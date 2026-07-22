Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වංචනික ආනයන යෝජනා ක්‍රම හරහා විදේශගත කළ ඩොලර් මිලියන 715ක් පිළිබඳව CID හෙළිකරයි

22 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වංචනික ආනයන යෝජනා ක්‍රම හරහා විදේශගත කළ ඩොලර් මිලියන 715ක් පිළිබඳව CID හෙළිකරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) පාර්ලිමේන්තුවට විස්මිත හෙළිදරව්වක් සිදු කරමින්, වංචනික ආනයන ගනුදෙනු සම්බන්ධ පුළුල් පරීක්ෂණයක දී රැවටිලිකාර වෙළඳ ක්‍රමවේද හරහා ඩොලර් මිලියන 715කට ආසන්න මුදලක් නීතිවිරෝධී ලෙස විදේශගත කර ඇති බව අනාවරණය කර ඇත.

පරීක්ෂණයේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ වංචනික ආනයන ගනුදෙනු

CID දෙපාර්තමේන්තුව, මෑත ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ වඩාත් සැලකිය යුතු මූල්‍ය අපරාධ පරීක්ෂණයක් ලෙස සැලකිය හැකි මෙහි සොයාගැනීම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට දැනුම් දුන්නේය. රටේ මූල්‍ය රෙගුලාසි මග හරිමින් විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් විදේශගත කිරීම සඳහා ක්‍රමානුකූලව සූරාකෑමට ලක් කරන ලද, සංකීර්ණ වංචනික ආනයන ලේඛනකරණ ජාලයක් පරීක්ෂකවරුන් හඳුනා ගත්හ.

මෙම හෙළිදරව්ව සිදු වන්නේ රටේ විදේශ විනිමය හිඟය කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් එල්ල කළ දීර්ඝ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගොඩ ඒමට ඉදිරිපත් වන ඉතාමත් සංවේදී කාලවකවානුවකදීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇති ඇඟවුම්

ඩොලර් මිලියන 715ක නීතිවිරෝධී ප්‍රාග්ධන ගලා යාම, බාහිර මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය තහවුරු කිරීමටත්, ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් සහ ආයෝජකයන් අතර විශ්වාසය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමටත් දැඩි ලෙස කැප වී සිටින රටකට සැලකිය යුතු පසුබෑමක් නියෝජනය කරයි. විදේශ සංචිත ශක්තිමත් කිරීමට සහ ණය ගෙවීමේ බැඳීම් ඉටු කිරීමට ගනු ලබන රජයේ උත්සාහයන් එවැනි නීතිවිරෝධී ප්‍රාග්ධන පලා යාම් සෘජුවම අභියෝගයට ලක් කරන බව මූල්‍ය විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

  • පරීක්ෂණය කේන්ද්‍රගත වන්නේ විදේශ අරමුදල් මාරු කිරීම් සාධාරණීකරණය කිරීමට යොදා ගත් ව්‍යාජ ආනයන ගනුදෙනු කෙරෙහිය.
  • CID දෙපාර්තමේන්තුව සිය සොයාගැනීම් සෘජුවම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් මෙම කාරණයේ බරපතල බව පිළිබිඹු වේ.
  • කියනු ලබන මෙම වංචාවේ විශාලත්වය, ශ්‍රී ලංකාවේ දක්නට ලැබෙන විශාලතම මූල්‍ය අපරාධ අතර ගණ්‍ය කරවයි.

පාර්ලිමේන්තු විමර්ශනය තීව්‍ර වෙයි

මෙම කාරණය පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියට ගෙන ඒමෙන්, CID දෙපාර්තමේන්තුව රටේ වෙළඳ මූල්‍ය සහ විදේශ විනිමය අධීක්ෂණ ක්‍රමවේද කෙරෙහි ව්‍යවස්ථාදායක විමර්ශනය ඉහළ නංවා ඇත. ඉදිරියේ දී ද එවැනි යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක නොවන පරිදි වළක්වා ගැනීම සඳහා ශක්තිමත් නියාමන අධීක්ෂණයක් සහ වඩාත් ප්‍රබල ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යාන්ත්‍රණ ඉල්ලා සිටීමට මන්ත්‍රීවරු සූදානම් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

CID හෙළිදරව්ව, දශක ගණනාවක් තිස්සේ මතු වූ භයානකම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට ගෙන ඒමට කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකාවට ආනයන මූල්‍යකරණය සහ දේශසීමා හරහා ප්‍රාග්ධන ගලා යාම් කෙරෙහි පාලනය තීව්‍ර කිරීමේ හදිසි අවශ්‍යතාව අවධාරණය කරයි.

මෙම ගනුදෙනු සිදු කිරීම සංවිධානය කළ බවට සැලකෙන පුද්ගලයන් සහ ආයතන පරීක්ෂා කරමින් පරීක්ෂණ දිගටම ක්‍රියාත්මක වන බව දැනගන්නට ඇත. නඩුව නීති ක්‍රියාවලිය හරහා ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබේ විට තවදුරටත් විස්තර ප්‍රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රය වසර දහයක් තුළ හොඳම ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමට පත්වෙයි — 94 වැනි ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රය වසර දහයක් තුළ හොඳම ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමට පත්වෙයි — 94 වැනි ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාවේ ගමන් බලපත්‍රය, නවතම ජාත්‍යන්තර ගමන් බලපත්‍ර බල ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලදී 94 වැනි ස්ථානයට ඉහළ යමින්, දශකයක කාලයක් තුළ ලබාගත් ඉහළම ගෝලීය තත්ත්වයට පත්ව…

22 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ කාර්යසාධනයේ කැපී පෙනෙන이정표යක් සනිටුහන් වී ඇති අතර, 2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂය තුළ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත. මෙය…

22 Jul 2026 Discuss
අරමුදල් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට කොළඹ අධිකරණය පිටවර්ජන් නිකුත් කරයි Sinhala

අරමුදල් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට කොළඹ අධිකරණය පිටවර්ජන් නිකුත් කරයි

අරමුදල් අවභාවිතය පිළිබඳ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදයේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය…

22 Jul 2026 Discuss