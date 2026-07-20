Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මත්පැන් සමාගම්වලින් නොගෙවූ බදු අය කර ගැනීමට නීතිපතිවරයා නීතිමය පියවර ගනී

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මත්පැන් සමාගම්වලින් නොගෙවූ බදු අය කර ගැනීමට නීතිපතිවරයා නීතිමය පියවර ගනී

මත්පැන් සමාගම් විසින් නොගෙවූ බදු 滞納 හේතුවෙන් ඒවාට එරෙහිව නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා විධිමත් පියවර ගෙන ඇති බව නීතිපතිවරයා අද (20) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුවත් කළේය.

දිස්ත්‍රික් අධිකරණවල නඩු ගොනු කෙරේ

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටි නීතිපතිවරයා, මත්පැන් සමාගම් රාජ්‍යයට ගෙවිය යුතු බදු අය කර ගැනීමේ කටයුතු සඳහා දිස්ත්‍රික් අධිකරණවල නඩු ගොනු කිරීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බව හෙළිදරව් කළේය.

මෙම 展開 රාජ්‍යයේ ප්‍රධාන නීති නිලධාරියා විසින් අධිකරණ ක්‍රියාවලිය හරහා රාජ්‍ය ආදායම් අය කර ගැනීම සඳහා ගනු ලබන වැදගත් පියවරක් ලෙස සැලකෙන අතර, එය බදු බැඳීම් ඉටු කිරීමට කපාකිස් ලෙස අසමත් වූ බව කියනු ලබන මත්පැන් කර්මාන්ත සමාගම් ඉලක්ක කර ගනී.

රාජ්‍ය ආදායමට ඇති වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය බදු ආදායමට වැඩිම දායකත්වය ලබාදෙන ක්ෂේත්‍රවලින් එකක් වන මත්පැන් කර්මාන්තයෙන් ලැබෙන ආදායම හිඟවීම ජාතික භාණ්ඩාගාරයට සෘජු බලපෑමක් ඇති කරයි. නීතිපතිවරයාගේ මැදිහත්වීම, ගෙවිය යුතු සියලු බදු සම්පූර්ණයෙන් අය කර ගැනීම සහතික කිරීමට රජය දක්වන කැපවීම අවධාරණය කරයි.

සම්බන්ධ සමාගම්වල නාමයන් සහ ඉල්ලා සිටින මුළු බදු ප්‍රමාණය ඇතුළු නඩු කටයුතු පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, නඩු අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම කරුණේ නවතම 展開 ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත දන්වා ඇති අතර, නඩුව ඉදිරි දිනකදී නැවත විභාගයට ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හෝමුස් සමුද්‍රාශ්‍රය ආතති උද්ධමනය සමගින් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ පහතට Sinhala

හෝමුස් සමුද්‍රාශ්‍රය ආතති උද්ධමනය සමගින් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ පහතට

ඉහළ යන භූ දේශපාලනික පීඩනයන් මධ්‍යේ වෙළඳපොළ සිතුවිලි දුර්වල වේ හෝමුස් සමුද්‍රාශ්‍රයේ ඉහළ යන ආතතීන් ආයෝජක විශ්වාසය මත සෙවනැල්ලක් සිදු කරද්දී, ගෝලීය වෙළඳ මාර්ගවල…

20 Jul 2026 Discuss
ගුරුවරයාගේ රථය ගිනිතැබීමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කොතලාවල විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයාට චෝදනා නැතැයි පාසල පැහැදිලි කරයි Sinhala

ගුරුවරයාගේ රථය ගිනිතැබීමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කොතලාවල විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයාට චෝදනා නැතැයි පාසල පැහැදිලි කරයි

සර් ජෝන් කොතලාවල විද්‍යාලයේ පිළිවෙළ ශිෂ්‍යයන්ගේ සංගමය තහවුරු කර ඇත්තේ, ගුරුවරයකුගේ වාහනයට ගිනිතැබීමේ සිදුවීමකට සම්බන්ධ ශිෂ්‍යයෙකුට එරෙහිව කිසිදු චෝදනාවක් ගොනු…

20 Jul 2026 Discuss
උත්තරීතර අධිකරණ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීම එක් පක්ෂ පාලනයකට මඟ පාදයි - සජිත්ගේ අනතුරු ඇඟවීම Sinhala

උත්තරීතර අධිකරණ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීම එක් පක්ෂ පාලනයකට මඟ පාදයි - සජිත්ගේ අනතුරු ඇඟවීම

සුප්‍රීම් කෝට් විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ රජයේ යෝජනාව පිළිබඳව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරමින්, එම පියවර ශ්‍රී…

20 Jul 2026 Discuss