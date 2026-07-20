ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳ ප්රකාශ අධීක්ෂණයට: 'වේගයෙන් වර්ධනය වන' රටක්ද, නැතහොත් සරලව යථා තත්ත්වයට පත්වීමක්ද?
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය කලාපයේ වේගයෙන් වර්ධනය වන ආර්ථිකයන්ගෙන් එකක් බව විස්තර කරමින් රජයේ ඇමතිවරයකු කළ ප්රකාශ දැන් කරුණු සත්යාපකයන්ගේ හා ආර්ථික විශ්ලේෂකයන්ගේ සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවට ලක්ව ඇති අතර, එම විස්තරය රටේ සැබෑ මූල්ය තත්ත්වය නිවැරදිව පිළිබිඹු කරන්නේ දැයි ඔවුන් ප්රශ්න කරති.
කුමක් කීවාද
ඇමති සරත් විසින් මෑතකදී සිදු කළ සාධාරණ ප්රකාශවලදී ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ඉතා ධනාත්මක ලෙස විස්තර කරමින්, රට සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ළඟා කර ගෙන ඇති බවත් කලාපීය සම වයසේ රටවල් පසු කර ඉදිරියට ගොස් ඇති බවත් පෙන්නුම් කළේය. මෙම ප්රකාශ පුළුල් ලෙස ප්රචාරය වූ අතර ආර්ථිකඥයන්ගෙන්, විපක්ෂ නියෝජිතයන්ගෙන් සහ මහජනතාවගෙන් ප්රශංසාව මෙන්ම සැකයද ඇති කළේය.
වර්ධනය එදිරිව යථා තත්ත්වයට පත්වීම — තීරණාත්මක වෙනස
මෙම විවාදයේ හරය වන්නේ ආර්ථිකඥයන් ඉස්මතු කිරීමට උනන්දු වන මූලික වෙනසකි — ඒ, සැබෑ ආර්ථික වර්ධනය හා අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීම අතර වෙනසයි. මෑත ඉතිහාසයේ භයානකතම ආර්ථික කඩාවැටීම්වලින් එකක් අත්විඳි ශ්රී ලංකාව, ඉන්ධන හිඟ, 치솟는 උද්ධමනය සහ ස්වෛරී ණය පැහැර හැරීමට තුඩු දුන් 2022 අර්බුදයෙන් පසු තවමත් ිය මූල්ය පදනම් නැවත ගොඩනැගීමේ ක්රියාවලිය තුළ සිටී.
යම් රටක් දරුණු ආර්ථික හැකිලීමකින් යථා තත්ත්වයට පත් වූ විට, ලිඛිත ලේඛනවල වර්ධන අගයන් ඉතා ඉහළ ලෙස පෙනීම සාමාන්ය දෙයකි. කෙසේ වෙතත්, එවැනි සංඛ්යා බොහෝ විට අලුත් හා තිරසාර ආර්ථික ව්යාප්තියක් නොව, අර්බුදයට පෙර මට්ටම් කරා ආපසු ගමන් කිරීමක් පිළිබිඹු කරන බව විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවති.
සංඛ්යා සැබවින්ම පිළිබිඹු කරන්නේ කුමක්ද
ශ්රී ලංකාව මෑත කාර්තුවල ධනාත්මක දළ දේශීය නිෂ්පාදිත වර්ධන අගයන් සටහන් කර ඇති බව සැබෑ වන අතර, ස්ථාවරකරණ ප්රයත්නයන් — ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහන ඇතුළු — ආර්ථික නිදහස් වැටීම නිවැරදි කිරීමට උදවු වී ඇති බව පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ. උද්ධමනය සමනය වී ඇත, විදේශ සංචිත වැඩිදියුණු වී ඇත, සහ ආයෝජක විශ්වාසය යළි පිහිටීමේ ලකුණු ක්රමයෙන් දිස් වෙමින් ඇත.
කෙසේ වෙතත්, මෙම දියුණුව ලෝකයේ හෝ කලාපයේ වේගයෙන් වර්ධනය වන ආර්ථිකයන් අතර රට ඇති බව ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම මහජනතාවට නොමඟ යවන සුළු බව විවේචකයන් තර්ක කරති. දරුණු හැකිලීමේ කාලපරිච්ඡේදයකට එරෙහිව මැනෙන නිසා වර්ධනය විශාල ලෙස පෙනෙන පාදක බලපෑම, සංඛ්යා ඉහළ නංවන ප්රධාන සාධකයකි.
විපක්ෂ හා විශේෂඥ ප්රතිචාර
විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් ඇමතිවරයාගේ අදහස් ලූහුබැඳ ගනිමින්, ලක්ෂ සංඛ්යාත ශ්රී ලාංකිකයන් තවමත් ජීවන වියදම සමඟ අරගල කරන මෙම වකවානුවේ රජය අතිශය ශුභවාදී චිත්රයක් ඇඳීමෙන් ජනතාව රවටන බව චෝදනා කරති. බොහෝ නිවෙස් දිගටම ආර්ථික අර්බුදය ඉතිරි කළ මූල්ය බරෙන් පීඩා විඳිමින් සිටින අතර, කම්කරු බලකායේ සැලකිය යුතු කොටසක් සඳහා වැටුප් අවපාතයේ උච්ඡතම අවධියේ අත්විඳි උද්ධමනයට සාපේක්ෂව ඉදිරියට ගොස් නොමැත.
ස්වාධීන ආර්ථිකඥයන් ආර්ථික දත්ත මහජනතාවට සන්නිවේදනය කිරීමේදී වැඩි විනිවිදභාවයක් සඳහා ඉල්ලා සිටින අතර, වර්ධන සංඛ්යාලේඛන අර්ථකථනය කිරීමේදී සන්දර්භය අතිශය වැදගත් බව අවධාරණය කරති.
නිවැරදි ආර්ථික සන්නිවේදනයේ වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාර්ගය දිගු හා සංකීර්ණ ලෙස පවතී. රජය මේ වනවිට ළඟා කර ගත් ස්ථාවරකරණය සඳහා ගෞරවයට සුදුසු වුවද, ආර්ථික දත්ත වගකිව යුතු ආකාරයට සන්නිවේදනය කිරීම අත්යවශ්ය බව විශේෂඥයන් අවධාරණය කරති — විශේෂයෙන් ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය මෑත වසරවල
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.