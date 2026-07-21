ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්ර වෙයි: මරණ සංඛ්යාව 56 දක්වා ඉහළ යත්ම රෝගීන් 77,000 ඉක්මවයි
ශ්රී ලංකාව දරුණු මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, දිවයින පුරා ඩෙංගු උණ වසංගතය දිගින් දිගටම උත්සන්න වෙමින් පවතී. 2026 වසරට අදාළ නිල මරණ සංඛ්යාව 56 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්යාව 77,000 ඉක්මවා තිබේ.
ඉහළ යන අර්බුදයක්
නවතම දත්ත මගින් ආසාදන සහ මරණ යන දෙඅංශයෙහිම තියුණු ඉහළ යාමක් තහවුරු වීමත් සමඟ සෞඛ්ය බලධාරීන් උපරිම අවධානයෙන් පසු වෙති. මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගයට එරෙහිව රටේ සටන තවමත් අවසන් නොවන බවට මෙය සංඥාවක් වී ඇත. වසංගතයේ පරිමාණය වෛද්ය විශේෂඥයන් සහ රජයේ නිලධාරීන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇති අතර, හදිසි හා සම්බන්ධිත රාජ්ය මැදිහත්වීමක් සඳහා ඉල්ලීම් ද දිනෙන් දින තීව්ර වෙමින් පවතී.
රට පුරා ජනගහනය අවදානමට ලක්ව ඇත
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාව පුරා බහුලව දක්නට ලැබෙන තත්ත්වයන් යටතේ, විශේෂයෙන් අධික වර්ෂාපතන සමයන්හිදී රැඳී සිටින ජලය සාරවත් දායකත්ව පරිසරයක් සලසා දෙන විට, ශීඝ්රයෙන් ව්යාප්ත වෙයි. ජනාකීර්ණ නාගරික ප්රදේශ මෙන්ම අර්ධ නාගරික ප්රජාවන් ද ඉහළ යන රෝගී සංඛ්යාවක් වාර්තා කරමින් සිටින අතර, ඒ හේතුවෙන් දැනටමත් ඒකාබද්ධ බාරය දරාගෙන සිටින රෝහල් සම්පත් මත තවත් බරක් රැඳෙමින් පවතී.
මහජනතාව දැනගත යුතු කරුණු
රෝගය තව දුරටත් පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිති. නිර්දේශිත ප්රධාන පියවර අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- මල් පාත්ති, රබර් රෝද සහ ජල භාජන ඇතුළු නිවෙස් අවට රැඳී සිටින ජලය ඉවත් කිරීම
- විශේෂයෙන් අලුයම් සහ සන්ධ්යා කාලවලදී මදුරු විකර්ෂක ක්රීම් භාවිත කිරීම හා ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳීම
- මදුරුවන් ඇතුළු වීම වැළැක්වීම සඳහා ජනේල සහ දොර දැල් නිසි ලෙස ක්රියාත්මකව තිබීම සහතික කිරීම
- උස් උෂ්ණත්වයකින් යුත් උණ, දරුණු හිසරදය, සන්ධි වේදනාව හෝ සමේ කුෂ්ඨ වැනි රෝග ලක්ෂණ දක්නට ලැබුණහොත් ඉක්මනින් වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
සාමූහික ක්රියාමාර්ගයක් සඳහා ඇරයුමක්
ඩෙංගු වැළැක්වීම රජයේ පමණක් වගකීමක් නොවන බව සෞඛ්ය බලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත — රෝග සම්ප්රේෂණ චක්රය බිඳ දැමීම සඳහා ප්රජාවන්, පළාත් පාලන ආයතන සහ පුද්ගලයන් සියලු දෙනා ක්රියාශීලී කාර්යභාරයක් ඉටු කළ යුතුය.
වසංගතය අඩාල වීමේ ලකුණු කිසිවක් නොපෙනෙන තත්ත්වය තුළ, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර සහ දෛශික පාලන මෙහෙයුම් තීව්ර කිරීමට සෞඛ්ය අමාත්යාංශය කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වැළැක්වීමේ ප්රයත්නයන් සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් නොකළේ නම්, ශ්රී ලංකාව වසර තුළ ඉදිරියට ගමන් කරද්දී සංඛ්යාවන් දිගටම ඉහළ යා හැකි බව වෛද්ය විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි.
නිල සෞඛ්ය උපදේශන හරහා යාවත්කාලීනව සිටින ලෙස මහජනතාවගෙන් දැඩි ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර, ඔවුන්ගේ ප්රදේශවල මදුරු撲멸 වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන දේශීය බලධාරීන් සමඟ සම්පූර්ණ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ද ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.