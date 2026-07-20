වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්යාව 76,000 ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්ර වෙයි
ඩෙංගු ආසාදනවල භයානක ඉහළ යාමක් රට පුරා දැනෙයි
වාර්තා වූ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්යාව 76,000 ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව දැඩි මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙය රටේ සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ පුළුල් ප්රජාව අතර හදිසි සැලකිල්ලට කරුණක් වී ඇත.
ආසාදනවල තියුණු ඉහළ යාම, මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගයට එරෙහි රටේ දිගුකාලීන සටනේ සැලකිය යුතු උත්සන්නයක් පෙන්නුම් කරන අතර, රට පුරා සෞඛ්ය පහසුකම් හා වෛද්ය පුද්ගලයන් කෙරෙහි ක්රමයෙන් වැඩෙන පීඩනයක් ද එමගින් ඇති වෙමින් පවතී.
මහජන සෞඛ්යයට ස්ථිර තර්ජනයක්
එඩීස් ඊජිප්ටයි මදුරුවාගේ දෂ්ටය මගින් සෝදාපාත් වන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවේ දිගුකලක් පුරා නැවත නැවත මතු වන මහජන සෞඛ්ය ගැටලුවක් ව පවතී. කෙසේ නමුත්, දැනට රෝගීන් සංඛ්යාවේ දක්නට ලැබෙන ඉහළ යාම විශේෂ දරුණුකමකින් යුත් වසංගත තත්ත්වයක් කරා යොමු වීමක් පෙන්නුම් කරන අතර, නාගරික හා ග්රාමීය යන දෙඅංශයෙහිම ප්රජාවන් ආසාදනයට ලක්ව ඇති බව වාර්තා වේ.
හිරකඩ ජලය — අධික වර්ෂාපතනය සහිත කාලවල සාමාන්ය දර්ශනයක් — වෛරසය ව්යාප්ත කිරීමට වගකිව යුතු මදුරු විශේෂය ගොදුරු දැමීමේ ප්රධාන අඩවි බවට පත්වන බව සෞඛ්ය විශේෂඥයින් නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කරන අතර, ඒ හේතුවෙන් ඍතු සෘතු සිහිකල්පනාව ඉතා ඉහළ වැදගත්කමක් ගනී.
මහජනතාවට කළ හැකි දේ
ශ්රී ලංකාවේ සියලු පදිංචිකරුවන් තම නිවෙස් හා අසල්වැසි ප්රදේශ තුළ ඩෙංගු සම්ප්රේෂණය ඇතිවීමේ අවදානම අඩු කිරීමට ක්රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති. නිර්දේශිත වැළැක්වීමේ පියවරයන් අතර:
- නිවස අවට මල් පාත්ති, ටයර, ජල නාල සහ අනෙකුත් බඳුන්වල ඇති හිරකඩ ජලය ඉවත් කිරීම
- විශේෂයෙන් අරුණෝදය හා සන්ධ්යා කාලවලදී මදුරු විකර්ෂකා භාවිත කිරීම සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳීම
- ජීවන අවකාශ තුළට මදුරුවන් ඇතුළු වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ජනෙල් හා දොර දැල් සහිත ම දෘඩ ව ඇති බව සහතික කිරීම
- ඉහළ උෂ්ණත්වය, දරුණු හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
සාමූහික වගකීමක් අවශ්ය වෙයි
ඩෙංගු වැළැක්වීම රජයේ පමණක් වගකීමක් නොවේ — ගොදුරු දැමීමේ අඩවි ඉවත් කිරීමට සහ එකිනෙකා ආරක්ෂා කර ගැනීමට සෑම ගෘහයකට හා ප්රජාවකට ම සක්රීය කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට සිදු වෙයි.
රෝගී සංඛ්යාව දිනෙන් දින ඉහළ යත්ම, වඩාත් දරුණු ලෙස ආසාදිත දිස්ත්රික්කවල නිරීක්ෂණ, දුම් ගැසීමේ වැඩසටහන් හා මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර තීව්ර කිරීමට සෞඛ්ය නිලධාරීන් බලාපොරොත්තු වේ. දැනටමත් අධික බරකට ලක් වී ඇති මහජන සෞඛ්ය පද්ධතිය කෙරෙහි වසංගතය තවදුරටත් පීඩනයක් ගෙන දෙන්නට පෙර එය පාලනය කළ හැකිද යන්න තීරණය කිරීමට ඉදිරි සති කිහිපය ඉතා ඉහළ වැදගත්කමක් ගනී.
ශ්රී ලාංකිකයන් සිහිකල්පනාවෙන් සිටීමටත්, නිල සෞඛ්ය උපදෙස් මගින් දැනුවත්ව සිටීමටත්, ඔවුන්ගේ ප්රදේශවල මදුරු පාලන මෙහෙයුම් සිදු කරන දේශීය බලධාරීන් සමඟ සම්පූර්ණයෙන් සහයෝගයෙන් ක්රියා කිරීමටත් දිරිමත් කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.