජා නායකයන් තත්ත්වය පිරිහී යාම ගැන ගැඹුරු කනස්සල්ලෙන් සිටින බව දැනගන්නට ලැබේ.

  • දේවිනුවර දේවාලයේ බාස්නායක නිලමේට මරණ තර්ජන ලැබීම
  • දේවාල භූමිය අසල වෙඩි හඬ ඇසුණු බව වාර්තා වීම
  • පේරහැර සහභාගිවන්නන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමේ තීරණය සම්බන්ධ ආරවුල
  • පොලිස් විමර්ශන දැනට ක්‍රියාත්මක වීම

දකුණු පළාතේ පොලිසිය අනතුරු ඇඟවීමේ තත්ත්වයට පත් කර ඇති අතර, තර්ජන ව්‍යාපාරය පිටුපස සිටින්නන් හඳුනා ගැනීමට විමර්ශකයන් කටයුතු කරමින් සිටිති. නිලධාරීන් ප්‍රශ්නය නිසි නීතිමය මාර්ග ඔස්සේ විසඳෙමින් පවතින අතරතුර භක්තිකයන් හා පුළුල් ප්‍රජාව සන්සුන්ව සිටින ලෙස ඉල්ලා සිටී.

දේවිනුවර දේවාලය ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ප්‍රිය ආගමික ආයතනයන් අතර එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, එහි නිලධාරීන්ට හෝ සාම්ප්‍රදායන්ට එල්ල වන ඕනෑම තර්ජනයක් ජාතියේ සංස්කෘතික උරුමයට කරන අපහාසයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

පේරහැර සමය ළඟ එළඹෙද්දී ආරවුල විසඳා පූජනීය භූමියේ සාමය යළි ස්ථාපිත කිරීමට බලධාරීන් පීඩනයට ලක්ව සිටින අතර, විමර්ශන ඉදිරියට යත්ම තවදුරටත් වර්ධනයන් බලාපොරොත්තු වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරුගේ රිමාන්ඩ් කිරීම සම්බන්ධයෙන් චාමර සම්පත් මන්ත්‍රීවරයා රජය දැඩි ලෙස විවේචනය කරයි Sinhala

හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරුගේ රිමාන්ඩ් කිරීම සම්බන්ධයෙන් චාමර සම්පත් මන්ත්‍රීවරයා රජය දැඩි ලෙස විවේචනය කරයි

ජනප්‍රිය සිල්ලර වෙළඳ ජාලයක් වන හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හි හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගෙන රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චාමර සම්පත් දසනායක…

22 Jul 2026 Discuss
ළමා ලිංගික අපයෝජන ද්‍රව්‍ය සතුව තබාගත් බවට කැනඩාවේ දී ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරයෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

ළමා ලිංගික අපයෝජන ද්‍රව්‍ය සතුව තබාගත් බවට කැනඩාවේ දී ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරයෙකු අත්අඩංගුවට

ළමා ලිංගික අපයෝජන ද්‍රව්‍ය සතුව තබාගෙන සිටි බවට ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති වෛද්‍යවරයෙකු කැනඩාවේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව එරටින් වාර්තා වේ. මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම…

22 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන නවයක සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, එය දිවයිනේ වෙළඳ කාර්යසාධනයේ වර්ධනය වන ගතිවේගය…

22 Jul 2026 Discuss