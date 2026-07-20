එයාර්බස් දූෂණ විමර්ශනය සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා පොලිසිය සහ කොමිෂන් සභා කණ්ඩායමක් ඕස්ට්රේලියාවට යාමට සූදානම්
එයාර්බස් ගුවන් යානා මිලදී ගැනීම් සම්බන්ධ කොට ඇතැයි කියනු ලබන අල්ලස් චෝදනා පිළිබඳ පවත්වාගෙන යනු ලබන විමර්ශනයක කොටසක් ලෙස, ශ්රී ලංකාවේ අල්ලස් කොමිෂන් සභාවේ හා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ (CID) නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත විශේෂ ඒකාබද්ධ විමර්ශන කණ්ඩායමක් ඕස්ට්රේලියාවට යාමට සූදානම් වෙමින් සිටී.
ඒකාබද්ධ කාර්යසාධක බළකාය විදේශගත වෙයි
ඒකාබද්ධ පොලිස් හා අල්ලස් කොමිෂන් සභා කණ්ඩායම විදේශයන්ට යැවීමේ තීරණය, ජාත්යන්තර අවධානයට ලක්ව ලොව පුරා රටවල් කිහිපයක් සම්බන්ධ කරගෙන ඇති එයාර්බස් දූෂණ කේලාම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාව ක්රියාත්මක කරන දේශීය විමර්ශනය සැලකිය යුතු ලෙස තීව්ර වී ඇති බවට සංකේතයකි.
හරස්-දේශසීමා විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස විමර්ශකයන් ඕස්ට්රේලියානු බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරගනිමින් තීරණාත්මක සාක්ෂි රැස් කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලංකා බලධාරීන් එයාර්බස් ගුවන් යානා මිලදී ගැනීම් සම්බන්ධ අල්ලස් ගෙවීම් සොයා ගෙන යත්ම, ඕස්ට්රේලියාවට සිදු කෙරෙන සංචාරය නඩුවේ ක්රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින ජාත්යන්තර මානය විදහා දක්වයි.
එයාර්බස් කේලාමේ පසුබිම
එයාර්බස් අල්ලස් කේලාම, යුරෝපීය ගුවන් යානා නිෂ්පාදකයා රටවල් කිහිපයක ගුවන් යානා විකිණුම් ගිවිසුම් සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා අල්ලස් හා නීති විරෝධී කොමිස් මුදල් ගෙවා ඇති බව සොයාගත් ගෝලීය වටපිටාවක් ඇති පුළුල් ආන්දෝලනයකට අදාළ වේ. ශ්රී ලංකාව ද එම කේලාමේ චෝදනාවලට ලක් වූ රටවල් අතරට ඇතුළත් වන අතර, ශ්රී ලංකන් ගුවන් සේවය විසින් එයාර්බස් යානා අත්කරගැනීම සහසන්ධ කිරීම සඳහා අල්ලස් ගෙවා ඇති බවට චෝදනා එල්ල වී තිබේ.
2020 වර්ෂයේදී, එයාර්බස් ප්රංශය, එක්සත් රාජධානිය හා එක්සත් ජනපදයේ බලධාරීන් සමඟ ඓතිහාසික විසඳුමකට එළඹෙමින්, දූෂණ හා අල්ලස් චෝදනා නිරාකරණය කිරීම සඳහා යුරෝ බිලියන 3.6කට ආසන්න මුදලක් ගෙවීමට එකඟ විය. එම විසඳුම මගින් නුසුදුසු ගෙවීම් සිදු කෙරෙන්නට ඇතැයි කියනු ලබන රටවල් කිහිපයක් අතරට ශ්රී ලංකාව ද ඇතුළත් කෙරිණි.
දේශීය විමර්ශන දිගටම පවතී
දූෂිත ගෙවීම් ලබාගෙන ඇති පුද්ගලයන් හඳුනාගැනීමේ ප්රයත්නයන්ට අල්ලස් කොමිෂන් සභාව හා CID ඒකාබද්ධව නායකත්වය දෙමින් ශ්රී ලංකා බලධාරීන් එම කාරණය දේශීය මට්ටමෙන් අනුගමනය කරමින් සිටී. සැලසුම් කර ඇති ඕස්ට්රේලියා විදේශ සංචාරය මගින් නඩුව ඉදිරියට ගෙන යෑමට අමතර ලේඛනාගාරික සාක්ෂි හා සාක්ෂ්ය ප්රකාශ ලබාගැනීමට විමර්ශකයන්ට හැකියාව ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ප්රධාන නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන දෙක අතර සහයෝගීතාවය, රාජ්ය ආයතනවල, විශේෂයෙන් ගුවන් සේවා ක්ෂේත්රයේ දූෂණයට වගකිව යුත්තන් වගවීමට ලක් කිරීමේ ශ්රී ලංකා රජයේ ප්රකාශිත කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
සංචාරයේ දිනයන්, විදේශ සංචාරයේ විෂය පථය සහ විමර්ශනයට ලක් වී ඇතැයි සැකපිය හැකි සිද්ධිකරුවන් සම්බන්ධ තවදුරටත් විස්තර බලධාරීන් විසින් මෙතෙක් ප්රසිද්ධියට පත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.