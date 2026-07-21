උතුරු ශ්රී ලංකාවේ චෙම්මානි වාර්මහල් භූමියෙන් අස්ථි අවශේෂ 454ක් හමුවෙයි
ඓතිහාසිකව සංවේදී සමූහ සොහොන් භූමියක සිදු වූ විශාල සොයාගැනීමක්
උතුරු ශ්රී ලංකාවේ චෙම්මානි සමූහ සොහොන් භූමියෙන් මෙතෙක් අස්ථි අවශේෂ 454ක් සොයා ගෙන ඇති අතර, යුද්ධයෙන් පසු වගවීම සහ සත්ය සොයා යාමේ දිගු හා වේදනාකාරී ගමනේ වැදගත් ප්රගතියක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
ඓතිහාසික බරක් දරන භූමියක්
යාපනය අසල පිහිටි චෙම්මානි භූමිය, ශ්රී ලංකාවේ දශක තුනක සිවිල් ගැටුමේ අඳුරුම අධ්යායයන් සමඟ බොහෝ කලක සිට සම්බන්ධ වී ඇත. එහි අස්ථි අවශේෂ කැණීම, යුද සමයේ අතුරුදන් වූ දහස් ගණනක් පිළිබඳ නොවිසඳුණු ප්රශ්න නැවත කෙරෙහි දැඩි අවධානය යොමු කර ඇත.
අස්ථි අවශේෂ කට්ටල 454ක් සොයා ගැනීම, මෙතෙක් භූමිය තුළ සිදු වූ සැලකිය යුතු සොයා ගැනීම්වලින් එකක් වන අතර, සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන වාද විද්යාත්මක පරීක්ෂණයක් සඳහා පීඩිත පවුල්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් ආයතනවල ඉල්ලීම් තීව්ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පවුල් පිළිතුරු බලා සිටිති
ශ්රී ලංකාවේ උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල බොහෝ පවුල් සඳහා, මෙවැනි සොයා ගැනීම් ගැඹුරු තුවාල නැවත හාරා විවෘත කරයි. අතුරුදන් වූවන්ගේ ඥාතීන් වසර ගණනාවක් — සමහර අවස්ථාවල දශක ගණනාවක් — ඔවුන්ගේ ආදරණීයයන්ගේ ඉරණම සහ සිටින ස්ථානය පිළිබඳ විශ්වාසදායක තොරතුරු ලබා ගැනීමට බලා සිට ඇත. වාද විද්යාත්මක විශ්ලේෂණය මඟින් අස්ථි අවශේෂ හඳුනා ගැනීම යම් සහනයක් ලබා දිය හැකි නමුත්, ඒ ක්රියාවලිය දිගු හා සංකීර්ණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මානව හිමිකම් පෙරාතුවරුන් නිරන්තරයෙන් ශ්රී ලංකා රජයට 촉구කර ඇත්තේ, චෙම්මානි වැනි භූමිවල කැණීම් ජාත්යන්තර වාද විද්යාත්මක ප්රමිතීන්ට අනුකූලව, ස්වාධීන අධීක්ෂණය සහ පීඩිත ප්රජාවන් කෙරෙහි සම්පූර්ණ විනිවිදභාවය සහිතව සිදු කළ යුතු බවයි.
වගවීම සඳහා ඇමතුම් නැවත අවදි වෙයි
මෑත කාලීන සොයා ගැනීම් හේතුවෙන්, ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් සංක්රාන්ති යුක්ති ක්රියාවලිය ත්වරණය කිරීමට බලධාරීන් කෙරෙහි ඇති පීඩනය නැවත ශක්තිමත් වීමට ඉඩ ඇත. වසර ගණනාවක් පුරා ගත් විවිධ රාජ්ය ප්රතිශ්රුතා තිබියදීත්, සත්ය, වගවීම, වන්දි සහ නැවත නොකිරීම සඳහා විශ්වාසදායක යාන්ත්රණ ස්ථාපිත කිරීමේ ප්රගතිය, නිරීක්ෂකයන් සහ පීඩිත ප්රජාවන් බොහෝ දෙනාගේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් මන්දගාමී ව පවතී.
චෙම්මානි සමූහ සොහොන් භූමිය ඊට පෙරද දේශීය හා ජාත්යන්තර වශයෙන් සැලකිය යුතු අවධානයට ලක් ව ඇති අතර, බලහත්කාරයෙන් අතුරුදන් කිරීම් හා අධිකරණ බාහිර ඝාතනවලට වගකිව යුතු අය නීතිය ඉදිරියට ගෙන ඒමේ කල් නොයන වැදගත්කම එය අවධාරණය කරයි.
සොයා ගත් අවශේෂවල වාද විද්යාත්මක පරීක්ෂණය සහ අදාළ රජයේ බලධාරීන්ගේ නිල ප්රතිචාරය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, පරීක්ෂණ දිගටම කරගෙන යාමත් සමඟ ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.