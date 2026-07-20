විවාහ හා උපත් අනුපාත දශකයේ අඩුතම මට්ටමට — ශ්රී ලංකාවේ ජනවිකාශ ප්රවණතා නාටකාකාර ලෙස වෙනස් වෙයි
පසුගිය දශකය පුරා ශ්රී ලංකාවේ විවාහ හා උපත් සංඛ්යාව සැලකිය යුතු ලෙස අඛණ්ඩව පහත වැටෙමින් පවතින අතර, මෙම තත්ත්වය රටේ දීර්ඝකාලීන ජනගහන ව්යුහය හා ආර්ථික미래 පිළිබඳව ජනවිකාශ විශේෂඥයින්, ප්රතිපත්ති立案ographers සහ සමාජ පර්යේෂකයින් අතර නැවුම් කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත.
විවාහ වීමටත්, දරුවන් ලැබීමටත් පසු බසින රාජ්යයක්
රටපුරා වාර්ෂිකව ලියාපදිංචි කරනු ලබන විවාහ සංඛ්යාව තියුණු ලෙස පහත වැටෙමින් ඇති බව ජනවිකාශ සංඛ්යාලේඛන නිල දත්ත හෙළිදරව් කරන අතර, ඒ සමගම උපත් අනුපාතයද සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වී ඇත. මෙම සංඛ්යා ඉදිරිපත් කරන්නේ ගැඹුරු සමාජීය හා ආර්ථික පරිවර්තනයකට ලක් වෙමින් පවතින සමාජයක චිත්රයකි; ශ්රී ලාංකික තරුණ පරම්පරාව විවාහය හා දරුවන් ලැබීම වඩ වඩාත් ප්රමාද කරමින් හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැරිමින් සිටී.
මෙම ප්රවණතාව ආසියාවේ අනෙකුත් කොටස්වල දක්නට ලැබෙන රටාවන්ට සමාන ය. ජීවන වියදම ඉහළ යාම, අධ්යාපන අවස්ථා පුළුල් වීම, සංස්කෘතික ආකල්ප වෙනස් වීම, සහ විශේෂයෙන් කාන්තාවන් සඳහා රැකීරක්ෂා අවස්ථා ව්යාප්ත වීම — මෙම සාධක සමූහය එක්ව පවුල් ගොඩනැගීමේ රටාවන් වෙනස් කිරීමට දායක වී ඇත.
පහත වැටීම පිටුපස ඇත්තේ කුමක් ද?
ශ්රී ලංකාවේ ජනවිකාශ වෙනස්වීම් පිටුපස ඇති අන්යෝන්ය වශයෙන් බැඳුණු සාධක කිහිපයක් විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දෙති:
- දිගු කාලීන ආර්ථික අර්බුදය, විවාහය සහ පවුල් ආරම්භ කිරීම සලකා බලන තරුණ යුවළන් කෙරෙහි දැඩි මූල්ය පීඩනයක් ඇති කිරීම
- නිවාස, අධ්යාපන හා සෞඛ්ය සේවා සඳහා වන වියදම ඉහළ යාම නිසා විශාල පවුල් ආර්ථිකව දරාගත නොහැකි වීම
- කම්කරු වෙළඳපොළ හා උසස් අධ්යාපනයේ කාන්තා සහභාගිත්වය ඉහළ යාම
- නාගරික හා ග්රාමීය ජනතාව අතර සමානව විවාහය හා පවුල් සැලසුම් කිරීම පිළිබඳ සමාජ සම්මතයන් වෙනස් වීම
- වඩා හොඳ අවස්ථා සොයා විදේශගත වන රැකීරක්ෂා වයසේ ශ්රී ලාංකිකයින් සංක්රමණය වීම, දේශීයව පවුල් ගොඩනගන්නන්ගේ සංඛ්යාව අඩු කිරීම
ශ්රී ලංකාවට දීර්ඝකාලීන ප්රතිඵල
උපත් අඛණ්ඩව අඩු වීම ශ්රී ලංකාවේ වයෝවෘද්ධ ජනගහන අභියෝගය වේගවත් කරනු ඇතැයි ජනවිකාශ විශේෂඥයින් අනතුරු අඟවති. ඉදිරි දශකවලදී රැකීරක්ෂා වෙළඳපොළට ඇතුළු වන තරුණ ජනතාව අඩු වීමත් සමග, රාජ්ය විශ්රාම වැටුප් ක්රම, සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම් සහ සමස්ත ආර්ථික ඵලදායිතාව කෙරෙහි ද ක්රමයෙන් පීඩනය වැඩිවෙමින් පවතී.
හැකිලෙන තරුණ පරම්පරාවක් සහ වර්ධනය වෙන වෙසෙස් ජනගහනයක් ඒකාබද්ධ වීම, ජනවිකාශ අසමතුලිතතාවයක් ඇති කරන අතර එය රාජ්ය සැලසුම්කරුවන් සහ සමාජ ප්රතිපත්ති立案ographers කෙරෙහින් ජරමර අවධානය ඉල්ලා සිටී.
ශ්රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ වයෝවෘද්ධතම ජනගහන ලක්ෂණ ඇති රටවල් අතර දැනටමත් ස්ථානගත ව ඇති අතර, මැදිහත්වීමක් නොමැතිව, රැකියාවල නිරත ජනතාවට සාපේක්ෂව රැකියා නොකරන පුරවැසියන්ගේ අනුපාතය — ආශ්රිතතා අනුපාතය — ඉදිරි දශකවලදී සැලකිය යුතු ලෙස නරක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ප්රතිපත්ති ප්රතිචාරයක් සඳහා ඇරයුමක්
පවුල් සහාය වැඩසටහන්, තරුණ යුවළන් සඳහා දැරිය හැකි නිවාස මුලපිරීම්, මාතෘ හා ළමා සෞඛ්ය සේවා ශක්තිමත් කිරීම, සහ ශ්රී ලාංකික කාන්තාවන් හා පිරිමින් යන දෙපාර්ශ්වයටම රැකීරක්ෂාව හා පවුල් ජීවිතය සමතුලිතව කළමනාකරණය කළ හැකි ප්රතිපත්ති ඇතුළු ක්රියාශීලී පියවර ගැනීමට ආණ්ඩුව කෙරෙහි විශේෂඥයින් බලකරති.
විවාහ හා උපත් සංඛ්යාවේ පහත වැටීම පුද්ගලයින් හා පවුල් ගන්නා ඉතා පෞද්ගලික තීරණ පිළිබිඹු කළ ද, ජාතික ජනවිකාශ කෙරෙහි එහි සමස්ත බලපෑම, බලධාරීන්ට තවදුරටත් නොසලකා හැරිය නොහැකි හ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.