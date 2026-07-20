දශක තුනකට පසුව, චෙම්මානි සාමූහික සොහොන් පිළිබඳ යුක්තිය ඉල්ලා දෙමළ පවුල් නැවත හඬ නඟයි
කිසිදා සුව නොවූ තුවාලයක්
උතුරු ශ්රී ලංකාවේ චෙම්මානියේ සාමූහික සොහොන් සොයාගත් දශක ගණනාවකට පසුව, දෙමළ පවුල් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් නැවත වරක් තම හඬ උස් කරමින්, එහි තැන්පත් කර ඇතැයි විශ්වාස කෙරෙන 被害者ින් වෙනුවෙන් වගවීමක් හා යුක්තියක් ඉල්ලා සිටිති.
චෙම්මානි සාමූහික සොහොන්
යාපනය අසල පිහිටි චෙම්මානි භූමිය, දිගුකාලීන සිවිල් යුද්ධයේ අවසාන අදියරේදී දෙමළ සිවිල් වැසියන් සහ සටන්කරුවන් ලෙස සැලකූ සිය ගණනක් දෙනෙකුගේ මෘතදේහ එම ප්රදේශයේ භූමදාන කළ බව පෙරදා ශ්රී ලංකා යුධ හමුදා සෙබළෙකු සාක්ෂි දුන් පසු, ජාතික හා ජාත්යන්තර අවධානයේ කේන්ද්රස්ථානය බවට පත් විය. 1990 ගණන්වල අ后半 කාලයේ සිදු කළ කැණීම් මගින් ඇට සැකිලි හෙළිදරව් වූ නමුත්, විමර්ශන අසම්පූර්ණ බවත්, වගකිවයුතු අය කිසිදා යුක්තිය ඉදිරියට ගෙන ආ නොගිය බවත් විවේචකයෝ දිගු කලක සිට තර්ක කරති.
අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් සඳහා, එම භූමිය යනු අතිවිශාල ඛේදවාචකයක ලකුණක් පමණක් නොව, යුද්ධයෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ පැවතෙන දඬුවම් නොලැබීමේ පුළුල් සංස්කෘතියේ සංකේතයක් ද වේ.
වගවීම සඳහා අලුත් වූ ඉල්ලීම්
දෙමළ ප්රජා නියෝජිතයන් සහ මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන්, චෙම්මානි සහ දිවයිනේ උතුරු හා නැගෙනහිර පුරා සැකකටයුතු භූමදාන ස්ථානවල පූර්ණ, විනිවිද පෙනෙන සහ ජාත්යන්තරව අධීක්ෂණය කෙරෙන වෛද්ය විද්යාත්මක විමර්ශන පැවැත්වීමට බලධාරීන් මත පීඩනය යොදයි. අනුප්රාප්තික රජයන් යුද සමයේ කුරිරු ක්රියාවන් සඳහා අර්ථවත් වගවීමක් ලබාදීමට අසමත් වූ බව ඔවුහු තර්ක කරති.
- චෙම්මානි සහ ඒ හා සමාන ස්ථානවල සිදු වූ දේ සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කරන ලෙස පවුල් ඉල්ලා සිටිති.
- DNA පරීක්ෂණ හා වෛද්ය විද්යාත්මක විශ්ලේෂණ මගින්被害者ින් හඳුනාගැනීම සඳහා ස්වාධීන, විශ්වාසදායක යාන්ත්රණයක් ස්ථාපිත කරන ලෙස පෙනී සිටින්නෝ 촉구 කරති.
- දේශීය හා ජාත්යන්තර නීතිය යටතේ වරදකරුවන්訴追 කරන ලෙස දෙමළ කණ්ඩායම් ඉල්ලා සිටිති.
ශ්රී ලංකාවේ සංක්රාන්තිකාලීන යුක්ති ක්රියාවලිය සඳහා පරීක්ෂණයක්
ශ්රී ලංකාවේ සංක්රාන්තිකාලීන යුක්ති යාන්ත්රණ බොහෝ දුරට ස්තම්භිතව පවතින කාලයක මෙම නවීකරණය වූ ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට නැවත නැවතත් ලබාදුන් පොරොන්දු තිබියදීත්, දෙමළ被害者ින්ගේ සහ ජාත්යන්තර ප්රජාවේ කනස්සල්ල සෑහීමකට පත් කරන සම්පූර්ණ ක්රියාකාරී වගවීමේ රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීමට රජය තවමත් සමත් වී නොමැත.
දහස් ගණන් දෙමළ පවුල් සඳහා, චෙම්මානියේ තැන්පත් ඇට සැකිලි ඓතිහාසික නිදර්ශන නොවේ — ඒවා නිසි විදියේ සමුගැනීමකට හිමිකම් නොලැබූ පියවරු, මවවරු, පුතුන් සහ දියණියන් වෙති.
මානව හිමිකම් සංවිධාන ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාවන් අතර සැබෑ සංහිඳියාවට බාධා කරමින් පවතින නොවිසඳුණු දුක්ගැනවිලිවල සංකේතාත්මක නිදර්ශනයක් ලෙස චෙම්මානි නඩුව නිරන්තරයෙන් ඉස්මතු කර දක්වා ඇත. සත්ය නොමැතිව, කල් පවතින සාමය ළඟා කරගත නොහැකි බව ඔවුහු තර්ක කරති.
ජාත්යන්තර අවධානය
මෙම ප්රශ්නය ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන්ගේ සහ ලොව පුරා සිටින ප්රවාස දෙමළ ප්රජාවන්ගේ අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, ඔවුහු ක්රියාමාර්ග ගැනීමට කොළඹ මත පීඩනය පවත්වාගෙන යාම සඳහා විදේශ රජයන් සහ ගෝලීය ආයතනවල දොරකඩ තට්ටු කිරීම දිගටම කරගෙන යයි. එක්සත් ජාතීන් සහ බටහිර රටවල් කිහිපයක් ශ්රී ලංකාවට වගවීම පිළිබඳ කැපවීම් ගරු කරන ලෙසත්, දීර්ඝ කලක් තිස්සේ සෙවූ සත්යය被害者ින්ගේ පවුල්වලට ලැබෙන බවට සහතික කරන ලෙසත් නැවත නැවතත් ඉල්ලා සිටිති.
ශ්රී ලංකාව සිය දේශපාලන හා ආර්ථික අභියෝග මැද ගමන් කරන විට, චෙම්මානි පිළිබඳ නොවිසඳුණු ප්රශ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.