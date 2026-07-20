ගුරුවරයාගේ රථය ගිනිතැබීමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කොතලාවල විද්යාලයේ ශිෂ්යයාට චෝදනා නැතැයි පාසල පැහැදිලි කරයි
සර් ජෝන් කොතලාවල විද්යාලයේ පිළිවෙළ ශිෂ්යයන්ගේ සංගමය තහවුරු කර ඇත්තේ, ගුරුවරයකුගේ වාහනයට ගිනිතැබීමේ සිදුවීමකට සම්බන්ධ ශිෂ්යයෙකුට එරෙහිව කිසිදු චෝදනාවක් ගොනු නොකෙරෙන බවයි. මේ අතර, මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සංසරණය වන ප්රකාශ ගණනාවක් ප්රතික්ෂේප කිරීමට පාසල ඉදිරිපත් වී තිබේ.
දරුවා ගිනිකූරු ඇවිලීම පිළිගනී
පිළිවෙළ ශිෂ්යයන්ගේ සංගමයට අනුව, එම ශිෂ්යයා ගිනිකූරු ඇවිළීම පිළිගෙන ඇති අතර, ගුරුවරයාගේ රථයට හානි සිදු කළ ගිනිදැල්වීමට හේතුව එය බව සැලකේ. මෙම පිළිගැනීම තිබියදීත්, දරුවාට එරෙහිව නිල චෝදනා ඉදිරිපත් නොකෙරෙන බව සංගමය පෙන්වා දී ඇත.
පාසල සත්ය තත්ත්වය පැහැදිලි කිරීමට ඉදිරිපත් වෙයි
සර් ජෝන් කොතලාවල විද්යාලය, මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති ඇතැම් ප්රකාශ ප්රතික්ෂේප කිරීමට ද ඉදිරිපත් වී ඇත. එම නිශ්චිත ප්රකාශවල සම්පූර්ණ විස්තර හෙළිදරව් නොකළ ද, මහජනතාව අතර ව්යාප්ත වන ප්රකාශ ගණනාවක් සිදුවීම වටා ඇති සත්ය තත්ත්වය නිවැරදිව නොපිළිබිඹු කරන බවට පාසල තම ස්ථාවරය පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත.
මෙම සිදුවීම සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇති අතර, දෙමාපියන්ට, සිසුන්ට සහ පුළුල් ප්රජාවට පැහැදිලිකම ලබා දීමේ අරමුණින් පිළිවෙළ ශිෂ්යයන්ගේ සංගමය සහ පාසල් බලධාරීන් දෙඅංශයෙන් ම ප්රකාශ නිකුත් කිරීමට හේතු වී ඇත.
ශිෂ්ය සුභසාධනය පිළිබඳ ප්රජා සැලකිල්ල
මෙම සිදුවීම, පාසල් පරිසරයන් තුළ අවම වයසේ දරුවන් සම්බන්ධ සිදුවීම් හැසිරවීම සහ ශිෂ්ය විනය පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කර ඇත. දරුවන් සම්බන්ධ කරුණුවල සංවේදී ස්වභාවය හේතුවෙන්, බලධාරීන් තරුණ ශිෂ්යයාට එරෙහිව නීතිමය කටයුතු අනුගමනය කරනු වෙනුවට මැනවින් සලකා බැලූ ප්රවේශයක් තෝරාගෙන ඇති බව පෙනේ.
තත්ත්වය දිගින් දිගටම වර්ධනය වන විට, සර් ජෝන් කොතලාවල විද්යාලය සිය අභ්යන්තර මාර්ග ඔස්සේ මෙම කාරණය තවදුරටත් විසඳා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.