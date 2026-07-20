Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජූලි මාසය අවසන් වීමට පෙර ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 76,000 ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජූලි මාසය අවසන් වීමට පෙර ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 76,000 ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජූලි මාසය මැද භාගය වන විට වාර්තා වූ මුළු රෝගී සංඛ්‍යාව 76,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති බව දැනගන්නට ලැබෙන්නේ, දිවයිනේ ත්‍රස්ත මහජන සෞඛ්‍ය ගැටලු ගැන හදිසි අවධානය යොමු කරමිනි.

උග්‍ර වෙමින් පවතින මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක්

ඩෙංගු තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් නරක් වෙමින් පවතින බැවින් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඉහළ අවදියකින් සිටින අතර, වසර අර්ධය සම්පූර්ණ වීමට ප්‍රථමයෙන් රෝගී සංඛ්‍යාව කනස්සල්ලට ලක්වන ලෙස ඉහළ යමින් ඇත. ජූලි මාස මැද භාගය වන විට 76,000 ක් ලෙස සටහන් වූ රෝගී සංඛ්‍යාව, මෑත වසරවලදී රට මුහුණ දුන් වඩාත් බරපතල ඩෙංගු ව්‍යාප්තීන්ගෙන් එකක් බව සංඥා කරයි.

Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා වාහකය වන ඩෙංගු උණ, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් නොනිමෙන වාහක-ජනිත රෝගවලින් එකක් ලෙස පවතී. රෝගය මෘදු ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වැනි රෝග ලක්ෂණවලිදී සිට, ප්‍රතිකාර නොකළේ නම් මාරාන්තික විය හැකි දරුණු රක්ත වහන උණ දක්වා පරාසයක් ගනී.

ව්‍යාප්තිය ඇති කරන හේතු

මෝසම් සමයේ කාලගුණික තත්ත්වයන් සාමාන්‍යයෙන් මදුරුවන් සඳහා සුදුසු අභිජනනස්ථාන නිර්මාණය කරයි, එනම් වත්තවල, ඉදිකිරීම් භූමිවල සහ ඉවත දමන ලද බහාලුම්වල ජලය රැඳී සිටීම හේතුවෙනි. එවැනි අභිජනනස්ථාන ඉවත් කිරීමේදී ප්‍රජා මට්ටමේ නොසැලකිලිමත්කම, රෝගී සංඛ්‍යාවේ වාර්ෂික වර්ධනයට සැලකිය යුතු ලෙස දායක වන බව මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් නැවත නැවතත් අවධාරණය කර ඇත.

  • ජලය රැඳෙන ප්‍රදේශ සහ නිසි ලෙස නඩත්තු නොකරන ජලාප්‍රවාහ, මදුරු අභිජනනස්ථාන ලෙස දිගටම ක්‍රියා කරයි
  • නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්‍රජාවන් විශේෂයෙන් අවදානමට ලක්ව ඇත
  • රෝගී සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ රෝහල් සම්පත් ක්‍රමයෙන් පීඩනයට ලක් වෙමින් ඇත

මහජන අවදියෙහි වැදගත්කම

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, තම නිවෙස් වටා ඇති රැඳී සිටින ජලය ඉවත් කිරීමෙන් ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙසත්, ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ පළමු සංඥාවේදීම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙසත්ය.

පදිංචිකරුවන්ට උපදෙස් දෙන්නේ මදුරු විකර්ෂක භාවිතා කරන ලෙසත්, ආරක්ෂිත ඇඳුම් ඇඳ ගන්නා ලෙසත්, ජල ගබඩා කරන භාජන ඉතා හොඳින් ආවරණය කර තබා ගන්නා ලෙසත්ය. මරණ වළක්වා ගැනීම සඳහා කල්තියා රෝග හඳුනා ගැනීම සහ නියමිත වේලාවට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතාමත් ඉහල වැදගත්කමක් ගනී.

මෝසම් කාලය තවමත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බැවින්, සියලු දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රජා මට්ටමේ වැළැක්වීමේ ප්‍රයත්නයන් සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් නොකළේ නම්, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ රෝගී සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බව බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික මැණික් විද්‍යාඥයෙකු විසින් ලොව බලගත්ම මැණික් විශ්ලේෂණ අන්වීක්ෂයන්ගෙන් එකක් නිර්මාණය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික මැණික් විද්‍යාඥයෙකු විසින් ලොව බලගත්ම මැණික් විශ්ලේෂණ අන්වීක්ෂයන්ගෙන් එකක් නිර්මාණය කරයි

මැණික් විද්‍යාවේ විප්ලවකාරී ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලාංකික මැණික් විද්‍යාඥයෙකු විසින් අද දක්වා නිර්මාණය කරන ලද මැණික් විශ්ලේෂණ අන්වීක්ෂයන් අතරින් ඉතාමත් බලගත් එකක්…

20 Jul 2026 Discuss
අසිරි සර්ජිකල් රෝහල ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු රොබෝ-සහාය සැත්කම් ඉතිහාසයට එක් කරයි Sinhala

අසිරි සර්ජිකල් රෝහල ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු රොබෝ-සහාය සැත්කම් ඉතිහාසයට එක් කරයි

ශ්‍රී ලාංකික සෞඛ්‍ය සේවයේ ඓතිහාසික මොහොතක් අසිරි සර්ජිකල් රෝහල විසින් රටේ ප්‍රථම රොබෝ-සහාය සැත්කම සාර්ථකව සිදු කිරීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව වෛද්‍ය තාක්ෂණයේ නව…

20 Jul 2026 Discuss
හෝර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය ඇතිකළ ආතතිය කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අස්ථාවර කරයි Sinhala

හෝර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය ඇතිකළ ආතතිය කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අස්ථාවර කරයි

හෝර්මුස් සමුද්‍ර සන්ධිය කේන්ද්‍ර කරගත් භූ දේශපාලනික ආතතීන් උත්සන්න වීම ආයෝජකයන් කලබලයට පත් කරමින්, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ (CSE) කොටස් මිල අවමුඛී ප්‍රවණතාවකට ඇද…

20 Jul 2026 Discuss