Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජූලි මැද වන විට මිය යන්නන් සංඛ්‍යාව 76,000 ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජූලි මැද වන විට මිය යන්නන් සංඛ්‍යාව 76,000 ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජාතික ඩෙංගු පාලන ඒකකය (NDCU) විසින් ජූලි මැද භාගය වන විට රට පුරා වාර්තා වූ සම්පූර්ණ රෝගී සංඛ්‍යාව 76,000 ඉක්මවා ඇති බව තහවුරු කර ඇති අතර, මෙය බලධාරීන් හා වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් අතර බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත.

වේගයෙන් උත්සන්න වන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක්

NDCU විසින් වාර්තා කරන ලද 76,044 ක් වූ රෝගී සංඛ්‍යාව, මෙම මදුරු මගින් පැතිරෙන රෝගය දිවයිනේ සෑම දිශාවකටම ව්‍යාප්ත වන අවදිකාරී වේගය ඉස්මතු කරයි. සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් පෙන්වා දෙන්නේ වර්තමාන ප්‍රවණතාව අනුව මෙlethal වසරේ රෝග වසංගතය මෑත ඉතිහාසයේ දරුණුතම ඒවායින් එකක් බවට පත් වී ඇති බවත්, ප්‍රාන්ත කිහිපයකම ප්‍රජාවන් මෙම රළ පහරේ දරුණුතම බරට ලක් වී ඇති බවත් ය.

Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටය මගින් සම්ප්‍රේෂණය වන ඩෙංගු උණ, උණුසුම් හා ආර්ද්‍ර දේශගුණික තත්ත්ව යටතේ ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙන අතර, බලවත් වර්ෂාව ඇති වන සහ ඇති වූ පසු කාලවලදී එය විශේෂයෙන් බහුලව දක්නට ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මෝසම් කාලගුණය ඩෙංගු සම්ප්‍රේෂණයේ ඉහළ යාම සමඟ දීර්ඝ කලක සිට සම්බන්ධ වී ඇත්තේ, ගෙවල් හා මහජන ස්ථාන ආශ්‍රිතව රැඳෙන සිරවූ ජලය මදුරුවන් සඳහා ප්‍රශස්ත බිහිවීමේ පරිසරයක් සපයන බැවිනි.

වඩාත්ම අවදානමට ලක් වූ ප්‍රජාවන්

සෞඛ්‍ය බලධාරීන්, විශේෂයෙන් ජනාකීර්ණ නාගරික ප්‍රදේශවල හා ගංවතුරට ලක්විය හැකි කලාපවල පදිංචිකරුවන්ගෙන්, ක්ෂණිකව වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිති. NDCU විසින් නිර්දේශ කරන ලද ප්‍රධාන පියවර ඇතුළත් වන්නේ:

  • මල් පාත්ති, ටයර් සහ ජල ගබඩා භාජන ඇතුළුව නිවෙස් ආශ්‍රිත සිරවූ ජලය ඉවත් කිරීම
  • මදුරු විකර්ෂක ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම සහ විශේෂයෙන් අලුයම හා සන්ධ්‍යා කාලවලදී දිගු අත් ඇති ඇඳුම් 착用 කිරීම
  • මදුරුවන් ඇතුළු වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ජනේල හා දොර දැල් සවි කිරීම
  • උස් උෂ්ණත්වය, දරුණු හිසරදය, සන්ධි වේදනාව හෝ සමේ කැසිලි වැනි රෝග ලක්ෂණ දක්නට ලැබීම පිළිබඳව ක්ෂණිකව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම

සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය මත පීඩනය

රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ ඉහළ යාම ශ්‍රී ලංකාව පුරා රෝහල් හා වෛද්‍ය පහසුකම් මත සැලකිය යුතු බරක් ගෙන ඇති අතර, දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක ඩෙංගු රෝගීන් ඇතුළු කිරීම් ඉහළ ගිය බව ශාලා වාර්තා කරයි. ඩෙංගු රක්තවහ උණ ඇතුළු දරුණු රෝගීන්ට නියමිත වේලාවට හා ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිකාර ලැබෙන බව සහතික කරමින් ගලා එන රෝගීන් කළමනාකරණය කිරීමට වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය නිරතව සිටී.

