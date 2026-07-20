ලෝක කුසලාන අසාර්ථකත්වයෙන් කම්පිත අර්ජන්ටිනා ආධාරකරුවන් හිංසාකාරී වීමෙන් බුවනෝස් අයර්ස් නගරයේ අවුල් වැටේ
අර්ජන්ටිනා අගනුවර වීදිවල ගැටුම් ඇවිළෙයි
ලෝක කුසලාන අභියෝගයෙන් ඉවත් වූ පසු අර්ජන්ටිනා පාපන්දු ආධාරකරුවන් අතර ප්රචණ්ඩකාරී කලබලකාරී තත්ත්වයක් හටගැනීමෙන් අනතුරුව බුවනෝස් අයර්ස් නගරයේ දී පොලීසිය විසින් දුසිමකට අධික පිරිසක් රඳවා ගන්නා ලදී. සැමරුම් රාත්රියක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරුණු අවස්ථාව අක්රමිකතාවල දර්ශනයක් බවට පත් වූ අතර, නගරය පුරා සාමය ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීම සඳහා නීතිය ක්රියාත්මක කරන අංශ ක්ෂේත්රයට ගියේය.
ආධාරකරුවන් වීදිවල කෝපය මතු කරයි
මෙම ගැටුම් ඉතා ස劇ාන්විත හා කනස්සල්ලට කරුණු ශ්රේණිගත සිදුවීමක් නියෝජනය කරයි. ලොව පුරා ප්රකට වූ, අර්ජන්ටිනාවේ පාපන්දු ආදරය ආක්රමණශීලිත්වය හා ගැටුම් දෙසට හැරුණු අතර, නිරාශ ආධාරකරුවන් අතර තතෙ ඉහළ ගිය මොහොතේ තත්ත්වය මෙහෙයවීමටත් තවදුරටත් උත්සන්න වීම වැළැක්වීමටත් පොලීසිය දැඩි ලෙස යොදවන ලදී.
සාමය ප්රතිෂ්ඨාපනය වන විට අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු වේ
ඇවිළී ගිය ප්රචණ්ඩකාරී ක්රියා සම්බන්ධයෙන් කිහිප දෙනෙකු රඳවා ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. අවුල් ජාලයේ සම්පූර්ණ විෂ්කම්භය සහ ඒ හේතුවෙන් සිදු වූ හානිය සම්පූර්ණයෙන් තක්සේරු කිරීමට තවම නොහැකි වුවද, මෙම රඳවා ගැනීම් පාපන්දු හා සම්බන්ධ ප්රචණ්ඩකාරිත්වයට එරෙහිව බුවනෝස් අයර්ස් නීතිය ක්රියාත්මක කරන අංශ ගන්නා තදබල ස්ථාවරයක් පිළිබිඹු කරයි.
දකුණු ඇමෙරිකාවේ ජාත්යන්තර පාපන්දු වටා ඇති දැඩි ගින්නෙහි පැහැදිලි සිහිකැඳවීමක් ලෙස මෙම සිදුවීම් ක්රියා කරයි; ජාතික ආඩම්බරය හා ක්රීඩා ආශාව සමහර විටෙක වීදිවල ගැඹුරින් කනගාටුදායක ප්රතිවිපාකවලට මග පාදන්නේය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.