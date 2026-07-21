Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරගයේ ඛේදජනක පරාජයෙන් පසු මෙස්සි අර්ජන්ටිනා රසිකයන් වෙත හදවතින් ළඟා වෙයි

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරගයේ ඛේදජනක පරාජයෙන් පසු මෙස්සි අර්ජන්ටිනා රසිකයන් වෙත හදවතින් ළඟා වෙයි

පරාජයෙන් පසු අර්ජන්ටිනා නායකයා ජාතිය අමතයි

ඉරිදා පැවති ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරගයේදී ජාතික කණ්ඩායම ස්පාඤ්ඤයට පරාජය වීමෙන් අනතුරුව ලියොනෙල් මෙස්සි අර්ජන්ටිනා ජනතාව වෙත හදවතින් නිකුත් කළ පණිවිඩයක් දළ කළේය.

සර්වකාලීනව මෙතෙක් දිවි ගත් ශ්‍රේෂ්ඨතම ක්‍රීඩකයා ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන මෙම පාපන්දු නිරූපණය, දකුණු ඇමරිකානු ජාතිය සහ එහි ආවේගශීලී පාපන්දු රසිකයන් සඳහා ඉතා වේදනාකාරී ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉතිරි වූ දෙය සම්බන්ධයෙන් රසිකයන් කෙළින්ම අමතීමට ඉදිරිපත් විය.

කෘතගුණ හා සහයෝගිතාවයේ පණිවිඩයක්

තම ලිපියෙහිදී මෙස්සි, තරගාවලිය පුරාවට අර්ජන්ටිනා රසිකයන් දක්වා ලිය නොකෙඳිරෙන සහාය ගැන ස්තූතිය ප්‍රකාශ කළ අතර, කණ්ඩායම සහ ඔවුන්ගේ ගමන අනුගමනය කළ මිලියන සංඛ්‍යාත රසිකයන් අතර පවතින චිත්තවේගීය බැඳීම ද ඔහු පිළිගෙන සිටියේය.

අර්ජන්ටිනා නායකයාගේ වචනවල පරාජයේ වේදනාව මෙන්ම තරගාවලිය පුරාවට කණ්ඩායමේ ගෙන ගිය උත්සාහය පිළිබඳ ගැඹුරු ආඩම්බරයක් ද පිළිබිඹු විය.

ස්පාඤ්ඤය ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණය උදා කරගනී

ස්පාඤ්ඤය එදින ප්‍රබල ප්‍රතිවාදියෙකු ලෙස කටයුතු කරමින්, තරගාවලියේ අවසන් තරගයේදී මෙස්සිගේ අර්ජන්ටිනාව පරාජය කර ලෝක කුසලාන ශූරතාව තහවුරු කරගත්තේය.

ප්‍රතිඵලය කෙසේ වෙතත්, තරගාවලිය පුරා අර්ජන්ටිනාවේ ව්‍යාපාරය පුළුල් ප්‍රශංසාවට ලක් වූ අතර, මෙස්සිගේ දස්කම් නැවත වරක් ඔහු ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසයේ වඩාත්ම සැමරෙන චරිතයන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස සිටිනු ඇයිදැයි අවධාරණය කළේය.

මෙම පරාජය, ජාතිය ඉදිරි ජාත්‍යන්තර තරගාවලි දෙස බලා සිටිද්දී, අර්ජන්ටිනා පාපන්දු වැඩසටහන තුළ අළුත් අධිෂ්ඨානයක් දල්වා ලනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විශේෂඥ රාමු සමාලෝචනය අවසන් වන තෙක් ශ්‍රී ලංකාව සූදු නියාමන අධිකාරිය ස්ථාපිත කිරීම කල් දමයි Sinhala

විශේෂඥ රාමු සමාලෝචනය අවසන් වන තෙක් ශ්‍රී ලංකාව සූදු නියාමන අධිකාරිය ස්ථාපිත කිරීම කල් දමයි

සූදු කටයුතු නියාමනය සඳහා යෝජිත මෙහෙයුම් රාමුව සමාලෝචනය කිරීමට පත් කරන ලද විශේෂඥ මණ්ඩලයේ නිගමන ලැබෙන තෙක් රජය බලා සිටින බැවින්, බහුලව අපේක්ෂිත සූදු නියාමන…

21 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ඉන්දියාව NCC හිදී දින හතර දෙනාකාරී සූදානම් තරඟයකට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ඉන්දියාව NCC හිදී දින හතර දෙනාකාරී සූදානම් තරඟයකට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ඉදිරි ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කොළඹ නොන්ඩෙස්ක්‍රිප්ට්ස් ක්‍රිකට් සමාජය (NCC) ක්‍රීඩාංගනයේ දින හතරක සූදානම් තරඟයක්…

21 Jul 2026 Discuss
විජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරමින් ඓතිහාසික ගුවන් සන්ධානයක් ඇති කරයි Sinhala

විජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරමින් ඓතිහාසික ගුවන් සන්ධානයක් ඇති කරයි

කොළඹ සහ වියට්නාමය අතර නව ගුවන් සම්බන්ධතාවයක් දොරටු විවර කරයි අඩු ගාස්තු ගුවන් සේවා සපයන්නෙකු වන විජෙට් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරන නව…

21 Jul 2026 Discuss