Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ චෙම්මානි වාර්මහල් භූමියෙන් අස්ථි අවශේෂ 454ක් හමුවෙයි

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ චෙම්මානි වාර්මහල් භූමියෙන් අස්ථි අවශේෂ 454ක් හමුවෙයි

ඓතිහාසිකව සංවේදී සමූහ සොහොන් භූමියක සිදු වූ විශාල සොයාගැනීමක්

උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ චෙම්මානි සමූහ සොහොන් භූමියෙන් මෙතෙක් අස්ථි අවශේෂ 454ක් සොයා ගෙන ඇති අතර, යුද්ධයෙන් පසු වගවීම සහ සත්‍ය සොයා යාමේ දිගු හා වේදනාකාරී ගමනේ වැදගත් ප්‍රගතියක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

ඓතිහාසික බරක් දරන භූමියක්

යාපනය අසල පිහිටි චෙම්මානි භූමිය, ශ්‍රී ලංකාවේ දශක තුනක සිවිල් ගැටුමේ අඳුරුම අධ්‍යායයන් සමඟ බොහෝ කලක සිට සම්බන්ධ වී ඇත. එහි අස්ථි අවශේෂ කැණීම, යුද සමයේ අතුරුදන් වූ දහස් ගණනක් පිළිබඳ නොවිසඳුණු ප්‍රශ්න නැවත කෙරෙහි දැඩි අවධානය යොමු කර ඇත.

අස්ථි අවශේෂ කට්ටල 454ක් සොයා ගැනීම, මෙතෙක් භූමිය තුළ සිදු වූ සැලකිය යුතු සොයා ගැනීම්වලින් එකක් වන අතර, සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන වාද විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයක් සඳහා පීඩිත පවුල්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ආයතනවල ඉල්ලීම් තීව්‍ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පවුල් පිළිතුරු බලා සිටිති

ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල බොහෝ පවුල් සඳහා, මෙවැනි සොයා ගැනීම් ගැඹුරු තුවාල නැවත හාරා විවෘත කරයි. අතුරුදන් වූවන්ගේ ඥාතීන් වසර ගණනාවක් — සමහර අවස්ථාවල දශක ගණනාවක් — ඔවුන්ගේ ආදරණීයයන්ගේ ඉරණම සහ සිටින ස්ථානය පිළිබඳ විශ්වාසදායක තොරතුරු ලබා ගැනීමට බලා සිට ඇත. වාද විද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණය මඟින් අස්ථි අවශේෂ හඳුනා ගැනීම යම් සහනයක් ලබා දිය හැකි නමුත්, ඒ ක්‍රියාවලිය දිගු හා සංකීර්ණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මානව හිමිකම් පෙරාතුවරුන් නිරන්තරයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජයට 촉구කර ඇත්තේ, චෙම්මානි වැනි භූමිවල කැණීම් ජාත්‍යන්තර වාද විද්‍යාත්මක ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව, ස්වාධීන අධීක්ෂණය සහ පීඩිත ප්‍රජාවන් කෙරෙහි සම්පූර්ණ විනිවිදභාවය සහිතව සිදු කළ යුතු බවයි.

වගවීම සඳහා ඇමතුම් නැවත අවදි වෙයි

මෑත කාලීන සොයා ගැනීම් හේතුවෙන්, ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් සංක්‍රාන්ති යුක්ති ක්‍රියාවලිය ත්වරණය කිරීමට බලධාරීන් කෙරෙහි ඇති පීඩනය නැවත ශක්තිමත් වීමට ඉඩ ඇත. වසර ගණනාවක් පුරා ගත් විවිධ රාජ්‍ය ප්‍රතිශ්‍රුතා තිබියදීත්, සත්‍ය, වගවීම, වන්දි සහ නැවත නොකිරීම සඳහා විශ්වාසදායක යාන්ත්‍රණ ස්ථාපිත කිරීමේ ප්‍රගතිය, නිරීක්ෂකයන් සහ පීඩිත ප්‍රජාවන් බොහෝ දෙනාගේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් මන්දගාමී ව පවතී.

චෙම්මානි සමූහ සොහොන් භූමිය ඊට පෙරද දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සැලකිය යුතු අවධානයට ලක් ව ඇති අතර, බලහත්කාරයෙන් අතුරුදන් කිරීම් හා අධිකරණ බාහිර ඝාතනවලට වගකිව යුතු අය නීතිය ඉදිරියට ගෙන ඒමේ කල් නොයන වැදගත්කම එය අවධාරණය කරයි.

සොයා ගත් අවශේෂවල වාද විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණය සහ අදාළ රජයේ බලධාරීන්ගේ නිල ප්‍රතිචාරය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, පරීක්ෂණ දිගටම කරගෙන යාමත් සමඟ ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විපක්ෂය විසින් අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

විපක්ෂය විසින් අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂය, ප්‍රධාන රජයේ අමාත්‍යවරයෙකුට එරෙහිව තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, අධිකරණ හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව…

21 Jul 2026 Discuss
හෝමාගම කාර්මික කලාපයේ භයානක ගිනි ගැනීමකින් පස් දෙනෙකු මියයයි Sinhala

හෝමාගම කාර්මික කලාපයේ භයානක ගිනි ගැනීමකින් පස් දෙනෙකු මියයයි

හෝමාගම කටුවන කාර්මික කලාපය තුළ පිහිටි කර්මාන්ත ශාලාවක ඇති වූ මාරාන්තික ගිනිගැනීමකින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. කාර්මික…

21 Jul 2026 Discuss
විභාග දෙපාර්තමේන්තුව 2026 GCE සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ කරයි Sinhala

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව 2026 GCE සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ කරයි

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව 2026 GCE සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා වන අයදුම්පත් භාරගැනීම නිල වශයෙන් ආරම්භ කරමින්, මෙළඹෙන ජාතික තක්සේරු විභාගය සඳහා ලියාපදිංචි වීමට…

21 Jul 2026 Discuss