විපක්ෂය විසින් අධිකරණ අමාත්ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂය, ප්රධාන රජයේ අමාත්යවරයෙකුට එරෙහිව තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, අධිකරණ හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාවක් විධිමත් ලෙස පාර්ලිමේන්තු කථානායකවරයා වෙත භාරදී ඇත.
අධිකරණ අමාත්යවරයාට සෘජු අභියෝගයක්
මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, ව්යවස්ථාදායකය තුළ දේශපාලන 緊張තතාව කැපී පෙනෙන ලෙස උත්සන්න වීමක් සනිටුහන් කරන අතර, අධිකරණ හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්යාංශය නායකත්වය දිගටම දැරීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් අමාත්ය නානායක්කාර මහතා කෙරෙහි විශ්වාසයක් නොමැති බව විපක්ෂ පක්ෂ සංඥා කර සිටී.
ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු ක්රමය තුළ අවිශ්වාස යෝජනා, විපක්ෂ නීති立法වරුන්ට ලබාගත හැකි බලවත්ම මෙවලම් අතර වේ; ඒවා අමාත්යවරයකුගේ හැසිරීම හෝ නිලයේ කාර්යසාධනය කෙරෙහි ඇති අසතුට විධිමත් ලෙස ප්රකාශ කිරීමක් ලෙස සේවය කරයි.
කථානායකට යෝජනාව භාරදීම
එවැනි පාර්ලිමේන්තු මෙවලමක් සභාව තුළ විධිමත් ලෙස පිළිගෙන සලකා බැලීම සඳහා අවශ්ය වන절차ත්මක අවශ්යතාවය ඉටු කරමින්, මෙම යෝජනාව කථානායකවරයා වෙත නිල වශයෙන් භාරදෙන ලදී.
රටට තීරණාත්මක කාලපරිච්ඡේදයක් සමගාමීව, අධිකරණ හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්යාංශයේ කාර්යාලයේ ක්රියාකාරිත්වය කෙරෙහි නැවුම් අවධානයක් යොමු කරමින්, මෙම ඉදිරිපත් කිරීම අමාත්ය නානායක්කාර මහතා හා රජය කෙරෙහි දැඩි විමර්ශනයකට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දේශපාලන ඇඟවුම්
අන්තර්ගත කැබිනට් අමාත්යවරයෙකුට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාවක් ගොනු කිරීම සැලකිය යුතු දේශපාලන බරක් දරන අතර, එය රජයට අමාත්යවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට හෝ වගකීම් නැවත බෙදා හැරීමක් සලකා බැලීමට පීඩනය යොදනු ඇත.
ආණ්ඩු පාර්ශ්වය විපක්ෂයේ පියවරට ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය, පාර්ලිමේන්තු නිරීක්ෂකයන් හා දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, ඉදිරි දිනවල දැඩි විවාදයක් ඇතිවීමට නියමිතය.
කථානායකවරයාගේ කාර්යාලය ඉදිරිපත් කිරීම සකසා පාර්ලිමේන්තු절차වලට අනුකූලව ඊළඟ පියවර තීරණය කිරීමත් සමඟ, තවදුරටත් වර්ධනයන් සිදුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.