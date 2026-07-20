Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලෝක කුසලාන අසාර්ථකත්වයෙන් කම්පිත අර්ජන්ටිනා ආධාරකරුවන් හිංසාකාරී වීමෙන් බුවනෝස් අයර්ස් නගරයේ අවුල් වැටේ

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලෝක කුසලාන අසාර්ථකත්වයෙන් කම්පිත අර්ජන්ටිනා ආධාරකරුවන් හිංසාකාරී වීමෙන් බුවනෝස් අයර්ස් නගරයේ අවුල් වැටේ

අර්ජන්ටිනා අගනුවර වීදිවල ගැටුම් ඇවිළෙයි

ලෝක කුසලාන අභියෝගයෙන් ඉවත් වූ පසු අර්ජන්ටිනා පාපන්දු ආධාරකරුවන් අතර ප්‍රචණ්ඩකාරී කලබලකාරී තත්ත්වයක් හටගැනීමෙන් අනතුරුව බුවනෝස් අයර්ස් නගරයේ දී පොලීසිය විසින් දුසිමකට අධික පිරිසක් රඳවා ගන්නා ලදී. සැමරුම් රාත්‍රියක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරුණු අවස්ථාව අක්‍රමිකතාවල දර්ශනයක් බවට පත් වූ අතර, නගරය පුරා සාමය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම සඳහා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අංශ ක්ෂේත්‍රයට ගියේය.

ආධාරකරුවන් වීදිවල කෝපය මතු කරයි

මෙම ගැටුම් ඉතා ස劇ාන්විත හා කනස්සල්ලට කරුණු ශ්‍රේණිගත සිදුවීමක් නියෝජනය කරයි. ලොව පුරා ප්‍රකට වූ, අර්ජන්ටිනාවේ පාපන්දු ආදරය ආක්‍රමණශීලිත්වය හා ගැටුම් දෙසට හැරුණු අතර, නිරාශ ආධාරකරුවන් අතර තතෙ ඉහළ ගිය මොහොතේ තත්ත්වය මෙහෙයවීමටත් තවදුරටත් උත්සන්න වීම වැළැක්වීමටත් පොලීසිය දැඩි ලෙස යොදවන ලදී.

සාමය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය වන විට අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු වේ

ඇවිළී ගිය ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් කිහිප දෙනෙකු රඳවා ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. අවුල් ජාලයේ සම්පූර්ණ විෂ්කම්භය සහ ඒ හේතුවෙන් සිදු වූ හානිය සම්පූර්ණයෙන් තක්සේරු කිරීමට තවම නොහැකි වුවද, මෙම රඳවා ගැනීම් පාපන්දු හා සම්බන්ධ ප්‍රචණ්ඩකාරිත්වයට එරෙහිව බුවනෝස් අයර්ස් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අංශ ගන්නා තදබල ස්ථාවරයක් පිළිබිඹු කරයි.

දකුණු ඇමෙරිකාවේ ජාත්‍යන්තර පාපන්දු වටා ඇති දැඩි ගින්නෙහි පැහැදිලි සිහිකැඳවීමක් ලෙස මෙම සිදුවීම් ක්‍රියා කරයි; ජාතික ආඩම්බරය හා ක්‍රීඩා ආශාව සමහර විටෙක වීදිවල ගැඹුරින් කනගාටුදායක ප්‍රතිවිපාකවලට මග පාදන්නේය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ස්පාඤ්ඤයේ ලෝක කුසලාන සැමරුම් ඛේදවාචකයක් බවට — උල්පතක් කඩා වැටීමෙන් අවුරුදු 13 ක් වයසැති පිරිමි ළමයෙකු මිය යයි Sinhala

ස්පාඤ්ඤයේ ලෝක කුසලාන සැමරුම් ඛේදවාචකයක් බවට — උල්පතක් කඩා වැටීමෙන් අවුරුදු 13 ක් වයසැති පිරිමි ළමයෙකු මිය යයි

ස්පාඤ්ඤය සඳහා අසීමිත ප්‍රීතියේ රාත්‍රියක් විය යුතුව තිබූ අවස්ථාව ඛේදවාචකයක් බවට පත් වූයේ, රටේ FIFA ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණය සැමරීමේ උත්සවයකදී උල්පතක කොටසක් කඩා…

20 Jul 2026 Discuss
දුර්లභ ඛනිජ සම්පත් හා ඉහළ යන ණය බර: ශ්‍රී ලංකාව මත ගෝලීය බලවතුන්ගේ ග්‍රහණය තද වන්නේ කෙසේද? Sinhala

දුර්లභ ඛනිජ සම්පත් හා ඉහළ යන ණය බර: ශ්‍රී ලංකාව මත ගෝලීය බලවතුන්ගේ ග්‍රහණය තද වන්නේ කෙසේද?

දශක ගණනාවක කාලය තුළ මෙරට අත්විඳි බරපතලම ආර්ථික අර්බුදයෙන් තවමත් මිදෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව, දැන් ඉහළ අවදානම් සහිත භූ-දේශපාලනික තරඟාවලියක කේන්ද්‍රස්ථානය බවට…

20 Jul 2026 Discuss
IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය නවීකරණය හා හරිතකරණය සඳහා මිලියන 40ක් ප්‍රතිබද්ධ කරයි Sinhala

IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය නවීකරණය හා හරිතකරණය සඳහා මිලියන 40ක් ප්‍රතිබද්ධ කරයි

ලෝක බැංකු කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු වන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සංස්ථාව (IFC) සහ ගෝලීය බැංකු විශාලයෙකු වන HSBC ආයතනය, දකුණු ආසියා ගේට්වේ ටර්මිනල්ස් (පුද්.) සමාගමට (SAGT)…

20 Jul 2026 Discuss