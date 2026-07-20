Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එයාර්බස් අල්ලස් විමර්ශනය පුළුල් වන මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිලධාරීන් ඕස්ට්‍රේලියාවට යාමට සූදානම්

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එයාර්බස් අල්ලස් විමර්ශනය පුළුල් වන මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිලධාරීන් ඕස්ට්‍රේලියාවට යාමට සූදානම්

එයාර්බස් ගුවන් යානා ප්‍රසම්පාදන ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් කරනු ලබන අල්ලස් චෝදනා පිළිබඳ පවත්නා විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොලිස් විමර්ශන කණ්ඩායමක් ඕස්ට්‍රේලියාවට යාමට සූදානම් වන බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

දේශසීමා හරහා විස්තීර්ණ වන විමර්ශනය

ජාත්‍යන්තර අවධානයට ලක් වූ මෙම එයාර්බස් දූෂණ නඩුවේ වගකීම් සොයා යාමේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රයත්නයේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස මෙම සංවර්ධනය සැලකේ. සැලසුම් කරන ලද මෙම සංචාරය, දේශීය විමර්ශකයින් ඉතා වැදගත් සාක්ෂි හා සාක්ෂිකාර ප්‍රකාශ රැස් කිරීම සඳහා විදේශීය සගයන් සමඟ ක්‍රියාශීලීව සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන බව පෙන්නුම් කරයි.

එයාර්බස් අල්ලස් කෙලෙස ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් සීමා වූවක් නොවේ. ලාභදායී ගුවන් යානා ගිවිසුම් ලබා ගැනීම සඳහා තෙවන පාර්ශ්ව උපදේශකයින් දූෂිත ලෙස යොදාගැනීම හා කප්පම් ගෙවීම් සම්බන්ධ දූෂණ චෝදනාවලට යුරෝපයේ ගුවන් යානා දැවැන්තයා රටවල් ගණනාවක දී මුහුණ දී ඇත. මෙම චෝදනාවලින් ඇති වූ නීතිමය කටයුතු රාශියක් දැනටමත් ගණනාවක් රටවල් ඉදිරියට ගෙන ගොස් ඇත.

පුළුල් දූෂණ සිද්ධියේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස

එයාර්බස් සමඟ ගුවන් යානා ප්‍රසම්පාදන සාකච්ඡා අතරතුර කියන ලද අක්‍රමිකතා සිදු වූ රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාව හඳුනාගෙන ඇත. එම ගනුදෙනු සම්බන්ධව රාජ්‍ය නිලධාරීන් හෝ මැදිහත්කරුවන් අනවසර ගෙවීම් ලබාගත්තේ දැයි සොයා බැලීමේ විමර්ශන දේශීය බලධාරීන් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකා නඩුවට අදාළ ප්‍රධාන සාක්ෂිකරුවන් හෝ සාක්ෂි ඕස්ට්‍රේලියාවේ පිහිටා තිබිය හැකි හෙයින්, පොලිස් කණ්ඩායමක් එරටට යැවීමේ තීරණය මෙම විමර්ශනයේ අන්තර්ජාතික මානය ඉස්මතු කරයි.

වගවීමේ ප්‍රයත්නවල වැදගත්කම

දූෂණ විරෝධී ක්‍රියාකාරීන් බොහෝ කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක හා ගුවන් ප්‍රසම්පාදන ගනුදෙනු පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශන ඉල්ලා සිටි අතර, ඒ අංශ ඐතිහාසිකව දූෂිත පිළිවෙත්වලට ගොදුරු වෙමින් පැවතිනි. ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් කරුණු සොයා යාමට දක්වන කැමැත්ත, ක්‍රියාවලිය කෙරෙහි ඇති කැපවීමේ ධනාත්මක ලකුණක් ලෙස සැලකේ.

  • ඕස්ට්‍රේලියාවේ පොලිස් කණ්ඩායමේ සංචාරයේදී ඕස්ට්‍රේලියානු නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණයක් ඇති වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
  • ශ්‍රී ලංකා නඩුවේ අංශයට අදාළ මූල්‍ය වාර්තා, සන්නිවේදන හා සාක්ෂිකාර ප්‍රකාශ ලබා ගැනීමට විමර්ශකයින් ඉල්ලීමක් කිරීමට ඉඩ ඇත.
  • විදේශ සංචාරයේ ප්‍රතිඵලය, දේශීය නීතිමය කටයුතුවල දිශාව හා වේගය තීරණය කිරීමට හේතු විය හැකිය.

පොලිස් නියෝජිත කණ්ඩායමේ සංයුතිය, සංචාරයේ නිශ්චිත කාල සීමාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පවත්වනු ලබන විමර්ශනවල නිශ්චිත විෂය පථය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු තෙක් බලධාරීන් විසින් මහජනයා වෙත ප්‍රකාශ කර නොමැත.

එයාර්බස් කටයුත්ත සම්බන්ධව සිදු වූ ඕනෑම වරදකට අර්ථවත් වගවීමක් ඇති වේ යැයි බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු වන අතර, මෙම විමර්ශනය ඉදිරියට යන විට ශ්‍රී ලංකාවේ මහජනතාව හා නීති ප්‍රජාව ඉතා උනන්දුවෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දුර්లභ ඛනිජ සම්පත් හා ඉහළ යන ණය බර: ශ්‍රී ලංකාව මත ගෝලීය බලවතුන්ගේ ග්‍රහණය තද වන්නේ කෙසේද? Sinhala

දුර්లභ ඛනිජ සම්පත් හා ඉහළ යන ණය බර: ශ්‍රී ලංකාව මත ගෝලීය බලවතුන්ගේ ග්‍රහණය තද වන්නේ කෙසේද?

දශක ගණනාවක කාලය තුළ මෙරට අත්විඳි බරපතලම ආර්ථික අර්බුදයෙන් තවමත් මිදෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව, දැන් ඉහළ අවදානම් සහිත භූ-දේශපාලනික තරඟාවලියක කේන්ද්‍රස්ථානය බවට…

20 Jul 2026 Discuss
IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය නවීකරණය හා හරිතකරණය සඳහා මිලියන 40ක් ප්‍රතිබද්ධ කරයි Sinhala

IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය නවීකරණය හා හරිතකරණය සඳහා මිලියන 40ක් ප්‍රතිබද්ධ කරයි

ලෝක බැංකු කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු වන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සංස්ථාව (IFC) සහ ගෝලීය බැංකු විශාලයෙකු වන HSBC ආයතනය, දකුණු ආසියා ගේට්වේ ටර්මිනල්ස් (පුද්.) සමාගමට (SAGT)…

20 Jul 2026 Discuss
LPL අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරේ Sinhala

LPL අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරේ

ඉන්දියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා, ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගය (LPL) හා සම්බන්ධ අල්ලස් විමර්ශනයක් සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති අතර, ඔහුගේ රඳවා තබා…

20 Jul 2026 Discuss