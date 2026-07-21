මැදපෙරදිග උද්වේගය තෙල් මිල ඉහළ නංවද්දී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ පසුබසී
භූ දේශපාලනික අවිනිශ්චිතතාවය වෙළෙඳපොළ සනිටුහන් මැඩලයි
බටහිර ආසියාව පුරා උත්සන්න වන තතු ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය සොලවා දමමින් ගෝලීය තෙල් මිල ඉහළ නංවද්දී, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ වෙළෙඳ කටයුතු පහළ ගියේ ශ්රී ලංකාවේ අස්ථිර ආර්ථික ය立直ම් ප්රකෘතිය කෙරෙහි නැවුම් පීඩනයක් එල්ල කරමිනි.
ශ්රී ලංකාව ආනයනික ඉන්ධන මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින බැවින්, ගෝලීය අමු තෙල් මිල ඉහළ යාම වෙළෙඳ සහභාගිවන්නන් අතර කනස්සල්ල ඇති කළේය. ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමෙන් රටේ ආනයන බිල වැඩිවන අතර, විදේශ විනිමය සංචිත කෙරෙහි පීඩනය ඇති කරමින් ආර්ථිකයේ ප්රධාන අංශ පුරා ව්යාපාර කිරීමේ පිරිවැය ද ඉහළ නංවයි.
අංශ රාශියක් පුරා පුළුල් විකිණුම් රැල්ලක්
මැදපෙරදිග භූ දේශපාලනික අවදානම් උත්සන්න වත්ම ආයෝජකයෝ සූක්ෂම ආකල්පයක් අනුගමනය කළ අතර, ඒ හේතුවෙන් කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ගණනාවක් පාරේ පුළුල් විකිණුම් රැල්ලක් ඇති විය. අවදානම් වත්කම් සඳහා සිය නිරාවරණය අඩු කිරීමට වෙළෙඳුන් ක්රියා කළ බැවින්, හැඟීම් සංවේදී අංශ වන නිෂ්පාදන, ප්රවාහන සහ බලශක්ති අංශ මෙම පහළ වැටීමේ වැඩිම බරට ලක් විය.
මෙම තතු ශ්රී ලංකාව සඳහා සංවේදී කාලයකදී ඇති වී ඇත. රට මෑත වසරවල දරුණු මූල්ය අර්බුදයකින් අනතුරුව සිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී. ගෝලීය තෙල් මිල දිගින් දිගටම ඉහළ ගියහොත්, ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ වැඩසටහන යටතේ උද්ධමනය පාලනය කිරීමට සහ මූල්ය විනය පවත්වා ගැනීමට රටේ ගන්නා උත්සාහයන් සංකීර්ණ වීමට ඉඩ ඇත.
ශ්රී ලංකාවට තෙල් මිල උච්චාවචනය ප්රධාන කනස්සල්ලක්
බලශක්ති මිල උච්චාවචනය නිසා ඇති වන බාහිර කම්පනවලට ශ්රී ලංකාව විශේෂයෙන් අවදානමට ලක් ව ඇති බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති. දිවයිනේ සිය ඛනිජ තෙල් අවශ්යතා සියල්ලම පාහේ ආනයනය කරන බැවින්, බටහිර ආසියාවේ දිගු ගැටුමක් හෝ සැපයුම් බාධා ඇති වුවහොත් දේශීය ඉන්ධන මිල, විදුලි ගාස්තු සහ ජීවන වියදම කෙරෙහි සැලකිය යුතු රැළි ආකාර බලපෑමක් ඇති විය හැකිය.
- ශ්රී ලංකාව සිය ඉන්ධනවලින් බහුතරය මැදපෙරදිග සැපයුම්කරුවන්ගෙන් ආනයනය කරයි
- තෙල් මිල ඉහළ යාමෙන් වෙළෙඳ හිඟය සහ විදේශ සංචිත කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවෙයි
- ඉහළ බලශක්ති පිරිවැය උද්ධමනය අවුළුවා, මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණ සංකීර්ණ කිරීමට ඉඩ ඇත
- කලාපයේ තතු ගැන වෙළෙඳ ආයෝජකයෝ වැඩිදුර ඉඟි සොයා සමීපව නිරීක්ෂණය කරති
ඉදිරි දිනවල බටහිර ආසියාවේ ඇති වන තතු කෙරෙහි වෙළෙඳුන් සහ විශ්ලේෂකයෝ දැඩි අවධානයක් යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, තවදුරටත් උත්සන්නයක් ඇති වුවහොත් කොටස් වෙළෙඳපොළ සහ ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් වෘෂ්ටි ආර්ථික දෘෂ්ටිකෝණය දෙකටම බරක් වීමට ඉඩ ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළ චලනයන්ට සංවේදී ලෙස ම ලක් ව පවතින අතර, තෙල් නිෂ්පාදන කලාපවල දිරිගන්වාලිය නොහැකි භූ දේශපාලනික කැළඹිලි රටේ ප්රකෘති ගමනට පැහැදිලි ඍණාත්මක අවදානමක් ඉදිරිපත් කරයි.
බලධාරීන් සහ වෙළෙඳ නියාමකයෝ නවතම තතු සම්බන්ධයෙන් නිල ප්රකාශයක් තවම නිකුත් කර නොමැති නමුත්, ගෝලීය තත්ත්වය දිගින් දිගටම විකාශනය වන බැවින් ආයෝජකයන් විමසිල්ලෙන් සිටින ලෙස උනන්දු කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.