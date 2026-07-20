ස්පාඤ්ඤයේ ලෝක කුසලාන සැමරුම් ඛේදවාචකයක් බවට — උල්පතක් කඩා වැටීමෙන් අවුරුදු 13 ක් වයසැති පිරිමි ළමයෙකු මිය යයි
ස්පාඤ්ඤය සඳහා අසීමිත ප්රීතියේ රාත්රියක් විය යුතුව තිබූ අවස්ථාව ඛේදවාචකයක් බවට පත් වූයේ, රටේ FIFA ලෝක කුසලාන ජයග්රහණය සැමරීමේ උත්සවයකදී උල්පතක කොටසක් කඩා වැටීමෙන් අවුරුදු 13 ක් වයසැති පිරිමි ළමයෙකු ජීවිතය අහිමි කර ගැනීමෙනි.
සැමරුම් ඛේදවාචකයක් බවට පත් වෙයි
ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමේ ලෝක කුසලාන ජයග්රහණය සැමරීම සඳහා ප්රීතිමත් ජනකායන් ස්පාඤ්ඤයේ වීථිවලට ගලා ආ අතරතුර මෙම මාරාන්තික සිදුවීම සිදු විය. රාජ්ය මාධ්ය ඉදිරියේ හෙළිදරව් කර නොතිබූ අනන්යතාවයෙන් හැඳින්වෙන එම කුඩා දරුවා, උත්සවයේ කළහකාරී වාතාවරණය මැද උල්පතක කොටසක් කඩා වැටීමට ලක් විය.
හදිසි ප්රතිචාර සේවා ක්ෂණිකව දර්ශනස්ථානයට ළඟා වූ නමුත් යෞවනයාව බේරා ගැනීමට නොහැකි විය. මෙය රට පුරා ජාතික ආඩම්බරයේ සහ ප්රීතියේ අවස්ථාවක් වූ දිනයේ ගැඹුරු දුකේ සෙවනැල්ලක් ඇති කළේය.
කටුක ජයග්රහණයක්
ස්පාඤ්ඤයේ ලෝක කුසලාන ජයග්රහණය නගර සහ නගරාසන්නයන් හරහා රටම පුරා මිලියන සංඛ්යාත සහාය දක්වන්නන් වීථිවලට නෙරීමට හේතු විය. ඓතිහාසික ජයග්රහණය සැමරීමට ජනතාව මහජන චතුරශ්ර සහ ස්මාරකයන් ඉදිරිපිට එක්රොක් වූ අතර, එම සැමරුම්වල පරිමාණය නිසා ස්ථාන කිහිපයක භයානක තත්ත්වයන් ඇති විය.
අධිකාරීන් උල්පතේ ව්යුහාත්මක කඩාවැටීම ගැන පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, කඩාවැටීම සිදු වූ ආකාරය සහ කිසියම් නොසැලකිල්ලක් සම්බන්ධ වී තිබේ දැයි තීරණය කිරීමට කටයුතු කරති.
රජය සැමරුම් සමඟ ශෝකය ද දරයි
මෙම ඛේදවාචකය ස්පාඤ්ඤය හා ඉන් ඔබ්බෙන් ද ශෝකාබාධ ප්රකාශ රාශියක් ඇති කළ අතර, පාපන්දු නිලධාරීන්, දේශපාලනඥයින් සහ ජනතාව තරුණ ජීවිතයක් අහිමි වීම ගැන ශෝකය පළ කළේය.
- සිදුවීම සිදු වූ අවස්ථාවේ දී ළමයාගේ වයස අවුරුදු 13 කි
- ලෝක කුසලාන ජය සැමරීමේ උත්සවයකදී උල්පතක කොටසක් කඩා වැටීමෙන් ඔහු මිය ගියේය
- ව්යුහාත්මක කඩාවැටීම සම්බන්ධව අධිකාරීන් විසින් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත
ස්පාඤ්ඤ පාපන්දු සම්මේලනය සහ රජයේ නිලධාරීන් රටේ ලෝක කුසලාන ජයග්රහණය සහ වළකා ගත හැකිව තිබූ මෙම ශෝකජනක අලාභය සමතුලිතව සලකා බලමින් ඛේදවාචකය නිල වශයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ජාතියේ ශ්රේෂ්ඨතම ක්රීඩා ජයග්රහණයේ ප්රීතිය, ඉදිරියේ ජීවිත කාලයක් පුරා සැමරුම් ලැබිය යුතුව සිටි දරුවෙකුගේ මරණය නිසා ඉමහත් ලෙස අඳුරු ගෙන ඇත.
ස්පාඤ්ඤය පාපන්දු ක්රීඩාවේ ගෞරවය සහ මෙම ඛේදවාචකයේ ශෝකය යන දෙකම ජීර්ණය කරගනිමින් සිටින අතරතුර, පුළුල් පරිමාණ ජාතික උත්සවවලදී ජනකාය ආරක්ෂාව සහ මහජන යටිතල පහසුකම් නඩත්තුව පිළිබඳ ප්රශ්න දැනටමත් මතු වී තිබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.