Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හෝමාගම කාර්මික කලාපයේ භයානක ගිනි ගැනීමකින් පස් දෙනෙකු මියයයි

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හෝමාගම කාර්මික කලාපයේ භයානක ගිනි ගැනීමකින් පස් දෙනෙකු මියයයි

හෝමාගම කටුවන කාර්මික කලාපය තුළ පිහිටි කර්මාන්ත ශාලාවක ඇති වූ මාරාන්තික ගිනිගැනීමකින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

කාර්මික පහසුකමකට ඛේදනීය ඉරණමක්

මෙම මාරාන්තික ගිනිදැල් කර්මාන්ත ශාලා පරිශ්‍රය තුළ ඇති වූ අතර, මෑත ඉතිහාසයේ හෝමාගම ප්‍රදේශයට පහර දුන් වඩාත් ඛේදනීය කාර්මික සිදුවීම් අතරට එකතු වෙමින් පස් දෙනෙකුගේ ජීවිත බිලිගෙන ඇත. ගිනිගැනීමේ නිශ්චිත හේතුව තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැති අතර විමර්ශන කටයුතු දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

හදිසි ප්‍රතිචාරය

කටුවන කාර්මික කලාපයේ ගිනිගැනීම පිළිබඳ වාර්තා ලැබීමත් සමඟ හදිසි සේවා අංශ සිදුවීම් ස්ථානයට යොදවනු ලැබීය. මෙම සිදුවීම, රට පුරා කාර්මික පහසුකම්වල ගිනි ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන් සහ හදිසි සූදානම් බව සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් සහ සේවකයන් අතර දැඩි කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත.

ආරක්ෂක සමාලෝචනයක් සඳහා ඉල්ලීම්

එක් කාර්යාල ස්ථානයක සිදුවීමකදී පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වීම, ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්මික කලාප තුළ ක්‍රියාත්මක ගිනි ආරක්ෂක ක්‍රමෝපායයන් සහ අනුකූලතා පියවර ස철ිත් ලෙස සමාලෝචනය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීම් තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සේවක ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නෝ, මෙම ඛේදවාචකයෙන් පාඩම් ලබාගෙන වගවීම සහ වඩා ශක්තිමත් නියාමන අධීක්ෂණයක් සඳහා බලධාරීන් කෙරෙහි පීඩනය යෙදීමට ඉඩ ඇත.

වින්දිතයන්ගේ අනන්‍යතාවය සහ ගිනිගැනීමේ සම්පූර්ණ තත්ත්වය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, විමර්ශන කටයුතු ඉදිරියට යාමත් සමඟ බලධාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනාධිපතිට 75%ක් අනුමැතිය ලැබෙන බව කියන සමීක්ෂණය ගැන නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රශ්න කරයි — ජනතාවගේ කුසගින්න ගැනද සැකයක් Sinhala

ජනාධිපතිට 75%ක් අනුමැතිය ලැබෙන බව කියන සමීක්ෂණය ගැන නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රශ්න කරයි — ජනතාවගේ කුසගින්න ගැනද සැකයක්

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීලපොප) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට 75%ක ජනප්‍රිය අනුමැතියක් ලැබෙන බව කියන මෑත…

21 Jul 2026 Discuss
විපක්ෂය විසින් අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

විපක්ෂය විසින් අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂය, ප්‍රධාන රජයේ අමාත්‍යවරයෙකුට එරෙහිව තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, අධිකරණ හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව…

21 Jul 2026 Discuss
උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ චෙම්මානි වාර්මහල් භූමියෙන් අස්ථි අවශේෂ 454ක් හමුවෙයි Sinhala

උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ චෙම්මානි වාර්මහල් භූමියෙන් අස්ථි අවශේෂ 454ක් හමුවෙයි

ඓතිහාසිකව සංවේදී සමූහ සොහොන් භූමියක සිදු වූ විශාල සොයාගැනීමක් උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ චෙම්මානි සමූහ සොහොන් භූමියෙන් මෙතෙක් අස්ථි අවශේෂ 454ක් සොයා ගෙන ඇති අතර,…

21 Jul 2026 Discuss