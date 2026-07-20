Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එයාර්බස් දූෂණ විමර්ශනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සහ කොමිෂන් සභා කණ්ඩායමක් ඕස්ට්‍රේලියාවට යාමට සූදානම්

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එයාර්බස් දූෂණ විමර්ශනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සහ කොමිෂන් සභා කණ්ඩායමක් ඕස්ට්‍රේලියාවට යාමට සූදානම්

එයාර්බස් ගුවන් යානා මිලදී ගැනීම් සම්බන්ධ කොට ඇතැයි කියනු ලබන අල්ලස් චෝදනා පිළිබඳ පවත්වාගෙන යනු ලබන විමර්ශනයක කොටසක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාවේ අල්ලස් කොමිෂන් සභාවේ හා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ (CID) නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත විශේෂ ඒකාබද්ධ විමර්ශන කණ්ඩායමක් ඕස්ට්‍රේලියාවට යාමට සූදානම් වෙමින් සිටී.

ඒකාබද්ධ කාර්යසාධක බළකාය විදේශගත වෙයි

ඒකාබද්ධ පොලිස් හා අල්ලස් කොමිෂන් සභා කණ්ඩායම විදේශයන්ට යැවීමේ තීරණය, ජාත්‍යන්තර අවධානයට ලක්ව ලොව පුරා රටවල් කිහිපයක් සම්බන්ධ කරගෙන ඇති එයාර්බස් දූෂණ කේලාම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියාත්මක කරන දේශීය විමර්ශනය සැලකිය යුතු ලෙස තීව්‍ර වී ඇති බවට සං‍කේතයකි.

හරස්-දේශසීමා විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස විමර්ශකයන් ඕස්ට්‍රේලියානු බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරගනිමින් තීරණාත්මක සාක්ෂි රැස් කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් එයාර්බස් ගුවන් යානා මිලදී ගැනීම් සම්බන්ධ අල්ලස් ගෙවීම් සොයා ගෙන යත්ම, ඕස්ට්‍රේලියාවට සිදු කෙරෙන සංචාරය නඩුවේ ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින ජාත්‍යන්තර මානය විදහා දක්වයි.

එයාර්බස් කේලාමේ පසුබිම

එයාර්බස් අල්ලස් කේලාම, යුරෝපීය ගුවන් යානා නිෂ්පාදකයා රටවල් කිහිපයක ගුවන් යානා විකිණුම් ගිවිසුම් සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා අල්ලස් හා නීති විරෝධී කොමිස් මුදල් ගෙවා ඇති බව සොයාගත් ගෝලීය වටපිටාවක් ඇති පුළුල් ආන්දෝලනයකට අදාළ වේ. ශ්‍රී ලංකාව ද එම කේලාමේ චෝදනාවලට ලක් වූ රටවල් අතරට ඇතුළත් වන අතර, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය විසින් එයාර්බස් යානා අත්කරගැනීම සහසන්ධ කිරීම සඳහා අල්ලස් ගෙවා ඇති බවට චෝදනා එල්ල වී තිබේ.

2020 වර්ෂයේදී, එයාර්බස් ප්‍රංශය, එක්සත් රාජධානිය හා එක්සත් ජනපදයේ බලධාරීන් සමඟ ඓතිහාසික විසඳුමකට එළඹෙමින්, දූෂණ හා අල්ලස් චෝදනා නිරාකරණය කිරීම සඳහා යුරෝ බිලියන 3.6කට ආසන්න මුදලක් ගෙවීමට එකඟ විය. එම විසඳුම මගින් නුසුදුසු ගෙවීම් සිදු කෙරෙන්නට ඇතැයි කියනු ලබන රටවල් කිහිපයක් අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් කෙරිණි.

දේශීය විමර්ශන දිගටම පවතී

දූෂිත ගෙවීම් ලබාගෙන ඇති පුද්ගලයන් හඳුනාගැනීමේ ප්‍රයත්නයන්ට අල්ලස් කොමිෂන් සභාව හා CID ඒකාබද්ධව නායකත්වය දෙමින් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් එම කාරණය දේශීය මට්ටමෙන් අනුගමනය කරමින් සිටී. සැලසුම් කර ඇති ඕස්ට්‍රේලියා විදේශ සංචාරය මගින් නඩුව ඉදිරියට ගෙන යෑමට අමතර ලේඛනාගාරික සාක්ෂි හා සාක්ෂ්‍ය ප්‍රකාශ ලබාගැනීමට විමර්ශකයන්ට හැකියාව ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ප්‍රධාන නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන දෙක අතර සහයෝගීතාවය, රාජ්‍ය ආයතනවල, විශේෂයෙන් ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ දූෂණයට වගකිව යුත්තන් වගවීමට ලක් කිරීමේ ශ්‍රී ලංකා රජයේ ප්‍රකාශිත කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

සංචාරයේ දිනයන්, විදේශ සංචාරයේ විෂය පථය සහ විමර්ශනයට ලක් වී ඇතැයි සැකපිය හැකි සිද්ධිකරුවන් සම්බන්ධ තවදුරටත් විස්තර බලධාරීන් විසින් මෙතෙක් ප්‍රසිද්ධියට පත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පාසල්වල සීනි සහිත ආහාර තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගනී — ළමා තරබාරුකම අනතුරුදායක මට්ටමකට Sinhala

පාසල්වල සීනි සහිත ආහාර තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගනී — ළමා තරබාරුකම අනතුරුදායක මට්ටමකට

දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීමට රජය මැදිහත් වෙයි දිවයිනේ තරුණ පරම්පරාව අතර ළමා තරබාරුකම හා ආහාර සම්බන්ධ රෝගාබාධ ඉහළ යාම පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් දැඩි සැලකිල්ලට…

20 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශ අධීක්ෂණයට: 'වේගයෙන් වර්ධනය වන' රටක්ද, නැතහොත් සරලව යථා තත්ත්වයට පත්වීමක්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශ අධීක්ෂණයට: 'වේගයෙන් වර්ධනය වන' රටක්ද, නැතහොත් සරලව යථා තත්ත්වයට පත්වීමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය කලාපයේ වේගයෙන් වර්ධනය වන ආර්ථිකයන්ගෙන් එකක් බව විස්තර කරමින් රජයේ ඇමතිවරයකු කළ ප්‍රකාශ දැන් කරුණු සත්‍යාපකයන්ගේ හා ආර්ථික විශ්ලේෂකයන්ගේ…

20 Jul 2026 Discuss
ඇන්ඩි බර්නම් එක්සත් රාජධානියේ අගමැති ධුරයට පත්වෙයි — ගාසා ගැටුම සම්බන්ධයෙන් දෘඪ ස්ථාවරයක් ගනීවිය Sinhala

ඇන්ඩි බර්නම් එක්සත් රාජධානියේ අගමැති ධුරයට පත්වෙයි — ගාසා ගැටුම සම්බන්ධයෙන් දෘඪ ස්ථාවරයක් ගනීවිය

ඇන්ඩි බර්නම් එක්සත් රාජධානියේ නව අගමැතිවරයා ලෙස නිල වශයෙන් දිවුරුම් දී ඇති අතර, එය බ්‍රිතාන්‍ය දේශපාලන නායකත්වයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කරමින්, ගාසාවේ…

20 Jul 2026 Discuss