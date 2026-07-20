උත්තරීතර අධිකරණ විශ්රාම වයස වෙනස් කිරීම එක් පක්ෂ පාලනයකට මඟ පාදයි - සජිත්ගේ අනතුරු ඇඟවීම
සුප්රීම් කෝට් විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ රජයේ යෝජනාව පිළිබඳව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරමින්, එම පියවර ශ්රී ලංකාවේ එක් පක්ෂ පාලනයක් ස්ථාපිත කිරීම කෙරෙහි සකස් කරන ලද ක්රමෝපායක් විය හැකි බව පෙන්වා දී ඇත.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට තර්ජනයක්
සමගි ජන බලවේගයට නායකත්වය දෙන ප්රේමදාස මහතා තර්ක කළේ, සුප්රීම් කෝට් විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස වෙනස් කිරීම සාමාන්ය පරිපාලන ප්රතිසංස්කරණයක් නොව, රටේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය පාලක පක්ෂයේ බලපෑමට යටත් කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද දේශපාලනික හේතු ඇති ක්රියාමාර්ගයක් බවයි. ස්වාධීන අධිකරණයක් ක්රියාකාරී ප්රජාතන්ත්රවාදයේ මූලික ශිලාව වන අතර, එහි සංයුතිය හැසිරවීමට ගන්නා ඕනෑම උත්සාහයකට එරෙහි විය යුතු බවද ඔහු අවධාරණය කළේය.
රජය සිය ව්යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව ඉදිරියට තල්ලු කරන අතරතුර විපක්ෂ නායකවරයා මෙම අදහස් ප්රකාශ කළේය. එම යෝජනාව මගින් සුප්රීම් කෝට් විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස දැනට පවතින සීමාවෙන් ඉක්මවා දීර්ඝ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. දේශපාලන වර්ණාවලිය පුරා විවේචකයන් යෝජිත වෙනස්කිරීමේ කාලය සහ චේතනාව ප්රශ්න කර ඇත.
විපක්ෂය අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි
එවැනි සංශෝධන හරහා රජය අධිකරණය නැවත හැඩගැස්වීමට සමත් වුවහොත්, විධායක බලයේ නිරවුල් ක්රියාකාරිත්වයෙන් ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් ආරක්ෂා කරන පරීක්ෂා සහ තුලනයන් ක්රමයෙන් ඛාදනය වන බව ප්රේමදාස මහතා අනතුරු ඇඟ වීය. ඔහු එම යෝජනාව ඉදිරි පරම්පරාවන් සඳහා නීතියේ ආධිපත්යය අවදානමට ලක් කළ හැකි භයානක පූර්වාදර්ශයක් ලෙස හැඳින්වීය.
බලයේ සිටින අයගේ දේශපාලන පහසුව උදෙසා අධිකරණ ස්වාධීනත්වය කිසිවිටෙක කැප කළ නොහැක. අපි දැන් දකින්නේ අධිකාරවාදී තහවුරු කිරීමේ සැලැස්මකි.
එස්.ජේ.බී නායකවරයා සංශෝධනයට විරෝධය දැක්වීමට සහ ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ආයතනවල අඛණ්ඩතාව රැකගැනීමට පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු ප්රජාතන්ත්රවාදී බලවේග, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ නීතිඥ ප්රජාව එකමුතු වන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.
ප්රජාතන්ත්රවාදී පසුබෑම පිළිබඳ පුළුල් කනස්සල්ල
රජය දැනටමත් පාලනය සම්බන්ධ ගැටළු රාශියක් පිළිබඳ විශ්ලේෂණයට ලක්ව ඇති සංවේදී අවස්ථාවකදී මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් ව ඇති බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දී ඇත. ධූරාවලියේ සිටින විනිසුරුවන්ගේ ධූර කාලය දීර්ඝ කිරීම, ජාතික වැදගත්කමින් යුත් කාරණා පිළිබඳ ඓතිහාසික තීන්දු කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරමින් ප්රධාන තනතුරුවල සිය ලෝලීන් දීර්ඝ කාලයක් රඳවා ගැනීමට විධායකයට ඉඩ සලසා දිය හැකි බව ද කනස්සල්ල ව්යක්ත කෙරී ඇත.
නීතිඥ ප්රජාවද අසහජ භාවය ප්රකාශ කර ඇති අතර, ජ්යෙෂ්ඨ නීතිඥයන් කිහිප දෙනෙකු සහ නීතිඥ සංගම් ද, යෝජිත සංශෝධනය ඉලක්ක කරගත් ව්යවස්ථාදායක ක්රියාවලිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන බව පෙන්වා දී ඇත.
පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදය උත්සන්න වන අතරම, ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතන්ත්රවාදී අනාගතය කෙරෙහි දීර්ඝකාලීන ප්රතිවිපාක ඇති කරනු ඇතැයි බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරන සංවාදයකට ප්රේමදාස මහතාගේ අනතුරු ඇඟවීම නව හදිසිතාවක් එක් කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.