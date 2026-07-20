Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇන්ඩි බර්නම් රජ චාල්ස් සමඟ වූ හමුවෙන් පසු එක්සත් රාජධානියේ අගමැති ධුරයට පත් වෙයි

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇන්ඩි බර්නම් රජ චාල්ස් සමඟ වූ හමුවෙන් පසු එක්සත් රාජධානියේ අගමැති ධුරයට පත් වෙයි

ඇන්ඩි බර්නම් බකිංහැම් මාලිගාවේදී රජ චාල්ස් සමඟ විධිමත් හමුවක් පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව එක්සත් රාජධානියේ අගමැති ධුරය නිල වශයෙන් භාර ගනිමින්, වර්තමාන රාජාණ්ඩුව යටතේ රටේ ඉහළම දේශපාලන ධුරය දරන සිව්වන පුද්ගලයා බවට පත් විය.

ඓතිහාසික බලය හුවමාරුවක්

මෙම පත්වීම බ්‍රිතාන්‍ය දේශපාලන ඉතිහාසයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි. ග්‍රේටර් මැන්චෙස්ටර් නගරාධිපති ලෙස දශකයක සේවාකාලය හේතුවෙන් පුළුල් ලෙස ප්‍රසිද්ධියට පත් බර්නම්, කලාපීය නායකත්වයෙන් රටේ වඩාත්ම කැපී පෙනෙන විධායක තනතුර වෙත ඉහළ යාම මෙයින් නිරූපණය වේ.

බ්‍රිතාන්‍ය පාලන ව්‍යුහය තුළ ව්‍යවස්ථාමය විධිකාරයක් වන බකිංහැම් මාලිගාවේ සිරිත් සහගත හමුව තුළදී, රජ චාල්ස් විසින් බර්නම්ට රජය පිහිටුවන ලෙස විධිමත්ව ආරාධනා කරනු ලැබූ අතර, දීර්ඝකාලීන රාජකීය නිතිරීතිවලට අනුකූලව බලය හුවමාරු කිරීම සම්පූර්ණ විය.

මැන්චෙස්ටර් සිට ඩවුනිං වීදිය දක්වා

බර්නම් මැන්චෙස්ටර් නගරාධිපති ලෙස කටයුතු කළ කාලය තුළ නිවාස නොමැතිකම, මහජන ප්‍රවාහන ප්‍රතිසංස්කරණ සහ කලාපීය බලය බෙදා හැරීම වැනි ප්‍රශ්නවලට හඬ නගමින් ජාතික මට්ටමේ ශක්තිමත් කීර්තියක් ගොඩ නංවා ගත්තේය. හිටපු ලේබර් කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස ඔහු අගමැති ධුරය දක්වා සිදු කළ ගමන් මග සැබෑ ලෙසම කැපී පෙනෙන දේශපාලන ගමනකි.

අගමැතිවරයා ලෙස, ආර්ථික පීඩනයන්, රාජ්‍ය අංශ ඉල්ලීම් සහ පුළුල් ගෝලීය දේශපාලන පරිසරය තුළ රටේ අඛණ්ඩ භූමිකාව ඇතුළු එක්සත් රාජධානිය මුහුණ දෙන විශාල අභියෝගයන්ට බර්නම් දැන් මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇත.

ප්‍රතිචාර සහ ඉදිරි පියවර

මෙම බලය හුවමාරුව දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටම් දෙකෙහිම සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මූලික වශයෙන් සහජ ජනතාව හා කලාපීය දේශපාලනය මගින් හැඩ ගැසුණු බර්නම්ගේ නායකත්ව රටාව ජාතික පාලනයේ ඉල්ලීම් සමඟ කෙසේ ගැලපේදැයි බොහෝ නිරීක්ෂකයන් දැන ගැනීමට කුතුහලයෙන් සිටිති.

බර්නම් රජ චාල්ස් යටතේ සේවය කරන සිව්වන අගමැතිවරයා බවට පත් වීම, මෑත වසරවල එක්සත් රාජධානිය අත්විඳ ඇති දේශපාලන වෙනස්කම්වල වේගය යටපත් කරයි.

කැබිනට් පත්වීම් සහ නව රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රමුඛතාවන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල නිවේදනය කිරීමට නියමිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 76,000 ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි Sinhala

වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 76,000 ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි

ඩෙංගු ආසාදනවල භයානක ඉහළ යාමක් රට පුරා දැනෙයි වාර්තා වූ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 76,000 ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් සිටින…

20 Jul 2026 Discuss
විවාහ හා උපත් අනුපාත දශකයේ අඩුතම මට්ටමට — ශ්‍රී ලංකාවේ ජනවිකාශ ප්‍රවණතා නාටකාකාර ලෙස වෙනස් වෙයි Sinhala

විවාහ හා උපත් අනුපාත දශකයේ අඩුතම මට්ටමට — ශ්‍රී ලංකාවේ ජනවිකාශ ප්‍රවණතා නාටකාකාර ලෙස වෙනස් වෙයි

පසුගිය දශකය පුරා ශ්‍රී ලංකාවේ විවාහ හා උපත් සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස අඛණ්ඩව පහත වැටෙමින් පවතින අතර, මෙම තත්ත්වය රටේ දීර්ඝකාලීන ජනගහන ව්‍යුහය හා ආර්ථික미래…

20 Jul 2026 Discuss
හෝමුස් සමුද්‍රාශ්‍රය ආතති උද්ධමනය සමගින් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ පහතට Sinhala

හෝමුස් සමුද්‍රාශ්‍රය ආතති උද්ධමනය සමගින් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ පහතට

ඉහළ යන භූ දේශපාලනික පීඩනයන් මධ්‍යේ වෙළඳපොළ සිතුවිලි දුර්වල වේ හෝමුස් සමුද්‍රාශ්‍රයේ ඉහළ යන ආතතීන් ආයෝජක විශ්වාසය මත සෙවනැල්ලක් සිදු කරද්දී, ගෝලීය වෙළඳ මාර්ගවල…

20 Jul 2026 Discuss