ඩෙංගු රෝගය හේතුවෙන් සිදු වන මරණ අඩු කිරීමේ ඵලදායිම මෙවලම් ලෙස, කල් ඇතිව රෝග හඳුනා ගැනීම හා ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම ම ඉතිරිව ඇති බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් වරින් වර අවධාරණය කර ඇත.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන NDCU, මදුරු පැතිරීමේ ස්ථාන හඳුනා ගෙන විනාශ කිරීම සඳහා අධික අවදානම් ප්‍රදේශවල දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර හා ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂා කිරීම් සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටී. දේශීය රජයේ ආයතනද දුම් දැමීමේ ප්‍රයත්නයන් හා ප්‍රජා මට්ටමේ අධ්‍යාපන වැඩසටහන් තීව්‍ර කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

සාමූහික වගකීමක් සඳහා ඇමතුමක්

මහජන සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින් අවධාරණය කරන්නේ ඩෙංගු රෝගයට එරෙහිව සටන් කිරීම රාජ්‍ය ආයතනවල පමණක් වගකීමක් නොවන බවයි. රෝගයේ පැතිරීම මැඩ පැවැත්වීමේදී ප්‍රජා සහභාගිත්වය තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරන අතර, සෑම ගෘහස්ථයකටම තම අවට පරිසරය පිරිසිදුව හා බිහිවීමේ ස්ථාන නොමැතිව තබා ගැනීමේ කාර්යභාරයක් ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව මෝසම් කාලය තුළ තවදු

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විවාහ හා උපත් අනුපාත දශකයේ අඩුතම මට්ටමට — ශ්‍රී ලංකාවේ ජනවිකාශ ප්‍රවණතා නාටකාකාර ලෙස වෙනස් වෙයි Sinhala

විවාහ හා උපත් අනුපාත දශකයේ අඩුතම මට්ටමට — ශ්‍රී ලංකාවේ ජනවිකාශ ප්‍රවණතා නාටකාකාර ලෙස වෙනස් වෙයි

පසුගිය දශකය පුරා ශ්‍රී ලංකාවේ විවාහ හා උපත් සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස අඛණ්ඩව පහත වැටෙමින් පවතින අතර, මෙම තත්ත්වය රටේ දීර්ඝකාලීන ජනගහන ව්‍යුහය හා ආර්ථික미래…

20 Jul 2026 Discuss
හෝමුස් සමුද්‍රාශ්‍රය ආතති උද්ධමනය සමගින් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ පහතට Sinhala

හෝමුස් සමුද්‍රාශ්‍රය ආතති උද්ධමනය සමගින් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ පහතට

ඉහළ යන භූ දේශපාලනික පීඩනයන් මධ්‍යේ වෙළඳපොළ සිතුවිලි දුර්වල වේ හෝමුස් සමුද්‍රාශ්‍රයේ ඉහළ යන ආතතීන් ආයෝජක විශ්වාසය මත සෙවනැල්ලක් සිදු කරද්දී, ගෝලීය වෙළඳ මාර්ගවල…

20 Jul 2026 Discuss
මත්පැන් සමාගම්වලින් නොගෙවූ බදු අය කර ගැනීමට නීතිපතිවරයා නීතිමය පියවර ගනී Sinhala

මත්පැන් සමාගම්වලින් නොගෙවූ බදු අය කර ගැනීමට නීතිපතිවරයා නීතිමය පියවර ගනී

මත්පැන් සමාගම් විසින් නොගෙවූ බදු 滞納 හේතුවෙන් ඒවාට එරෙහිව නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා විධිමත් පියවර ගෙන ඇති බව නීතිපතිවරයා අද (20) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුවත්…

20 Jul 2026 Discuss