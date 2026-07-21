හෝමාගම කාර්මික කලාපයේ භයානක ගිනි ගැනීමකින් පස් දෙනෙකු මියයයි
හෝමාගම කටුවන කාර්මික කලාපය තුළ පිහිටි කර්මාන්ත ශාලාවක ඇති වූ මාරාන්තික ගිනිගැනීමකින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
කාර්මික පහසුකමකට ඛේදනීය ඉරණමක්
මෙම මාරාන්තික ගිනිදැල් කර්මාන්ත ශාලා පරිශ්රය තුළ ඇති වූ අතර, මෑත ඉතිහාසයේ හෝමාගම ප්රදේශයට පහර දුන් වඩාත් ඛේදනීය කාර්මික සිදුවීම් අතරට එකතු වෙමින් පස් දෙනෙකුගේ ජීවිත බිලිගෙන ඇත. ගිනිගැනීමේ නිශ්චිත හේතුව තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැති අතර විමර්ශන කටයුතු දිගටම ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී.
හදිසි ප්රතිචාරය
කටුවන කාර්මික කලාපයේ ගිනිගැනීම පිළිබඳ වාර්තා ලැබීමත් සමඟ හදිසි සේවා අංශ සිදුවීම් ස්ථානයට යොදවනු ලැබීය. මෙම සිදුවීම, රට පුරා කාර්මික පහසුකම්වල ගිනි ආරක්ෂක ප්රමිතීන් සහ හදිසි සූදානම් බව සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් සහ සේවකයන් අතර දැඩි කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත.
ආරක්ෂක සමාලෝචනයක් සඳහා ඉල්ලීම්
එක් කාර්යාල ස්ථානයක සිදුවීමකදී පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වීම, ශ්රී ලංකාවේ කාර්මික කලාප තුළ ක්රියාත්මක ගිනි ආරක්ෂක ක්රමෝපායයන් සහ අනුකූලතා පියවර ස철ිත් ලෙස සමාලෝචනය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීම් තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සේවක ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නෝ, මෙම ඛේදවාචකයෙන් පාඩම් ලබාගෙන වගවීම සහ වඩා ශක්තිමත් නියාමන අධීක්ෂණයක් සඳහා බලධාරීන් කෙරෙහි පීඩනය යෙදීමට ඉඩ ඇත.
වින්දිතයන්ගේ අනන්යතාවය සහ ගිනිගැනීමේ සම්පූර්ණ තත්ත්වය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, විමර්ශන කටයුතු ඉදිරියට යාමත් සමඟ බලධාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.