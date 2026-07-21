COPE දූෂණ සොයාගැනීම් අල්ලස් කොමිසමට භාරදීම පිළිබඳ විවාදයක් පාර්ලිමේන්තුවේ අද
රාජ්ය ව්යවසාය පිළිබඳ කමිටුව (COPE) විසින් අනාවරණය කරගත් දූෂණ සම්බන්ධ සොයාගැනීම් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා පරීක්ෂා කිරීමේ කොමිෂන් සභාවට යොමු කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ අද වැදගත් විවාදයක් ඇති වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
COPE සොයාගැනීම් අවධානයට ලක්වේ
රාජ්ය ආයතනවල මූල්ය හැසිරීම් පරීක්ෂා කිරීමේ වගකීම දරන පාර්ලිමේන්තුවේ ප්රධාන අධීක්ෂණ ආයතනයක් වන රාජ්ය ව්යවසාය පිළිබඳ කමිටුව, රාජ්ය ව්යවසායන් තුළ සිදු වූ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති දූෂණ ක්රියා කෙරෙහි ඇඟිල්ල දිගු කරන සොයාගැනීම් සම්පාදනය කර ඇත. අද සඳහා නියමිත විවාදය තුළින් එම සොයාගැනීම් රටේ ප්රමුඛ දූෂණ විරෝධී අධිකාරිය වෙත තවදුරටත් පරීක්ෂා කිරීම් හා නඩු විභාගය සඳහා නිල වශයෙන් යොමු කළ යුතුද යන්න තීරණය වනු ඇත.
මෙම පියවර, කමිටු වාර්තා ක්රියාමාර්ගයක් නොමැතිව දූවිලි රැස් කරන තත්ත්වයේ පැවතීමෙන් වළක්වා, පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණය අර්ථවත් වගවීමක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට නීතිසභාව තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින ආශාවක් ප්රකාශ කරයි.
ආයතනික වගවීමේ කඩඉමක්
යොමු කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව ඡන්දය ප්රකාශ කළ හොත්, COPE සොයාගැනීම්වල නම් සඳහන් පුද්ගලයන් හා ආයතනයන් සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන විමර්ශන පැවැත්වීමට අල්ලස් කොමිසමට බලය ලැබෙනු ඇත. එවැනි පියවරක් දූෂණ විරෝධී ක්රියාත්මක කිරීම ප්රවර්ධනය කිරීමට පාර්ලිමේන්තු ක්රියාවලීන් භාවිතා කිරීමේ කැපී පෙනෙන ඉහළ යාමක් ලෙස සලකුණු කෙරෙනු ඇත.
රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය තවමත් දුර්වල මට්ටමක පවතින මෙම අවස්ථාවේ දී මෙම විවාදය පැන නැගී ඇති බව දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරන අතර, ශ්රී ලාංකික ජනතාව, ජනතා නියෝජිතයන් බලවත් අවශ්යතාවලට එරෙහිව වගවීම ඉල්ලා සිටීමට කැමැත්තක් දක්වයි දැයි දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
පුළුල් වැදගත්කම
අනාගත COPE සොයාගැනීම් හසුරුවන ආකාරය සඳහා නිදර්ශනයක් ස්ථාපිත කළ හැකි බැවින්, අද පාර්ලිමේන්තු කටයුතුවල ප්රතිඵලය රට පුරා සැලකිය යුතු උනන්දුවකින් නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් තිබේ. සුපරීක්ෂාකාරී පාලනය වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනු ලබන ආධාරකරුවන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ, දූෂණ මර්දනය කිරීමේ කාර්යය භාරව සිටින නීති ක්රියාත්මක කිරීමේ අධිකාරීන් හා පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ ආයතන අතර ශක්තිමත් සම්බන්ධකම් ඇති කර ගැනීමට ඉල්ලා සිටිති.
කරුණු තීරණය කිරීමට පෙර සියලු පක්ෂ හරහා සාමාජිකයන්ගේ දායකත්වය ලබා ගැනීමට පාර්ලිමේන්තුව අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.