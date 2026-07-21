Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විපක්ෂය විසින් අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරයි

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විපක්ෂය විසින් අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂය, ප්‍රධාන රජයේ අමාත්‍යවරයෙකුට එරෙහිව තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, අධිකරණ හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාවක් විධිමත් ලෙස පාර්ලිමේන්තු කථානායකවරයා වෙත භාරදී ඇත.

අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට සෘජු අභියෝගයක්

මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, ව්‍යවස්ථාදායකය තුළ දේශපාලන 緊張තතාව කැපී පෙනෙන ලෙස උත්සන්න වීමක් සනිටුහන් කරන අතර, අධිකරණ හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍යාංශය නායකත්වය දිගටම දැරීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය නානායක්කාර මහතා කෙරෙහි විශ්වාසයක් නොමැති බව විපක්ෂ පක්ෂ සංඥා කර සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය තුළ අවිශ්වාස යෝජනා, විපක්ෂ නීති立法වරුන්ට ලබාගත හැකි බලවත්ම මෙවලම් අතර වේ; ඒවා අමාත්‍යවරයකුගේ හැසිරීම හෝ නිලයේ කාර්යසාධනය කෙරෙහි ඇති අසතුට විධිමත් ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමක් ලෙස සේවය කරයි.

කථානායකට යෝජනාව භාරදීම

එවැනි පාර්ලිමේන්තු මෙවලමක් සභාව තුළ විධිමත් ලෙස පිළිගෙන සලකා බැලීම සඳහා අවශ්‍ය වන절차ත්මක අවශ්‍යතාවය ඉටු කරමින්, මෙම යෝජනාව කථානායකවරයා වෙත නිල වශයෙන් භාරදෙන ලදී.

රටට තීරණාත්මක කාලපරිච්ඡේදයක් සමගාමීව, අධිකරණ හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍යාංශයේ කාර්යාලයේ ක්‍රියාකාරිත්වය කෙරෙහි නැවුම් අවධානයක් යොමු කරමින්, මෙම ඉදිරිපත් කිරීම අමාත්‍ය නානායක්කාර මහතා හා රජය කෙරෙහි දැඩි විමර්ශනයකට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දේශපාලන ඇඟවුම්

අන්තර්ගත කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකුට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාවක් ගොනු කිරීම සැලකිය යුතු දේශපාලන බරක් දරන අතර, එය රජයට අමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට හෝ වගකීම් නැවත බෙදා හැරීමක් සලකා බැලීමට පීඩනය යොදනු ඇත.

ආණ්ඩු පාර්ශ්වය විපක්ෂයේ පියවරට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය, පාර්ලිමේන්තු නිරීක්ෂකයන් හා දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, ඉදිරි දිනවල දැඩි විවාදයක් ඇතිවීමට නියමිතය.

කථානායකවරයාගේ කාර්යාලය ඉදිරිපත් කිරීම සකසා පාර්ලිමේන්තු절차වලට අනුකූලව ඊළඟ පියවර තීරණය කිරීමත් සමඟ, තවදුරටත් වර්ධනයන් සිදුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනාධිපතිට 75%ක් අනුමැතිය ලැබෙන බව කියන සමීක්ෂණය ගැන නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රශ්න කරයි — ජනතාවගේ කුසගින්න ගැනද සැකයක් Sinhala

ජනාධිපතිට 75%ක් අනුමැතිය ලැබෙන බව කියන සමීක්ෂණය ගැන නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රශ්න කරයි — ජනතාවගේ කුසගින්න ගැනද සැකයක්

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීලපොප) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට 75%ක ජනප්‍රිය අනුමැතියක් ලැබෙන බව කියන මෑත…

21 Jul 2026 Discuss
හෝමාගම කාර්මික කලාපයේ භයානක ගිනි ගැනීමකින් පස් දෙනෙකු මියයයි Sinhala

හෝමාගම කාර්මික කලාපයේ භයානක ගිනි ගැනීමකින් පස් දෙනෙකු මියයයි

හෝමාගම කටුවන කාර්මික කලාපය තුළ පිහිටි කර්මාන්ත ශාලාවක ඇති වූ මාරාන්තික ගිනිගැනීමකින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. කාර්මික…

21 Jul 2026 Discuss
උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ චෙම්මානි වාර්මහල් භූමියෙන් අස්ථි අවශේෂ 454ක් හමුවෙයි Sinhala

උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ චෙම්මානි වාර්මහල් භූමියෙන් අස්ථි අවශේෂ 454ක් හමුවෙයි

ඓතිහාසිකව සංවේදී සමූහ සොහොන් භූමියක සිදු වූ විශාල සොයාගැනීමක් උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ චෙම්මානි සමූහ සොහොන් භූමියෙන් මෙතෙක් අස්ථි අවශේෂ 454ක් සොයා ගෙන ඇති අතර,…

21 Jul 2026 Discuss