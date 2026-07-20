මත්පැන් සමාගම්වලින් නොගෙවූ බදු අය කර ගැනීමට නීතිපතිවරයා නීතිමය පියවර ගනී
මත්පැන් සමාගම් විසින් නොගෙවූ බදු 滞納 හේතුවෙන් ඒවාට එරෙහිව නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා විධිමත් පියවර ගෙන ඇති බව නීතිපතිවරයා අද (20) ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුවත් කළේය.
දිස්ත්රික් අධිකරණවල නඩු ගොනු කෙරේ
ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටි නීතිපතිවරයා, මත්පැන් සමාගම් රාජ්යයට ගෙවිය යුතු බදු අය කර ගැනීමේ කටයුතු සඳහා දිස්ත්රික් අධිකරණවල නඩු ගොනු කිරීම සඳහා ක්රියාමාර්ග ගෙන ඇති බව හෙළිදරව් කළේය.
මෙම 展開 රාජ්යයේ ප්රධාන නීති නිලධාරියා විසින් අධිකරණ ක්රියාවලිය හරහා රාජ්ය ආදායම් අය කර ගැනීම සඳහා ගනු ලබන වැදගත් පියවරක් ලෙස සැලකෙන අතර, එය බදු බැඳීම් ඉටු කිරීමට කපාකිස් ලෙස අසමත් වූ බව කියනු ලබන මත්පැන් කර්මාන්ත සමාගම් ඉලක්ක කර ගනී.
රාජ්ය ආදායමට ඇති වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය බදු ආදායමට වැඩිම දායකත්වය ලබාදෙන ක්ෂේත්රවලින් එකක් වන මත්පැන් කර්මාන්තයෙන් ලැබෙන ආදායම හිඟවීම ජාතික භාණ්ඩාගාරයට සෘජු බලපෑමක් ඇති කරයි. නීතිපතිවරයාගේ මැදිහත්වීම, ගෙවිය යුතු සියලු බදු සම්පූර්ණයෙන් අය කර ගැනීම සහතික කිරීමට රජය දක්වන කැපවීම අවධාරණය කරයි.
සම්බන්ධ සමාගම්වල නාමයන් සහ ඉල්ලා සිටින මුළු බදු ප්රමාණය ඇතුළු නඩු කටයුතු පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, නඩු අධිකරණ ක්රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම කරුණේ නවතම 展開 ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත දන්වා ඇති අතර, නඩුව ඉදිරි දිනකදී නැවත විභාගයට ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.