Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මැදපෙරදිග උද්වේගය තෙල් මිල ඉහළ නංවද්දී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ පසුබසී

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මැදපෙරදිග උද්වේගය තෙල් මිල ඉහළ නංවද්දී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ පසුබසී

භූ දේශපාලනික අවිනිශ්චිතතාවය වෙළෙඳපොළ සනිටුහන් මැඩලයි

බටහිර ආසියාව පුරා උත්සන්න වන තතු ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය සොලවා දමමින් ගෝලීය තෙල් මිල ඉහළ නංවද්දී, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ වෙළෙඳ කටයුතු පහළ ගියේ ශ්‍රී ලංකාවේ අස්ථිර ආර්ථික ය立直ම් ප්‍රකෘතිය කෙරෙහි නැවුම් පීඩනයක් එල්ල කරමිනි.

ශ්‍රී ලංකාව ආනයනික ඉන්ධන මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින බැවින්, ගෝලීය අමු තෙල් මිල ඉහළ යාම වෙළෙඳ සහභාගිවන්නන් අතර කනස්සල්ල ඇති කළේය. ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමෙන් රටේ ආනයන බිල වැඩිවන අතර, විදේශ විනිමය සංචිත කෙරෙහි පීඩනය ඇති කරමින් ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන අංශ පුරා ව්‍යාපාර කිරීමේ පිරිවැය ද ඉහළ නංවයි.

අංශ රාශියක් පුරා පුළුල් විකිණුම් රැල්ලක්

මැදපෙරදිග භූ දේශපාලනික අවදානම් උත්සන්න වත්ම ආයෝජකයෝ සූක්ෂම ආකල්පයක් අනුගමනය කළ අතර, ඒ හේතුවෙන් කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ගණනාවක් පාරේ පුළුල් විකිණුම් රැල්ලක් ඇති විය. අවදානම් වත්කම් සඳහා සිය නිරාවරණය අඩු කිරීමට වෙළෙඳුන් ක්‍රියා කළ බැවින්, හැඟීම් සංවේදී අංශ වන නිෂ්පාදන, ප්‍රවාහන සහ බලශක්ති අංශ මෙම පහළ වැටීමේ වැඩිම බරට ලක් විය.

මෙම තතු ශ්‍රී ලංකාව සඳහා සංවේදී කාලයකදී ඇති වී ඇත. රට මෑත වසරවල දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයකින් අනතුරුව සිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී. ගෝලීය තෙල් මිල දිගින් දිගටම ඉහළ ගියහොත්, ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ වැඩසටහන යටතේ උද්ධමනය පාලනය කිරීමට සහ මූල්‍ය විනය පවත්වා ගැනීමට රටේ ගන්නා උත්සාහයන් සංකීර්ණ වීමට ඉඩ ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට තෙල් මිල උච්චාවචනය ප්‍රධාන කනස්සල්ලක්

බලශක්ති මිල උච්චාවචනය නිසා ඇති වන බාහිර කම්පනවලට ශ්‍රී ලංකාව විශේෂයෙන් අවදානමට ලක් ව ඇති බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති. දිවයිනේ සිය ඛනිජ තෙල් අවශ්‍යතා සියල්ලම පාහේ ආනයනය කරන බැවින්, බටහිර ආසියාවේ දිගු ගැටුමක් හෝ සැපයුම් බාධා ඇති වුවහොත් දේශීය ඉන්ධන මිල, විදුලි ගාස්තු සහ ජීවන වියදම කෙරෙහි සැලකිය යුතු රැළි ආකාර බලපෑමක් ඇති විය හැකිය.

  • ශ්‍රී ලංකාව සිය ඉන්ධනවලින් බහුතරය මැදපෙරදිග සැපයුම්කරුවන්ගෙන් ආනයනය කරයි
  • තෙල් මිල ඉහළ යාමෙන් වෙළෙඳ හිඟය සහ විදේශ සංචිත කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවෙයි
  • ඉහළ බලශක්ති පිරිවැය උද්ධමනය අවුළුවා, මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණ සංකීර්ණ කිරීමට ඉඩ ඇත
  • කලාපයේ තතු ගැන වෙළෙඳ ආයෝජකයෝ වැඩිදුර ඉඟි සොයා සමීපව නිරීක්ෂණය කරති

ඉදිරි දිනවල බටහිර ආසියාවේ ඇති වන තතු කෙරෙහි වෙළෙඳුන් සහ විශ්ලේෂකයෝ දැඩි අවධානයක් යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, තවදුරටත් උත්සන්නයක් ඇති වුවහොත් කොටස් වෙළෙඳපොළ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් වෘෂ්ටි ආර්ථික දෘෂ්ටිකෝණය දෙකටම බරක් වීමට ඉඩ ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළ චලනයන්ට සංවේදී ලෙස ම ලක් ව පවතින අතර, තෙල් නිෂ්පාදන කලාපවල දිරිගන්වාලිය නොහැකි භූ දේශපාලනික කැළඹිලි රටේ ප්‍රකෘති ගමනට පැහැදිලි ඍණාත්මක අවදානමක් ඉදිරිපත් කරයි.

බලධාරීන් සහ වෙළෙඳ නියාමකයෝ නවතම තතු සම්බන්ධයෙන් නිල ප්‍රකාශයක් තවම නිකුත් කර නොමැති නමුත්, ගෝලීය තත්ත්වය දිගින් දිගටම විකාශනය වන බැවින් ආයෝජකයන් විමසිල්ලෙන් සිටින ලෙස උනන්දු කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විශේෂඥ රාමු සමාලෝචනය අවසන් වන තෙක් ශ්‍රී ලංකාව සූදු නියාමන අධිකාරිය ස්ථාපිත කිරීම කල් දමයි Sinhala

විශේෂඥ රාමු සමාලෝචනය අවසන් වන තෙක් ශ්‍රී ලංකාව සූදු නියාමන අධිකාරිය ස්ථාපිත කිරීම කල් දමයි

සූදු කටයුතු නියාමනය සඳහා යෝජිත මෙහෙයුම් රාමුව සමාලෝචනය කිරීමට පත් කරන ලද විශේෂඥ මණ්ඩලයේ නිගමන ලැබෙන තෙක් රජය බලා සිටින බැවින්, බහුලව අපේක්ෂිත සූදු නියාමන…

21 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ඉන්දියාව NCC හිදී දින හතර දෙනාකාරී සූදානම් තරඟයකට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ඉන්දියාව NCC හිදී දින හතර දෙනාකාරී සූදානම් තරඟයකට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ඉදිරි ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කොළඹ නොන්ඩෙස්ක්‍රිප්ට්ස් ක්‍රිකට් සමාජය (NCC) ක්‍රීඩාංගනයේ දින හතරක සූදානම් තරඟයක්…

21 Jul 2026 Discuss
විජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරමින් ඓතිහාසික ගුවන් සන්ධානයක් ඇති කරයි Sinhala

විජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරමින් ඓතිහාසික ගුවන් සන්ධානයක් ඇති කරයි

කොළඹ සහ වියට්නාමය අතර නව ගුවන් සම්බන්ධතාවයක් දොරටු විවර කරයි අඩු ගාස්තු ගුවන් සේවා සපයන්නෙකු වන විජෙට් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරන නව…

21 Jul 2026 Discuss